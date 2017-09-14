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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7583758475857586
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:42

  vitaliiangel написав:_hunter как можно троллинг хотаба воспринимать серьёзно? он же издевается над всеми. Типа вы тут 2й сорт а он 1й. Это завуалированно в каждом сообщении. Ваш патриотизм он видит в окопе, а свой в покупке квартиры в Киеве.

Ну, местами нормальный диалог получается. Но иногда да -- эти личные выпады...
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:45

  Xenon написав:
В найближчі роки доведеться мобілізувати і жінок, – радник з гендерних питань командувача Сухопутних військ Григор'єва для The Times.

https://www.thetimes.co.uk/article/with ... -6bz929qvq


Ну і що ? Яка вам до цього справа ?
Майже 60 відсотків в шпиталях жінки .
Вам же не приходило в голову стогнати від засилля жінок .
Бухгалтера , аптечна служба , статисти та іще майже 80 відсотків .

Та і іще ..... збили гелікоптер ,чі сам вибухнув , яка різниця .......ЧИ ви дуже переймаєтесь ?
За сваіх піреживаете ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:57

  холява написав:
Ну і що ? Яка вам до цього справа ?
Майже 60 відсотків в шпиталях жінки .
Вам же не приходило в голову стогнати від засилля жінок .
Бухгалтера , аптечна служба , статисти та іще майже 80 відсотків .

Та і іще ..... збили гелікоптер ,чі сам вибухнув , яка різниця .......ЧИ ви дуже переймаєтесь ?
За сваіх піреживаете ?

я не наголошував добре це чи пагано.

Просто на початку війни з усіх "утюгів" розповідали шо це все на 2-3 тижні
Потім - що максимум до зими/НР
Потім - контрнаступ і в кінці літа все закінчиться

Зараз - "ця війна на роки, і можливо десятиліття" (як в Ірзраілі, Сирії.. і т.і)
Xenon
 
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  #<1 ... 7583758475857586
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