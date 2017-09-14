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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7584758575867587>
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:57

  холява написав:
Ну і що ? Яка вам до цього справа ?
Майже 60 відсотків в шпиталях жінки .
Вам же не приходило в голову стогнати від засилля жінок .
Бухгалтера , аптечна служба , статисти та іще майже 80 відсотків .

Та і іще ..... збили гелікоптер ,чі сам вибухнув , яка різниця .......ЧИ ви дуже переймаєтесь ?
За сваіх піреживаете ?

я не наголошував добре це чи пагано.

Просто на початку війни з усіх "утюгів" розповідали шо це все на 2-3 тижні
Потім - що максимум до зими/НР
Потім - контрнаступ і в кінці літа все закінчиться

Зараз - "ця війна на роки, і можливо десятиліття" (як в Ірзраілі, Сирії.. і т.і)
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 15:09

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
меня "железный занавес" уже не беспокоит.


А что вас беспокоит?
Вы уже выехали?
Вы чего хотите по финалу этой войны? Вы что-то делаете для положительного результата войны для нашей страны? Что именно? Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?

Я не знаю кто безуглая. Тут о ней вспоминают, но я не знаю ее должность и ее речи не особо читаю

Что у вас за странная манера на личности переходить?
Да и сами вопросы... Вы меня неправильно не поймите, но что вы делали во время ВП в Нигере? -- Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?

Нормальная манера. Надо же понимать с чем имеешь дело. Со шлаком, или с гражданином страны.
Пойму вас правильно, но после моих ответов вы же как джентльмен ответите на мои вопросы. Да? :mrgreen:
1. В Нигере не был ни разу. В других странах Африки был и не раз.
2. Во время 2 лет ВП: один год был в СОУ (сили оборони України) , второй год официально трудоустроен в Украине, налоги 18+1.5%
3. Донаты - да. Суммы правда ДО 1000 грн, но у меня ПДФО от 1 до 2 килоевро, и максимальновозможный в этой стране ЄСВ. Всякие мелкие подачки (до 1000 грн) знакомым херсонцам (есть реально потерявшие ВСЕ) в счет не беру. Там порой нечего надеть людям.
4. Волонтерить некогда. Постановка трутней форума в коленно-локтевую позицию идет за волонтерство?

Ну, местами нормальный диалог получается. Но иногда да -- эти личные выпады...

Ну с Виталией уже не получается. Он именно трутень этой страны.
Думает тут «обиды», но нет. Это принципиальное отношение к шлаку, другого не бывает к ним.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 кві, 2024 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 15:14

  _hunter написав:
  vitaliiangel написав:_hunter как можно троллинг хотаба воспринимать серьёзно? он же издевается над всеми. Типа вы тут 2й сорт а он 1й. Это завуалированно в каждом сообщении. Ваш патриотизм он видит в окопе, а свой в покупке квартиры в Киеве.

Ну, местами нормальный диалог получается. Но иногда да -- эти личные выпады...

так нормальный диалог и нужен как приманка для этих выпадов. С одними выпадами вы бы не общались.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 кві, 2024 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 15:21

  Banderlog написав:
  Bobua написав:



якщо одні люди ухвалили рішення воювати за свою країну, а інші не можуть взяти на себе відповідальність, сидячи в тилу, ухвалити необхідні рішення, то боюся, що військові можуть подумати, що їх зрадили, – попереджає експерт. – А соціальні наслідки такого страшно собі уявити".

...


які тут можуть бути соціальні наслідки? Армія майданити не буде.
Авторитети ,які могли це провернути ,в лондоні тужать за батьківщиною :lol:
Сімейні пєси украдене щастє тож відкладаються на потом :lol: і то лише якщо вернуться "михайли", але в нас зара основна маса тих кого загребли "миколи задорожні" , які там пєси можуть бути дома? Тихе бухання в геделиках... а в случай чого державні суди з жінками одберуть нажите :lol:


Не буде...

А буде “стояти на смерть”, якщо думатиме, що її зрадили...?



  Примат написав:
  Bobua написав:Але пішля арештів вод.прав, машин, рахунків, нерухомостей -- вже буде не так весело і розважально.

для влади чи громадян?

Громадянами називаєте елоїв, які бояться навіть за 8середн.зарплат виконати свої громадянські обов`язки...?




  Hotab написав:Bobua

взагалі стоїть питання – чи існуватиме країна,


Ухилянти кажуть «це ми так нагібаєм палітікав» (від страху будь-яка дурь ллється)


Звучить достобіса героїчно!
Але як би це спрямувати у правильне русло??
А якщо, напр., формувати у тер.громадах двопалатні ради? Крім виборних -- ще додаткову палату з реал.УБД (багато міс на нулях, або поранення на фронті). Суто для затверження рішень першої палати.
Тут одразу вбиваємо купу зайців:
1) убд насолоджується “нагинанням політиків”,
2) першій палаті треба готувати зрозумілі пояснення своїх рішень і відмовлятись від корупції,
3) скорочення витрат і марнотратства,
4) любителі “нагинання політиків” масово ломляться у військо по посвідчення УБД. :mrgreen:



  mephala написав:
  Bobua написав:відправити всю-всю владу в окопи. При цьому, навіть не намагаються пояснити, а як же ж країна має жити без влади під час війни...


в своєму перекручуванні забріхуватися ж не потрібно.
мова йде лише тільки про М25-60 а не вся влада в окопи.


Скільки це в числах? 73% влади, чи більше??
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 15:24

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

меня "железный занавес" уже не беспокоит.


А что вас беспокоит?
Вы уже выехали?
Вы чего хотите по финалу этой войны? Вы что-то делаете для положительного результата войны для нашей страны? Что именно? Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?

Я не знаю кто безуглая. Тут о ней вспоминают, но я не знаю ее должность и ее речи не особо читаю

Что у вас за странная манера на личности переходить?
Да и сами вопросы... Вы меня неправильно не поймите, но что вы делали во время ВП в Нигере? -- Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?

Нормальная манера. Надо же понимать с чем имеешь дело. Со шлаком, или с гражданином страны.
Пойму вас правильно, но после моих ответов вы же как джентльмен ответите на мои вопросы. Да? :mrgreen:
1. В Нигере не был ни разу. В других странах Африки был и не раз.
2. Во время 2 лет ВП: один год был в СОУ (сили оборони України) , второй год официально трудоустроен в Украине, налоги 18+1.5%
3. Донаты - да. Суммы правда ДО 1000 грн, но у меня ПДФО от 1 до 2 килоевро, и максимальновозможный в этой стране ЄСВ. Всякие мелкие подачки (до 1000 грн) знакомым херсонцам (есть реально потерявшие ВСЕ) в счет не беру. Там порой нечего надеть людям.
4. Волонтерить некогда. Постановка трутней форума в коленно-локтевую позицию идет за волонтерство?

Ну, местами нормальный диалог получается. Но иногда да -- эти личные выпады...

Ну с Виталией уже не получается. Он именно трутень этой страны.
Думает тут «обиды», но нет. Это принципиальное отношение к шлаку, другого не бывает к ним.

>>> 1. В Нигере не был ни разу. В других странах Африки был и не раз.
Ну т.е. рядом были? -- т.е. ситуация +- аналогичная (за вычетом строчки в паспорте -- но тот такэ) теперешней...

>>> 2/3/4
-- c "этой страной" все понятно, но я же про другую спрашивал...
А так-то тоже все +- так же: официальная работа, донаты на рабочие же сборы: то на шины то на геренаторы то на прицелы....
Но если "автоштрафы" введут -- счета придется закрывать :oops:

Но в принципе можно не продолжать: ваше мнение "человек -- для государства" я услышал -- у меня мнение иное "государство -- для человека".
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 15:30

_hunter
Ну т.е. рядом были? -- т.е. ситуация +- аналогичная (за вычетом строчки в паспорте -- но тот такэ) теперешней...


О чем вы вообще? Аналогичная с кем ситуация? Вы на какую страну работаете? Чей бюджет пополняете? Свою воюющую?


c "этой страной" все понятно, но я же про другую спрашивал...

Какая другая страна вас интересует, и почему она интересует?
Ваша тушка физически где сейчас? Куда она платит? Своей армии помогает?

для государства" я услышал -- у меня мнение иное "государство -- для человека".


Так «государство» как раз и помирает на поле боя за вашу безопасность. А вы для него?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 кві, 2024 15:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 15:32

  Bobua написав:любителі “нагинання політиків” масово ломляться у військо по посвідчення УБД.
и там борцов с системой хоронят под авдеевкой. Удобно.

Вы как будто не понимаете. Есть люди внутри системы (политики, тыловые военные, силовики, циркачи, марафонцы, военные пенсы) и вне её. Система предлагает для самосохранения, чтобы воевали только те кто вне её. Вы предлагаете сделать убд пропуском в систему. А воевать тогда кому? все убдшники прикроются корочкой в вашей 2й палате (1я кстати никуда не девается).

По сути вы предлагаете расширить перечень 1го сорта за счёт убдшников. Какую проблему это решает, хотаб к военной пенсии получит кресло местного депутата? кормить 2ю палату трамп будет?

все кто на фронте и в тылу не под бронью - вне системы. Этими фигурами и будут решать все вопросы. Вся суть новых законопроектов одним дать бронь, другим окоп, третьим возможность откупиться.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 15:53

  Hotab написав:_hunter
Ну т.е. рядом были? -- т.е. ситуация +- аналогичная (за вычетом строчки в паспорте -- но тот такэ) теперешней...


О чем вы вообще? Аналогичная с кем ситуация? Вы на какую страну работаете? Чей бюджет пополняете? Свою воюющую?


c "этой страной" все понятно, но я же про другую спрашивал...

Какая другая страна вас интересует, и почему она интересует?
Ваша тушка физически где сейчас? Куда она платит? Своей армии помогает?

для государства" я услышал -- у меня мнение иное "государство -- для человека".


Так «государство» как раз и помирает на поле боя за вашу безопасность. А вы для него?

>>> О чем вы вообще? Аналогичная с кем ситуация?
Я же, вроде, понятно написал... -- у вас с Нигером и у меня с Украиной. Судьба Нигера во время ихнего Переворота, как я понимаю, вас не сильно заботило -- хотя в соседней стране вы находились...

>>> Какая другая страна вас интересует, и почему она интересует?
Ровно в том же сообщении написанно: Нигер. Почему -- ровно потому же что и вас интересует мой вклад в судьбу Украины.

>>> Так «государство» как раз и помирает на поле боя за вашу безопасность.
Знов за рыбу грощи? -- в таком случае Нигерийцы за вашу безопасность помирали...
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 15:59

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
Ну т.е. рядом были? -- т.е. ситуация +- аналогичная (за вычетом строчки в паспорте -- но тот такэ) теперешней...


О чем вы вообще? Аналогичная с кем ситуация? Вы на какую страну работаете? Чей бюджет пополняете? Свою воюющую?


c "этой страной" все понятно, но я же про другую спрашивал...

Какая другая страна вас интересует, и почему она интересует?
Ваша тушка физически где сейчас? Куда она платит? Своей армии помогает?

для государства" я услышал -- у меня мнение иное "государство -- для человека".


Так «государство» как раз и помирает на поле боя за вашу безопасность. А вы для него?

>>> О чем вы вообще? Аналогичная с кем ситуация?
Я же, вроде, понятно написал... -- у вас с Нигером и у меня с Украиной. Судьба Нигера во время ихнего Переворота, как я понимаю, вас не сильно заботило -- хотя в соседней стране вы находились...

>>> Какая другая страна вас интересует, и почему она интересует?
Ровно в том же сообщении написанно: Нигер. Почему -- ровно потому же что и вас интересует мой вклад в судьбу Украины.

>>> Так «государство» как раз и помирает на поле боя за вашу безопасность.
Знов за рыбу грощи? -- в таком случае Нигерийцы за вашу безопасность помирали...


Я дивлюсь ви погано сприймаєте українську. Треба російською?
Я не був в Нігері , не громадянин цієї держави, не плачу туди податки.
Ви громадянин якої країни? Ви в якій знаходитесь? Куди платите податки?
Якщо у вас так само до України , як у мене до Нігеру, жодного звʼязку (не громадянин, не знаходитесь, не платите туди податки), то що ви робите тут на форумі , і яка вам справа до України?
Крім підбурювання і зриву мобілізації чужої вам країни - який інтерес?
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:26

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

Ну т.е. рядом были? -- т.е. ситуация +- аналогичная (за вычетом строчки в паспорте -- но тот такэ) теперешней...


О чем вы вообще? Аналогичная с кем ситуация? Вы на какую страну работаете? Чей бюджет пополняете? Свою воюющую?



c "этой страной" все понятно, но я же про другую спрашивал...

Какая другая страна вас интересует, и почему она интересует?
Ваша тушка физически где сейчас? Куда она платит? Своей армии помогает?


для государства" я услышал -- у меня мнение иное "государство -- для человека".


Так «государство» как раз и помирает на поле боя за вашу безопасность. А вы для него?

>>> О чем вы вообще? Аналогичная с кем ситуация?
Я же, вроде, понятно написал... -- у вас с Нигером и у меня с Украиной. Судьба Нигера во время ихнего Переворота, как я понимаю, вас не сильно заботило -- хотя в соседней стране вы находились...

>>> Какая другая страна вас интересует, и почему она интересует?
Ровно в том же сообщении написанно: Нигер. Почему -- ровно потому же что и вас интересует мой вклад в судьбу Украины.

>>> Так «государство» как раз и помирает на поле боя за вашу безопасность.
Знов за рыбу грощи? -- в таком случае Нигерийцы за вашу безопасность помирали...


Я дивлюсь ви погано сприймаєте українську. Треба російською?
Я не був в Нігері , не громадянин цієї держави, не плачу туди податки.
Ви громадянин якої країни? Ви в якій знаходитесь? Куди платите податки?
Якщо у вас так само до України , як у мене до Нігеру, жодного звʼязку (не громадянин, не знаходитесь, не платите туди податки), то що ви робите тут на форумі , і яка вам справа до України?
Крім підбурювання і зриву мобілізації чужої вам країни - який інтерес?

И снова вы невнимательно читаете: я же в том посте "черным по белому" написал -- "кроме одной строчки в паспорте".
Вы эту строчку считаете очено важной? -- ваше право. Но вы почему-то считаете, что и все остальные люди на этом шарике должны так считать :roll:
Куда плачу налоги -- я тоже писал. Вы снова пропустили?
Какое дело? -- родился я там :)
А насчет срывов -- не валите с больной головы на здоровую -- с этими срывами тцк-шники сами прекрасно справляются :lol:
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