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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7586758775887589>
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:55

  alibob написав:""навіть якщо громадянин не знаходиться за адресою, яка вказана у ТЦК, і фізично нічого не отримав""

Знаходився на роботі, фізично не отримав і всьо...
больше того. физически не принесли, физически не получил и блокировка. Так можно всех заблокировать, где доказательства что та повестка вообще была? я в почтовый ящик лет 10 не смотрю и где ключ от него не знаю.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:03

  vitaliiangel написав:
  alibob написав:""навіть якщо громадянин не знаходиться за адресою, яка вказана у ТЦК, і фізично нічого не отримав""

Знаходився на роботі, фізично не отримав і всьо...
больше того. физически не принесли, физически не получил и блокировка. Так можно всех заблокировать, где доказательства что та повестка вообще была? я в почтовый ящик лет 10 не смотрю и где ключ от него не знаю.

Ти додаток встановиш. Туди прийде. Якщо знов «не вмію», я допоможу.
Подумай : тебе турбує щоб тебе не притягнули невинуватого, чи як сховатись краще?
Хоча я знаю відповідь . :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 кві, 2024 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:04

  Hotab написав:_hunter


Т.е. таки понятно было написанно? :roll:

Ні. Ми з вами це зʼясували з трьох спроб. Кожного разу вас доводилось витягувати на відповідь. Зараз є результат.

Тепер з «філософським вопросом»
Ви намагаєтесь перетягнути в свою «соседнюю страну» українців? Переконати не захищати її? Одних перетягуєте, чи разом з територією ?
І ви уже «понятно написали» в якій «соседней стране» переобуваєте? Чи ще поки що натяки?

>>> Ні. Ми з вами це зʼясували з трьох спроб. Кожного разу вас доводилось витягувати на відповідь.
учитывая, что в оствльных двух разах я про эту "одну строчку в паспорте" не писал -- засчитываю вам угадывание за одну попытку :lol:

>>> чи разом з територією ?
вот этого намека вообще не понял: а что, до 22го года "свою територию" можно было с собой в ту же Грецию на отдых свозить? -- или про что это вообще?

>>> І ви уже «понятно написали» в якій «соседней стране» переобуваєте? Чи ще поки що натяки?
Не мордор -- если вы этого опасаетесь. Если не этого -- увы: персональная информация. Да и вообще не важно :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:05

  Xenon написав:
Повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин не знаходиться за адресою, яка вказана у ТЦК, і фізично нічого не отримав, – юридично судова газета.

ТЦК зможе ініціювати стосовно ухилянта відповідні обмеження.

От мені цікаво, звідки такий брєд береться ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:08

  pesikot написав:
  Xenon написав:
Повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин не знаходиться за адресою, яка вказана у ТЦК, і фізично нічого не отримав, – юридично судова газета.

ТЦК зможе ініціювати стосовно ухилянта відповідні обмеження.

От мені цікаво, звідки такий брєд береться ?

З ВР

https://sud.ua/uk/news/publication/2978 ... -uklonista

День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК. Після цього можна буде ставити питання про обмеження особи у праві керування автомобілем.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:19

  _hunter написав:а это сложный философский вопрос: граждан северной кореи можно склонять к переходу границы? -- по ихним законам это, вроде, год строгача дают :roll:

Помогите memphala, он всё ни к какому сорту не прибьется, страдает человек. А у Вас опыт. Антей в кусты, может хоть вы секрет не тисы расскроете человеку. Ну мучается же, бессортный.
Мемфала, готовьте рубли или крипту через биржу Курченка, чую где-то там и кроется секрет )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:30

vitaliiangel

Если знаешь ответ, зачем спрашиваешь? :D


Я бачу як ти створюєш проблеми на рівному місці. Допомагаю тобі. Невдячний(


ты тут целые допросы устраиваешь.

Самому неприємно, але без цього ніяк((
Погодься, є ж різниця, коли про втому і необхідність терміново зупинити війну каже втомлений фронтовик, чи коли це каже ватан з Горлівки, наприклад. Наче і заклики одні, а мотиви різні. Да і результат зупинки війни обидва бачать по різному.
Тому місце писання Хантер було важливо.
Отже ..
Народився в Україні, громадянин України, виїхав під час війни, майно все переписав чи продав, емоційний звʼязок з державою втрачено, податки для фінансування армії України не платить, результат війни його цікавить десь як українців переворот в Нігерії, зараз закликає зірвати мобілізацію. Десь так.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 кві, 2024 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:37

  Hotab написав:vitaliiangel

Если знаешь ответ, зачем спрашиваешь? :D


Я бачу як ти створюєш проблеми на рівному місці. Допомагаю тобі. Невдячний(

так блин и сказал бы. спасибо конечно большое, но я вроде не просил о помощи..
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vitaliiangel

Если знаешь ответ, зачем спрашиваешь? :D


Я бачу як ти створюєш проблеми на рівному місці. Допомагаю тобі. Невдячний(

так блин и сказал бы. спасибо конечно большое, но я вроде не просил о помощи..

Так я емпатійний! От тобі не байдуже ціна мого інтернету в Африці, а мені щоб ти правильно встановив «є-ухилянт» на смартфон, щоб тебе зайвого не оштрафували за непомічену повістку. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:41

  Hotab написав:vitaliiangel

Если знаешь ответ, зачем спрашиваешь? :D


Я бачу як ти створюєш проблеми на рівному місці. Допомагаю тобі. Невдячний(


ты тут целые допросы устраиваешь.

Самому неприємно, але без цього ніяк((
Погодься, є ж різниця, коли про втому і необхідність терміново зупинити війну каже втомлений фронтовик, чи коли це каже ватан з Горлівки, наприклад. Наче і заклики одні, а мотиви різні. Да і результат зупинки війни обидва бачать по різному.
Тому місце писання Хантер було важливо.
Отже ..
Народився в Україні, громадянин України, виїхав під час війни, майно все переписав чи продав, емоційний звʼязок з державою втрачено, податки для фінансування армії України не платить, результат війни його цікавить десь як українців переворот в Нігерії, зараз закликає зірвати мобілізацію. Десь так.

Вы продолжайте -- "и таких -- миллион(ы?)"... -- "Погодься, є ж різниця" :lol:
_hunter
 
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