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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 кві, 2024 14:57
холява написав:
Ну і що ? Яка вам до цього справа ?
Майже 60 відсотків в шпиталях жінки .
Вам же не приходило в голову стогнати від засилля жінок .
Бухгалтера , аптечна служба , статисти та іще майже 80 відсотків .
Та і іще ..... збили гелікоптер ,чі сам вибухнув , яка різниця .......ЧИ ви дуже переймаєтесь ?
За сваіх піреживаете ?
я не наголошував добре це чи пагано.
Просто на початку війни з усіх "утюгів" розповідали шо це все на 2-3 тижні
Потім - що максимум до зими/НР
Потім - контрнаступ і в кінці літа все закінчиться
Зараз - "ця війна на роки, і можливо десятиліття" (як в Ірзраілі, Сирії.. і т.і)
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Додано: Сер 10 кві, 2024 15:09
_hunter написав: Hotab написав:_hunter
меня "железный занавес" уже не беспокоит.
А что вас беспокоит?
Вы уже выехали?
Вы чего хотите по финалу этой войны? Вы что-то делаете для положительного результата войны для нашей страны? Что именно? Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?
Я не знаю кто безуглая. Тут о ней вспоминают, но я не знаю ее должность и ее речи не особо читаю
Что у вас за странная манера на личности переходить?
Да и сами вопросы... Вы меня неправильно не поймите, но что вы делали во время ВП в Нигере? -- Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?
Нормальная манера. Надо же понимать с чем имеешь дело. Со шлаком, или с гражданином страны.
Пойму вас правильно, но после моих ответов вы же как джентльмен ответите на мои вопросы. Да?
1. В Нигере не был ни разу. В других странах Африки был и не раз.
2. Во время 2 лет ВП: один год был в СОУ (сили оборони України) , второй год официально трудоустроен в Украине, налоги 18+1.5%
3. Донаты - да. Суммы правда ДО 1000 грн, но у меня ПДФО от 1 до 2 килоевро, и максимальновозможный в этой стране ЄСВ. Всякие мелкие подачки (до 1000 грн) знакомым херсонцам (есть реально потерявшие ВСЕ) в счет не беру. Там порой нечего надеть людям.
4. Волонтерить некогда. Постановка трутней форума в коленно-локтевую позицию идет за волонтерство?
Ну, местами нормальный диалог получается. Но иногда да -- эти личные выпады...
Ну с Виталией уже не получается. Он именно трутень этой страны.
Думает тут «обиды», но нет. Это принципиальное отношение к шлаку, другого не бывает к ним.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 10 кві, 2024 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 15:14
_hunter написав: vitaliiangel написав:_hunter
как можно троллинг хотаба воспринимать серьёзно? он же издевается над всеми. Типа вы тут 2й сорт а он 1й. Это завуалированно в каждом сообщении. Ваш патриотизм он видит в окопе, а свой в покупке квартиры в Киеве.
Ну, местами нормальный диалог получается. Но иногда да -- эти личные выпады...
так нормальный диалог и нужен как приманка для этих выпадов. С одними выпадами вы бы не общались.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 10 кві, 2024 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 15:21
Banderlog написав:
Bobua написав:
якщо одні люди ухвалили рішення воювати за свою країну, а інші не можуть взяти на себе відповідальність, сидячи в тилу, ухвалити необхідні рішення, то боюся, що військові можуть подумати, що їх зрадили, – попереджає експерт. – А соціальні наслідки такого страшно собі уявити".
...
які тут можуть бути соціальні наслідки? Армія майданити не буде.
Авторитети ,які могли це провернути ,в лондоні тужать за батьківщиною
Сімейні пєси украдене щастє тож відкладаються на потом
і то лише якщо вернуться "михайли", але в нас зара основна маса тих кого загребли "миколи задорожні" , які там пєси можуть бути дома? Тихе бухання в геделиках... а в случай чого державні суди з жінками одберуть нажите
Не буде...
А буде “стояти на смерть”, якщо думатиме, що її зрадили...?
Примат написав: Bobua написав:
Але пішля арештів вод.прав, машин, рахунків, нерухомостей -- вже буде не так весело
і розважально.
для влади чи громадян?
Громадянами називаєте елоїв, які бояться навіть за 8середн.зарплат виконати свої громадянські обов`язки...?
Hotab написав:Bobua
взагалі стоїть питання – чи існуватиме країна,
Ухилянти кажуть «це ми так нагібаєм палітікав» (від страху будь-яка дурь ллється)
Звучить достобіса героїчно!
Але як би це спрямувати у правильне русло??
А якщо, напр., формувати у тер.громадах двопалатні ради? Крім виборних -- ще додаткову палату з реал.УБД (багато міс на нулях, або поранення на фронті). Суто для затверження рішень першої палати.
Тут одразу вбиваємо купу зайців:
1) убд насолоджується “нагинанням політиків”,
2) першій палаті треба готувати зрозумілі пояснення своїх рішень і відмовлятись від корупції,
3) скорочення витрат і марнотратства,
4) любителі “нагинання політиків” масово ломляться у військо по посвідчення УБД.
mephala написав: Bobua написав:
відправити всю-всю владу в окопи. При цьому, навіть не намагаються пояснити, а як же ж країна має жити без влади під час війни...
в своєму перекручуванні забріхуватися ж не потрібно.
мова йде лише тільки про М25-60 а не вся влада в окопи.
Скільки це в числах? 73% влади, чи більше??
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Додано: Сер 10 кві, 2024 15:24
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:_hunter
меня "железный занавес" уже не беспокоит.
А что вас беспокоит?
Вы уже выехали?
Вы чего хотите по финалу этой войны? Вы что-то делаете для положительного результата войны для нашей страны? Что именно? Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?
Я не знаю кто безуглая. Тут о ней вспоминают, но я не знаю ее должность и ее речи не особо читаю
Что у вас за странная манера на личности переходить?
Да и сами вопросы... Вы меня неправильно не поймите, но что вы делали во время ВП в Нигере? -- Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?
Нормальная манера. Надо же понимать с чем имеешь дело. Со шлаком, или с гражданином страны.
Пойму вас правильно, но после моих ответов вы же как джентльмен ответите на мои вопросы. Да?
1. В Нигере не был ни разу. В других странах Африки был и не раз.
2. Во время 2 лет ВП: один год был в СОУ (сили оборони України) , второй год официально трудоустроен в Украине, налоги 18+1.5%
3. Донаты - да. Суммы правда ДО 1000 грн, но у меня ПДФО от 1 до 2 килоевро, и максимальновозможный в этой стране ЄСВ. Всякие мелкие подачки (до 1000 грн) знакомым херсонцам (есть реально потерявшие ВСЕ) в счет не беру. Там порой нечего надеть людям.
4. Волонтерить некогда. Постановка трутней форума в коленно-локтевую позицию идет за волонтерство?
Ну, местами нормальный диалог получается. Но иногда да -- эти личные выпады...
Ну с Виталией уже не получается. Он именно трутень этой страны.
Думает тут «обиды», но нет. Это принципиальное отношение к шлаку, другого не бывает к ним.
>>> 1. В Нигере не был ни разу. В других странах Африки был и не раз.
Ну т.е. рядом были? -- т.е. ситуация +- аналогичная (за вычетом строчки в паспорте -- но тот такэ) теперешней...
>>> 2/3/4
-- c "этой страной" все понятно, но я же про другую спрашивал...
А так-то тоже все +- так же: официальная работа, донаты на рабочие же сборы: то на шины то на геренаторы то на прицелы....
Но если "автоштрафы" введут -- счета придется закрывать
Но в принципе можно не продолжать: ваше мнение "человек -- для государства" я услышал -- у меня мнение иное "государство -- для человека".
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Додано: Сер 10 кві, 2024 15:30
_hunter
Ну т.е. рядом были? -- т.е. ситуация +- аналогичная (за вычетом строчки в паспорте -- но тот такэ) теперешней...
О чем вы вообще? Аналогичная с кем ситуация? Вы на какую страну работаете? Чей бюджет пополняете? Свою воюющую?
c "этой страной" все понятно, но я же про другую спрашивал...
Какая другая страна вас интересует, и почему она интересует?
Ваша тушка физически где сейчас? Куда она платит? Своей армии помогает?
для государства" я услышал -- у меня мнение иное "государство -- для человека".
Так «государство» как раз и помирает на поле боя за вашу безопасность. А вы для него?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 10 кві, 2024 15:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 15:32
Bobua написав:
любителі “нагинання політиків” масово ломляться у військо по посвідчення УБД.
и там борцов с системой хоронят под авдеевкой. Удобно.
Вы как будто не понимаете. Есть люди внутри системы (политики, тыловые военные, силовики, циркачи, марафонцы, военные пенсы) и вне её. Система предлагает для самосохранения, чтобы воевали только те кто вне её. Вы предлагаете сделать убд пропуском в систему. А воевать тогда кому? все убдшники прикроются корочкой в вашей 2й палате (1я кстати никуда не девается).
По сути вы предлагаете расширить перечень 1го сорта за счёт убдшников. Какую проблему это решает, хотаб к военной пенсии получит кресло местного депутата? кормить 2ю палату трамп будет?
все кто на фронте и в тылу не под бронью - вне системы. Этими фигурами и будут решать все вопросы. Вся суть новых законопроектов одним дать бронь, другим окоп, третьим возможность откупиться.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 15:53
Hotab написав:_hunter
Ну т.е. рядом были? -- т.е. ситуация +- аналогичная (за вычетом строчки в паспорте -- но тот такэ) теперешней...
О чем вы вообще? Аналогичная с кем ситуация? Вы на какую страну работаете? Чей бюджет пополняете? Свою воюющую?
c "этой страной" все понятно, но я же про другую спрашивал...
Какая другая страна вас интересует, и почему она интересует?
Ваша тушка физически где сейчас? Куда она платит? Своей армии помогает?
для государства" я услышал -- у меня мнение иное "государство -- для человека".
Так «государство» как раз и помирает на поле боя за вашу безопасность. А вы для него?
>>> О чем вы вообще? Аналогичная с кем ситуация?
Я же, вроде, понятно написал... -- у вас с Нигером и у меня с Украиной. Судьба Нигера во время ихнего Переворота, как я понимаю, вас не сильно заботило -- хотя в соседней стране вы находились...
>>> Какая другая страна вас интересует, и почему она интересует?
Ровно в том же сообщении написанно: Нигер. Почему -- ровно потому же что и вас интересует мой вклад в судьбу Украины.
>>> Так «государство» как раз и помирает на поле боя за вашу безопасность.
Знов за рыбу грощи? -- в таком случае Нигерийцы за вашу безопасность помирали...
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Додано: Сер 10 кві, 2024 15:59
_hunter написав: Hotab написав:_hunter
Ну т.е. рядом были? -- т.е. ситуация +- аналогичная (за вычетом строчки в паспорте -- но тот такэ) теперешней...
О чем вы вообще? Аналогичная с кем ситуация? Вы на какую страну работаете? Чей бюджет пополняете? Свою воюющую?
c "этой страной" все понятно, но я же про другую спрашивал...
Какая другая страна вас интересует, и почему она интересует?
Ваша тушка физически где сейчас? Куда она платит? Своей армии помогает?
для государства" я услышал -- у меня мнение иное "государство -- для человека".
Так «государство» как раз и помирает на поле боя за вашу безопасность. А вы для него?
>>> О чем вы вообще? Аналогичная с кем ситуация?
Я же, вроде, понятно написал... -- у вас с Нигером и у меня с Украиной. Судьба Нигера во время ихнего Переворота, как я понимаю, вас не сильно заботило -- хотя в соседней стране вы находились...
>>> Какая другая страна вас интересует, и почему она интересует?
Ровно в том же сообщении написанно: Нигер. Почему -- ровно потому же что и вас интересует мой вклад в судьбу Украины.
>>> Так «государство» как раз и помирает на поле боя за вашу безопасность.
Знов за рыбу грощи? -- в таком случае Нигерийцы за вашу безопасность помирали...
Я дивлюсь ви погано сприймаєте українську. Треба російською?
Я не був в Нігері , не громадянин цієї держави, не плачу туди податки.
Ви громадянин якої країни? Ви в якій знаходитесь? Куди платите податки?
Якщо у вас так само до України , як у мене до Нігеру, жодного звʼязку (не громадянин, не знаходитесь, не платите туди податки), то що ви робите тут на форумі , і яка вам справа до України?
Крім підбурювання і зриву мобілізації чужої вам країни - який інтерес?
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Додано: Сер 10 кві, 2024 16:26
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:_hunter
Ну т.е. рядом были? -- т.е. ситуация +- аналогичная (за вычетом строчки в паспорте -- но тот такэ) теперешней...
О чем вы вообще? Аналогичная с кем ситуация? Вы на какую страну работаете? Чей бюджет пополняете? Свою воюющую?
c "этой страной" все понятно, но я же про другую спрашивал...
Какая другая страна вас интересует, и почему она интересует?
Ваша тушка физически где сейчас? Куда она платит? Своей армии помогает?
для государства" я услышал -- у меня мнение иное "государство -- для человека".
Так «государство» как раз и помирает на поле боя за вашу безопасность. А вы для него?
>>> О чем вы вообще? Аналогичная с кем ситуация?
Я же, вроде, понятно написал... -- у вас с Нигером и у меня с Украиной. Судьба Нигера во время ихнего Переворота, как я понимаю, вас не сильно заботило -- хотя в соседней стране вы находились...
>>> Какая другая страна вас интересует, и почему она интересует?
Ровно в том же сообщении написанно: Нигер. Почему -- ровно потому же что и вас интересует мой вклад в судьбу Украины.
>>> Так «государство» как раз и помирает на поле боя за вашу безопасность.
Знов за рыбу грощи? -- в таком случае Нигерийцы за вашу безопасность помирали...
Я дивлюсь ви погано сприймаєте українську. Треба російською?
Я не був в Нігері , не громадянин цієї держави, не плачу туди податки.
Ви громадянин якої країни? Ви в якій знаходитесь? Куди платите податки?
Якщо у вас так само до України , як у мене до Нігеру, жодного звʼязку (не громадянин, не знаходитесь, не платите туди податки), то що ви робите тут на форумі , і яка вам справа до України?
Крім підбурювання і зриву мобілізації чужої вам країни - який інтерес?
И снова вы невнимательно читаете: я же в том посте "черным по белому" написал -- "кроме одной строчки в паспорте
".
Вы эту строчку считаете очено важной? -- ваше право. Но вы почему-то считаете, что и все остальные люди на этом шарике должны так считать
Куда плачу налоги -- я тоже писал. Вы снова пропустили?
Какое дело? -- родился я там
А насчет срывов -- не валите с больной головы на здоровую -- с этими срывами тцк-шники сами прекрасно справляются
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