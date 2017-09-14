я ж готов был своим интернетом поделиться, когда ты сказал дорого. А ты за меня в окоп готов?
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Додано: Сер 10 кві, 2024 17:41
Додано: Сер 10 кві, 2024 17:44
_hunter
Але точно не більше тих, хто залишився. І кому «є різниця».
А вас, кому «Какая разница» що тут буде на цій землі, треба ідентифікувати, щоб фільтрувати басні ваші. А може у модераціі і інші плани відносно тих, кому ця країна пофіг.
Ділись. Я розгляну.,
Додано: Сер 10 кві, 2024 17:47
давайте отделять котлеты от мух. Уставший фронтовик воюет за деньги и то что руководители страны не хотят одинаковых прозрачных условий для всех моей вины нет. Тогда какого лешего ты обесценивашь чье-то мнение?
контракты на 6-12 мес на нуле з/п 200 и я 30 желающих лично в тцк приведу. А рисковать жизнью и жить за 5 копеек в блиндаже желающих нет.
К кому у тебя претензии, что народ не хочет умирать за хрен собачий? мы не рф извини. Пойди в автосалон и скажи чуваки нет бабок, продайте новенькую бмв за 5куе. Что тебе ответят? считай что народ это автосалон и на неприличные предложения отвечает отказом. Экономика рыночная, можно я сам буду оценивать стоимость моей жизни?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 кві, 2024 17:52, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 10 кві, 2024 17:52
Hotab
Добрий вечір , пане Хоттаб .
(Я з УКРАЇНИ )))))
Як же тяжко розмовляти з тіма "закордоними патріЙотами ".
Про свїх взагалі нема що казати .......
Здоров,я та терпіння .
Додано: Сер 10 кві, 2024 17:52
vitaliiangel
Не до тих, хто не хоче. Їх «не хочу»і їх страшно » зрозуміле. До тих, хто не допомагає зробити заплатити 200к.
Ти допомагаєш податками?
А «контракт на 6м» - це похідна від зарплат. Буде заплата - будуть бажаючі, отже і ротації.
Додано: Сер 10 кві, 2024 17:56
с чего ты решил, что если резко все заплатят х2 налогов, эти деньги пойдут бойцам на ноль, а не тыловым крысам на квартиры?
Додано: Сер 10 кві, 2024 18:04
С первым -- соглашусь. С небольшим уточнением: не "остались", а "кого заставили/оставили".
Со вторым поспорю (но недолго) -- темп набора того зеленого полу-ляма как бы на что-то намекает, но на что -- не могу понять
Додано: Сер 10 кві, 2024 18:09
Но про это почему-то говорите только вы и на форуме. А не, например, зеля в своих ежевечерных "небритых видосиках"...
Додано: Сер 10 кві, 2024 18:11
хотаб теперь и зелю подменяет, не только вашего военкома. Как же Зеля такое скажет, "платите в 2р больше но мы всё равно вас мобилизуем. Сейчас нехватает людей, когда станет нехватать денег тогда и тем вопросом займёмся".
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