Додано: Сер 10 кві, 2024 17:47

Hotab написав: Погодься, є ж різниця, коли про втому і необхідність терміново зупинити війну каже втомлений фронтовик, чи коли це каже ватан з Горлівки, наприклад. Погодься, є ж різниця, коли про втому і необхідність терміново зупинити війну каже втомлений фронтовик, чи коли це каже ватан з Горлівки, наприклад.

давайте отделять котлеты от мух. Уставший фронтовик воюет за деньги и то что руководители страны не хотят одинаковых прозрачных условий для всех моей вины нет. Тогда какого лешего ты обесценивашь чье-то мнение?контракты на 6-12 мес на нуле з/п 200 и я 30 желающих лично в тцк приведу. А рисковать жизнью и жить за 5 копеек в блиндаже желающих нет.К кому у тебя претензии, что народ не хочет умирать за хрен собачий? мы не рф извини. Пойди в автосалон и скажи чуваки нет бабок, продайте новенькую бмв за 5куе. Что тебе ответят? считай что народ это автосалон и на неприличные предложения отвечает отказом. Экономика рыночная, можно я сам буду оценивать стоимость моей жизни?