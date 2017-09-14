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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7584758575867587
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:28

  Bobua написав:

Не буде...

А буде “стояти на смерть”, якщо думатиме, що її зрадили...?


а зара для чого буде стояти на смерть?
Для виплати родині 15 млн? Так не всі в таких теплих стосунках з рідними.
Інститут сімї мяко кажучи порушений.
Де ви бачите точку опори для не ілоя?
Яка винагорода ?
Царство небесне? Церкву теж розшатали.
Шо там іще? свєтлоє будещєє? Нема.
За честь і славу? Воно трималось на репутації РОДУ
я вмру, но правнуки за то будуть селом з кріпаками володіти. Де ви бачили патріархів зара? Мужики з дітьми контакту не мають не то шо з родом.
Чим мотивувати будем потертого соракарічного дядька шоб насмерть? https://youtu.be/W_pJ3O7s5gQ?si=ZEXZcbCDJVB0RJ8u
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:33

  Banderlog написав:
  Bobua написав:

Не буде...

А буде “стояти на смерть”, якщо думатиме, що її зрадили...?


а зара для чого буде стояти на смерть?
Для виплати родині 15 млн? Так не всі в таких теплих стосунках з рідними.
Інститут сімї мяко кажучи порушений.
Де ви бачите точку опори для не ілоя?
Яка винагорода ?
Царство небесне? Церкву теж розшатали.
Шо там іще? свєтлоє будещєє? Нема.
За честь і славу? Воно трималось на репутації РОДУ
я вмру, но правнуки за то будуть селом з кріпаками володіти. Де ви бачили патріархів зара? Мужики з дітьми контакту не мають не то шо з родом.
Чим мотивувати будем потертого соракарічного дядька шоб насмерть? https://youtu.be/W_pJ3O7s5gQ?si=ZEXZcbCDJVB0RJ8u

Поки було тепло на дворі, здебільшого бачу жінки самі собі роблять свято - поки чоловік в зсу і заробляє,жіночка спокійно відпочиває і тим паче доказує що оренда дорога проте працювати не поспішає.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:34

Повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин не знаходиться за адресою, яка вказана у ТЦК, і фізично нічого не отримав, – юридично судова газета.

ТЦК зможе ініціювати стосовно ухилянта відповідні обмеження.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:35

_hunter
невнимательно читаете:


Невниматєльно можна читати те що написано, а не натяки. Натяки кожен сприймає як заманеться. Або щоб не помилятись і не розмовляти на «різних мовах» , не сприймати ніяк. Тобто тут не про «нєвніматєльность». Яка «строчка» в паспорті не так у вас, може у вас прізвище невірно?
Тобто ви не лише народились в цій державі, а і її громадянин. Це зрозуміло.
Ну так це трохи інше, ніж мій звʼязок з «Нігером» чи «нігерією», ні?
Чому мені нема діла до «перевороту» в Нігеру - цілком зрозуміло, а от чому вам нема діла до війни в Україні - ні, не зовсім.
Але якщо вам нема справи до України і іі війни, і для вас це як кіно , яке ви дивитесь збоку , то може не потрібно переконувати тут нікого здаватись, ховатись? Бо це вже виглядає не як «все равно как к Нигеру», а зацікавленість саме в найгіршому фіналі для України. .
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 кві, 2024 16:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:36

  Xenon написав:
Повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин не знаходиться за адресою, яка вказана у ТЦК, і фізично нічого не отримав, – юридично судова газета.

ТЦК зможе ініціювати стосовно ухилянта відповідні обмеження.

то есть все кто сейчас находятся заграницей и на оккупированных территориях от родного государства бонусом получат ограничения? бинго. Ранее я предложил лишать гражданства. Хочешь - сиди в Польшах и Канадах, но твой паспорт аннулируется и далее крутись нелегалом на новой родине как хочешь. Ограничения это полумеры. У кого нет недвижимости, авто и счетов в банке под какие ограничения подпадут? А гражданство есть у всех. С этим можно работать.
vitaliiangel
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  #<1 ... 7584758575867587
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