Додано: Сер 10 кві, 2024 16:35

невнимательно читаете:





Невниматєльно можна читати те що написано, а не натяки. Натяки кожен сприймає як заманеться. Або щоб не помилятись і не розмовляти на «різних мовах» , не сприймати ніяк. Тобто тут не про «нєвніматєльность». Яка «строчка» в паспорті не так у вас, може у вас прізвище невірно?Тобто ви не лише народились в цій державі, а і її громадянин. Це зрозуміло.Ну так це трохи інше, ніж мій звʼязок з «Нігером» чи «нігерією», ні?Чому мені нема діла до «перевороту» в Нігеру - цілком зрозуміло, а от чому вам нема діла до війни в Україні - ні, не зовсім.Але якщо вам нема справи до України і іі війни, і для вас це як кіно , яке ви дивитесь збоку , то може не потрібно переконувати тут нікого здаватись, ховатись? Бо це вже виглядає не як «все равно как к Нигеру», а зацікавленість саме в найгіршому фіналі для України. .