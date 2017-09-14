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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 кві, 2024 14:42
vitaliiangel написав:_hunter
как можно троллинг хотаба воспринимать серьёзно? он же издевается над всеми. Типа вы тут 2й сорт а он 1й. Это завуалированно в каждом сообщении. Ваш патриотизм он видит в окопе, а свой в покупке квартиры в Киеве.
Ну, местами нормальный диалог получается. Но иногда да -- эти личные выпады...
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Додано: Сер 10 кві, 2024 14:45
Xenon написав:
Ну і що ? Яка вам до цього справа ?
Майже 60 відсотків в шпиталях жінки .
Вам же не приходило в голову стогнати від засилля жінок .
Бухгалтера , аптечна служба , статисти та іще майже 80 відсотків .
Та і іще ..... збили гелікоптер ,чі сам вибухнув , яка різниця .......ЧИ ви дуже переймаєтесь ?
За сваіх піреживаете ?
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холява
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Додано: Сер 10 кві, 2024 14:57
холява написав:
Ну і що ? Яка вам до цього справа ?
Майже 60 відсотків в шпиталях жінки .
Вам же не приходило в голову стогнати від засилля жінок .
Бухгалтера , аптечна служба , статисти та іще майже 80 відсотків .
Та і іще ..... збили гелікоптер ,чі сам вибухнув , яка різниця .......ЧИ ви дуже переймаєтесь ?
За сваіх піреживаете ?
я не наголошував добре це чи пагано.
Просто на початку війни з усіх "утюгів" розповідали шо це все на 2-3 тижні
Потім - що максимум до зими/НР
Потім - контрнаступ і в кінці літа все закінчиться
Зараз - "ця війна на роки, і можливо десятиліття" (як в Ірзраілі, Сирії.. і т.і)
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Xenon
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