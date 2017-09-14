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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7583758475857586>
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 13:22

  _hunter написав:
  Hotab написав:Самокат.
2 Фриз: Будут смотреть по результатам мобилизации. Тогда дембельский закон
2 Хантер: я зрозумів, що вам треба розвал (зникненя) країни , головне щоб вас випустили з нового зоопарку. Бо у вас же «нічого нема»

Вы снова очень сильно сову тянете... -- "вам треба" -- это как если бы я вам говорил "а вам непременно нужно ядреными бомбами маскву бамбить?"...

Пряме питання - пряма відповідь:
Вас влаштує розвал (зникнення) України , головне щоб «впав залізний занавіс »?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 13:29

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Самокат.
2 Фриз: Будут смотреть по результатам мобилизации. Тогда дембельский закон
2 Хантер: я зрозумів, що вам треба розвал (зникненя) країни , головне щоб вас випустили з нового зоопарку. Бо у вас же «нічого нема»

Вы снова очень сильно сову тянете... -- "вам треба" -- это как если бы я вам говорил "а вам непременно нужно ядреными бомбами маскву бамбить?"...

Пряме питання - пряма відповідь:
Вас влаштує розвал (зникнення) України , головне щоб «впав залізний занавіс »?

Я (даже вам, вроде) уже отвечал: меня "железный занавес" уже не беспокоит.
Если же мы продолжаем ту ветку обсуждения, где вы _всех_ ухылянтов "посчитали" -- а я отвечвл именно на то конкретное сообщение -- то я вам дам конкретный ответ: "опрос Безуглой помните?"
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 13:34

​«Орбан, уходи!» – на улицах Будапешта вновь массовые демонстрации против пророссийского премьер-министра.

Кажется, венгры вспомнили о достоинстве и о том, как они сражались с совковыми оккупантами в Будапеште поздней осенью 1956 года.

https://t.me/MirovichMedia/8713
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 13:37

_hunter
меня "железный занавес" уже не беспокоит.


А что вас беспокоит?
Вы уже выехали?
Вы чего хотите по финалу этой войны? Вы что-то делаете для положительного результата войны для нашей страны? Что именно? Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?

Я не знаю кто безуглая. Тут о ней вспоминают, но я не знаю ее должность и ее речи не особо читаю
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 13:54

  Hotab написав:_hunter
меня "железный занавес" уже не беспокоит.


А что вас беспокоит?
Вы уже выехали?
Вы чего хотите по финалу этой войны? Вы что-то делаете для положительного результата войны для нашей страны? Что именно? Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?

Я не знаю кто безуглая. Тут о ней вспоминают, но я не знаю ее должность и ее речи не особо читаю

Что у вас за странная манера на личности переходить?
Да и сами вопросы... Вы меня неправильно не поймите, но что вы делали во время ВП в Нигере? -- Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:05

_hunter как можно троллинг хотаба воспринимать серьёзно? он же издевается над всеми. Типа вы тут 2й сорт а он 1й. Это завуалированно в каждом сообщении. Ваш патриотизм он видит в окопе, а свой в покупке квартиры в Киеве.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:15

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
меня "железный занавес" уже не беспокоит.


А что вас беспокоит?
Вы уже выехали?
Вы чего хотите по финалу этой войны? Вы что-то делаете для положительного результата войны для нашей страны? Что именно? Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?

Я не знаю кто безуглая. Тут о ней вспоминают, но я не знаю ее должность и ее речи не особо читаю

Что у вас за странная манера на личности переходить?
Да и сами вопросы... Вы меня неправильно не поймите, но что вы делали во время ВП в Нигере? -- Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?


Ви звідкіль пишете , з України , Польші , Германії ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:15

Навіщо на тилові посади взагалі люди в погонах?
На аутсорс комерсантам віддати не дешевше буде?
Шпіони що так, що так проникнуть.
Служби безпеки (з поліграфом) деяких приватних структур ефективніші за спецперевірки ТЦК.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:19


Вчора з законопроекту про мобілізацію викинули в останню мить норми про фінансове заохочення тих, хто вже на фронті. Вони були схвалені, але в останню мить прибрали.

Єдиний аргумент який був озвучений для такого кроку - немає грошей. Це позиція Уряду.

💁‍♂️Так ось, ці заходи в рік вартували не більше ніж 20-40 млрд грн які наші «генії економічної думки» в особі Свириденко, Шурми і інших хотіли взяти з Бюджету на програму кешбеку. Абсолютно популістичну історію.

🙅‍♂️Ще раз, щоб потім не дивувалися чому Парламент вас розірве з такими ідеями. На військових ми ці гроші не змогли знайти, а щоб просто спустити в трубу і хтось собі пару постів ще написав маємо виділити 20-40 млрд грн?!!!

P.S. Раджу урядовцям іноді спілкуватися один з одним, може хоч реальний стан справ з грошима в бюджеті дізнаєтесь перед тим як з дурницями на паблік виходити.

денег нет, но мобилизацию проводим. Покерфейс.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:39

В найближчі роки доведеться мобілізувати і жінок, – радник з гендерних питань командувача Сухопутних військ Григор'єва для The Times.

https://www.thetimes.co.uk/article/with ... -6bz929qvq
Xenon
 
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