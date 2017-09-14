Додано: Сер 10 кві, 2024 15:09

_hunter написав: Hotab написав: _hunter

меня "железный занавес" уже не беспокоит.





А что вас беспокоит?

Вы уже выехали?

Вы чего хотите по финалу этой войны? Вы что-то делаете для положительного результата войны для нашей страны? Что именно? Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?



Я не знаю кто безуглая. Тут о ней вспоминают, но я не знаю ее должность и ее речи не особо читаю А что вас беспокоит?Вы уже выехали?Вы чего хотите по финалу этой войны? Вы что-то делаете для положительного результата войны для нашей страны? Что именно? Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?Я не знаю кто безуглая. Тут о ней вспоминают, но я не знаю ее должность и ее речи не особо читаю

Что у вас за странная манера на личности переходить?

Да и сами вопросы... Вы меня неправильно не поймите, но что вы делали во время ВП в Нигере? -- Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство? Что у вас за странная манера на личности переходить?Да и сами вопросы... Вы меня неправильно не поймите, но что вы делали во время ВП в Нигере? -- Помощь армии? Работа официально? Донаты? Волонтерство?

Ну, местами нормальный диалог получается. Но иногда да -- эти личные выпады...



Нормальная манера. Надо же понимать с чем имеешь дело. Со шлаком, или с гражданином страны.Пойму вас правильно, но после моих ответов вы же как джентльмен ответите на мои вопросы. Да?1. В Нигере не был ни разу. В других странах Африки был и не раз.2. Во время 2 лет ВП: один год был в СОУ (сили оборони України) , второй год официально трудоустроен в Украине, налоги 18+1.5%3. Донаты - да. Суммы правда ДО 1000 грн, но у меня ПДФО от 1 до 2 килоевро, и максимальновозможный в этой стране ЄСВ. Всякие мелкие подачки (до 1000 грн) знакомым херсонцам (есть реально потерявшие ВСЕ) в счет не беру. Там порой нечего надеть людям.4. Волонтерить некогда. Постановка трутней форума в коленно-локтевую позицию идет за волонтерство?Ну с Виталией уже не получается. Он именно трутень этой страны.Думает тут «обиды», но нет. Это принципиальное отношение к шлаку, другого не бывает к ним.