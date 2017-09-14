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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 758775887589759075917592>
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:41

  Hotab написав:От тобі не байдуже ціна мого інтернету в Африці,
я ж готов был своим интернетом поделиться, когда ты сказал дорого. А ты за меня в окоп готов?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:44

_hunter
и таких -- миллион(ы?)"

Але точно не більше тих, хто залишився. І кому «є різниця».
А вас, кому «Какая разница» що тут буде на цій землі, треба ідентифікувати, щоб фільтрувати басні ваші.

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:От тобі не байдуже ціна мого інтернету в Африці,
я ж готов был своим интернетом поделиться, когда ты сказал дорого. А ты за меня в окоп готов?

Ділись. Я розгляну.,
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:47

  Hotab написав:Погодься, є ж різниця, коли про втому і необхідність терміново зупинити війну каже втомлений фронтовик, чи коли це каже ватан з Горлівки, наприклад.
давайте отделять котлеты от мух. Уставший фронтовик воюет за деньги и то что руководители страны не хотят одинаковых прозрачных условий для всех моей вины нет. Тогда какого лешего ты обесценивашь чье-то мнение?

контракты на 6-12 мес на нуле з/п 200 и я 30 желающих лично в тцк приведу. А рисковать жизнью и жить за 5 копеек в блиндаже желающих нет.

К кому у тебя претензии, что народ не хочет умирать за хрен собачий? мы не рф извини. Пойди в автосалон и скажи чуваки нет бабок, продайте новенькую бмв за 5куе. Что тебе ответят? считай что народ это автосалон и на неприличные предложения отвечает отказом. Экономика рыночная, можно я сам буду оценивать стоимость моей жизни?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 кві, 2024 17:52, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:52

Hotab
Добрий вечір , пане Хоттаб .
(Я з УКРАЇНИ )))))

Як же тяжко розмовляти з тіма "закордоними патріЙотами ".
Про свїх взагалі нема що казати .......
Здоров,я та терпіння .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:52

vitaliiangel
К кому у тебя претензии, что народ не хочет умирать за хрен собачий?


Не до тих, хто не хоче. Їх «не хочу»і їх страшно » зрозуміле. До тих, хто не допомагає зробити заплатити 200к.
Ти допомагаєш податками?
А «контракт на 6м» - це похідна від зарплат. Буде заплата - будуть бажаючі, отже і ротації.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:56

  Hotab написав:vitaliiangel
К кому у тебя претензии, что народ не хочет умирать за хрен собачий?


Не до тих, хто не хоче. Їх «не хочу»і їх страшно » зрозуміле. До тих, хто не допомагає зробити заплатити 200к.
Ти допомагаєш податками?
А «контракт на 6м» - це похідна від зарплат. Буде заплата - будуть бажаючі, отже і ротації.

с чего ты решил, что если резко все заплатят х2 налогов, эти деньги пойдут бойцам на ноль, а не тыловым крысам на квартиры?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 18:04

  Hotab написав:_hunter
и таких -- миллион(ы?)"

Але точно не більше тих, хто залишився. І кому «є різниця».

С первым -- соглашусь. С небольшим уточнением: не "остались", а "кого заставили/оставили".
Со вторым поспорю (но недолго) :) -- темп набора того зеленого полу-ляма как бы на что-то намекает, но на что -- не могу понять :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 18:09

  Hotab написав:vitaliiangel
К кому у тебя претензии, что народ не хочет умирать за хрен собачий?


Не до тих, хто не хоче. Їх «не хочу»і їх страшно » зрозуміле. До тих, хто не допомагає зробити заплатити 200к.
Ти допомагаєш податками?
А «контракт на 6м» - це похідна від зарплат. Буде заплата - будуть бажаючі, отже і ротації.

Но про это почему-то говорите только вы и на форуме. А не, например, зеля в своих ежевечерных "небритых видосиках"... :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 18:11

  _hunter написав:Но про это почему-то говорите только вы и на форуме. А не, например, зеля в своих ежевечерных "небритых видосиках"
хотаб теперь и зелю подменяет, не только вашего военкома. Как же Зеля такое скажет, "платите в 2р больше но мы всё равно вас мобилизуем. Сейчас нехватает людей, когда станет нехватать денег тогда и тем вопросом займёмся".
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 18:27

  Xenon написав:З ВР

https://sud.ua/uk/news/publication/2978 ... -uklonista

День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК. Після цього можна буде ставити питання про обмеження особи у праві керування автомобілем.

От бачиш, посилання надавити ти такі вмієшь ...

Проте, це посилання не на сайт Верховної Ради, а на інший сайт

Ось посилання на сайт ВР - Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку
В якому, спершу
Стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та
мобілізації
...
3, Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися:
...
Днем вручення повістки про виклик до територіального центру
комплектування та соціальної підтримки є:
1) день вручення такої повістки під розписку;
2) день отримання територіальним центром комплектування та
соціальної підтримки повідомлення про доставлення такої повістки до
електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста.

І тількі потім
Стаття 27. Заходи впливу
1. У разі невиконання під час мобілізації військонозобов'язаним чи
резервістом обов'язків, передбачених частиною третьою статті 22 цього
Закону,
...
3. Днем вручення вимоги є:
І) день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв'язку;
2) день отримання територіальним центром комплектування та
соціальної підтримки повідомлення про доставлення вимоги до
електронного кабінсту призовника, військовозобов'язаного, резервіста;
3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову
отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з
інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи
перебування особи, повідомленою цією особою територіальному центру
комплектування та соціальної підтримки;
4) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову
отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з
інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи
перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку,
якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та
соціальної підтримки іншої адреси.


PS. Знову я побачив, що ти тягнешь фейкову або неперевірену, або часткову інформацію
І знаходятся ті, хто обов"язково в неї повірять
pesikot
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  #<1 ... 758775887589759075917592>
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