Hotab написав:Самокат. 2 Фриз: Будут смотреть по результатам мобилизации. Тогда дембельский закон 2 Хантер: я зрозумів, що вам треба розвал (зникненя) країни , головне щоб вас випустили з нового зоопарку. Бо у вас же «нічого нема»
Вы снова очень сильно сову тянете... -- "вам треба" -- это как если бы я вам говорил "а вам непременно нужно ядреными бомбами маскву бамбить?"...
Пряме питання - пряма відповідь: Вас влаштує розвал (зникнення) України , головне щоб «впав залізний занавіс »?
Hotab написав:Самокат. 2 Фриз: Будут смотреть по результатам мобилизации. Тогда дембельский закон 2 Хантер: я зрозумів, що вам треба розвал (зникненя) країни , головне щоб вас випустили з нового зоопарку. Бо у вас же «нічого нема»
Вы снова очень сильно сову тянете... -- "вам треба" -- это как если бы я вам говорил "а вам непременно нужно ядреными бомбами маскву бамбить?"...
Пряме питання - пряма відповідь: Вас влаштує розвал (зникнення) України , головне щоб «впав залізний занавіс »?
Я (даже вам, вроде) уже отвечал: меня "железный занавес" уже не беспокоит. Если же мы продолжаем ту ветку обсуждения, где вы _всех_ ухылянтов "посчитали" -- а я отвечвл именно на то конкретное сообщение -- то я вам дам конкретный ответ: "опрос Безуглой помните?"
А что вас беспокоит? Вы уже выехали? Вы чего хотите по финалу этой войны? Вы что-то делаете для положительного результата войны для нашей страны? Что именно? Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?
Я не знаю кто безуглая. Тут о ней вспоминают, но я не знаю ее должность и ее речи не особо читаю
А что вас беспокоит? Вы уже выехали? Вы чего хотите по финалу этой войны? Вы что-то делаете для положительного результата войны для нашей страны? Что именно? Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?
Я не знаю кто безуглая. Тут о ней вспоминают, но я не знаю ее должность и ее речи не особо читаю
Что у вас за странная манера на личности переходить? Да и сами вопросы... Вы меня неправильно не поймите, но что вы делали во время ВП в Нигере? -- Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?
_hunter как можно троллинг хотаба воспринимать серьёзно? он же издевается над всеми. Типа вы тут 2й сорт а он 1й. Это завуалированно в каждом сообщении. Ваш патриотизм он видит в окопе, а свой в покупке квартиры в Киеве.
А что вас беспокоит? Вы уже выехали? Вы чего хотите по финалу этой войны? Вы что-то делаете для положительного результата войны для нашей страны? Что именно? Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?
Я не знаю кто безуглая. Тут о ней вспоминают, но я не знаю ее должность и ее речи не особо читаю
Что у вас за странная манера на личности переходить? Да и сами вопросы... Вы меня неправильно не поймите, но что вы делали во время ВП в Нигере? -- Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?
Ви звідкіль пишете , з України , Польші , Германії ?
Навіщо на тилові посади взагалі люди в погонах? На аутсорс комерсантам віддати не дешевше буде? Шпіони що так, що так проникнуть. Служби безпеки (з поліграфом) деяких приватних структур ефективніші за спецперевірки ТЦК.
Вчора з законопроекту про мобілізацію викинули в останню мить норми про фінансове заохочення тих, хто вже на фронті. Вони були схвалені, але в останню мить прибрали.
Єдиний аргумент який був озвучений для такого кроку - немає грошей. Це позиція Уряду.
💁♂️Так ось, ці заходи в рік вартували не більше ніж 20-40 млрд грн які наші «генії економічної думки» в особі Свириденко, Шурми і інших хотіли взяти з Бюджету на програму кешбеку. Абсолютно популістичну історію.
🙅♂️Ще раз, щоб потім не дивувалися чому Парламент вас розірве з такими ідеями. На військових ми ці гроші не змогли знайти, а щоб просто спустити в трубу і хтось собі пару постів ще написав маємо виділити 20-40 млрд грн?!!!
P.S. Раджу урядовцям іноді спілкуватися один з одним, може хоч реальний стан справ з грошима в бюджеті дізнаєтесь перед тим як з дурницями на паблік виходити.