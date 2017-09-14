Hotab написав:Погодься, є ж різниця, коли про втому і необхідність терміново зупинити війну каже втомлений фронтовик, чи коли це каже ватан з Горлівки, наприклад.
давайте отделять котлеты от мух. Уставший фронтовик воюет за деньги и то что руководители страны не хотят одинаковых прозрачных условий для всех моей вины нет. Тогда какого лешего ты обесценивашь чье-то мнение?
контракты на 6-12 мес на нуле з/п 200 и я 30 желающих лично в тцк приведу. А рисковать жизнью и жить за 5 копеек в блиндаже желающих нет.
К кому у тебя претензии, что народ не хочет умирать за хрен собачий? мы не рф извини. Пойди в автосалон и скажи чуваки нет бабок, продайте новенькую бмв за 5куе. Что тебе ответят? считай что народ это автосалон и на неприличные предложения отвечает отказом. Экономика рыночная, можно я сам буду оценивать стоимость моей жизни?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 кві, 2024 17:52, всього редагувалось 3 разів.
К кому у тебя претензии, что народ не хочет умирать за хрен собачий?
Не до тих, хто не хоче. Їх «не хочу»і їх страшно » зрозуміле. До тих, хто не допомагає зробити заплатити 200к. Ти допомагаєш податками? А «контракт на 6м» - це похідна від зарплат. Буде заплата - будуть бажаючі, отже і ротації.
К кому у тебя претензии, что народ не хочет умирать за хрен собачий?
Не до тих, хто не хоче. Їх «не хочу»і їх страшно » зрозуміле. До тих, хто не допомагає зробити заплатити 200к. Ти допомагаєш податками? А «контракт на 6м» - це похідна від зарплат. Буде заплата - будуть бажаючі, отже і ротації.
с чего ты решил, что если резко все заплатят х2 налогов, эти деньги пойдут бойцам на ноль, а не тыловым крысам на квартиры?
Але точно не більше тих, хто залишився. І кому «є різниця».
С первым -- соглашусь. С небольшим уточнением: не "остались", а "кого заставили/оставили". Со вторым поспорю (но недолго) -- темп набора того зеленого полу-ляма как бы на что-то намекает, но на что -- не могу понять
К кому у тебя претензии, что народ не хочет умирать за хрен собачий?
Не до тих, хто не хоче. Їх «не хочу»і їх страшно » зрозуміле. До тих, хто не допомагає зробити заплатити 200к. Ти допомагаєш податками? А «контракт на 6м» - це похідна від зарплат. Буде заплата - будуть бажаючі, отже і ротації.
Но про это почему-то говорите только вы и на форуме. А не, например, зеля в своих ежевечерных "небритых видосиках"...
_hunter написав:Но про это почему-то говорите только вы и на форуме. А не, например, зеля в своих ежевечерных "небритых видосиках"
хотаб теперь и зелю подменяет, не только вашего военкома. Как же Зеля такое скажет, "платите в 2р больше но мы всё равно вас мобилизуем. Сейчас нехватает людей, когда станет нехватать денег тогда и тем вопросом займёмся".
День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК. Після цього можна буде ставити питання про обмеження особи у праві керування автомобілем.
От бачиш, посилання надавити ти такі вмієшь ...
Проте, це посилання не на сайт Верховної Ради, а на інший сайт
Стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації ... 3, Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися: ... Днем вручення повістки про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки є: 1) день вручення такої повістки під розписку; 2) день отримання територіальним центром комплектування та соціальної підтримки повідомлення про доставлення такої повістки до електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста.
І тількі потім
Стаття 27. Заходи впливу 1. У разі невиконання під час мобілізації військонозобов'язаним чи резервістом обов'язків, передбачених частиною третьою статті 22 цього Закону, ... 3. Днем вручення вимоги є: І) день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв'язку; 2) день отримання територіальним центром комплектування та соціальної підтримки повідомлення про доставлення вимоги до електронного кабінсту призовника, військовозобов'язаного, резервіста; 3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою територіальному центру комплектування та соціальної підтримки; 4) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси.
PS. Знову я побачив, що ти тягнешь фейкову або неперевірену, або часткову інформацію І знаходятся ті, хто обов"язково в неї повірять