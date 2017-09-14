alibob написав:""навіть якщо громадянин не знаходиться за адресою, яка вказана у ТЦК, і фізично нічого не отримав""
Знаходився на роботі, фізично не отримав і всьо...
больше того. физически не принесли, физически не получил и блокировка. Так можно всех заблокировать, где доказательства что та повестка вообще была? я в почтовый ящик лет 10 не смотрю и где ключ от него не знаю.
alibob написав:""навіть якщо громадянин не знаходиться за адресою, яка вказана у ТЦК, і фізично нічого не отримав""
Знаходився на роботі, фізично не отримав і всьо...
больше того. физически не принесли, физически не получил и блокировка. Так можно всех заблокировать, где доказательства что та повестка вообще была? я в почтовый ящик лет 10 не смотрю и где ключ от него не знаю.
Ти додаток встановиш. Туди прийде. Якщо знов «не вмію», я допоможу. Подумай : тебе турбує щоб тебе не притягнули невинуватого, чи як сховатись краще? Хоча я знаю відповідь .
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 кві, 2024 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Ні. Ми з вами це зʼясували з трьох спроб. Кожного разу вас доводилось витягувати на відповідь. Зараз є результат.
Тепер з «філософським вопросом» Ви намагаєтесь перетягнути в свою «соседнюю страну» українців? Переконати не захищати її? Одних перетягуєте, чи разом з територією ? І ви уже «понятно написали» в якій «соседней стране» переобуваєте? Чи ще поки що натяки?
>>> Ні. Ми з вами це зʼясували з трьох спроб. Кожного разу вас доводилось витягувати на відповідь. учитывая, что в оствльных двух разах я про эту "одну строчку в паспорте" не писал -- засчитываю вам угадывание за одну попытку
>>> чи разом з територією ? вот этого намека вообще не понял: а что, до 22го года "свою територию" можно было с собой в ту же Грецию на отдых свозить? -- или про что это вообще?
>>> І ви уже «понятно написали» в якій «соседней стране» переобуваєте? Чи ще поки що натяки? Не мордор -- если вы этого опасаетесь. Если не этого -- увы: персональная информация. Да и вообще не важно
День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК. Після цього можна буде ставити питання про обмеження особи у праві керування автомобілем.
_hunter написав:а это сложный философский вопрос: граждан северной кореи можно склонять к переходу границы? -- по ихним законам это, вроде, год строгача дают
Помогите memphala, он всё ни к какому сорту не прибьется, страдает человек. А у Вас опыт. Антей в кусты, может хоть вы секрет не тисы расскроете человеку. Ну мучается же, бессортный. Мемфала, готовьте рубли или крипту через биржу Курченка, чую где-то там и кроется секрет )))
Я бачу як ти створюєш проблеми на рівному місці. Допомагаю тобі. Невдячний(
ты тут целые допросы устраиваешь.
Самому неприємно, але без цього ніяк(( Погодься, є ж різниця, коли про втому і необхідність терміново зупинити війну каже втомлений фронтовик, чи коли це каже ватан з Горлівки, наприклад. Наче і заклики одні, а мотиви різні. Да і результат зупинки війни обидва бачать по різному. Тому місце писання Хантер було важливо. Отже .. Народився в Україні, громадянин України, виїхав під час війни, майно все переписав чи продав, емоційний звʼязок з державою втрачено, податки для фінансування армії України не платить, результат війни його цікавить десь як українців переворот в Нігерії, зараз закликає зірвати мобілізацію. Десь так.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 кві, 2024 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Я бачу як ти створюєш проблеми на рівному місці. Допомагаю тобі. Невдячний(
ты тут целые допросы устраиваешь.
Самому неприємно, але без цього ніяк(( Погодься, є ж різниця, коли про втому і необхідність терміново зупинити війну каже втомлений фронтовик, чи коли це каже ватан з Горлівки, наприклад. Наче і заклики одні, а мотиви різні. Да і результат зупинки війни обидва бачать по різному. Тому місце писання Хантер було важливо. Отже .. Народився в Україні, громадянин України, виїхав під час війни, майно все переписав чи продав, емоційний звʼязок з державою втрачено, податки для фінансування армії України не платить, результат війни його цікавить десь як українців переворот в Нігерії, зараз закликає зірвати мобілізацію. Десь так.
Вы продолжайте -- "и таких -- миллион(ы?)"... -- "Погодься, є ж різниця"