не, например, зеля в своих ежевечерных "небритых видосиках"...
«захищай або плати»(с) Зеленський..
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Додано: Сер 10 кві, 2024 18:47
_hunter
«захищай або плати»(с) Зеленський..
Додано: Сер 10 кві, 2024 18:47
10 тривог за неповний день, рекорд? Балістика декілька разів, за 25 місяців не пам'ятаю що так активно
тому що у нас "свято"-день асвабаждения Адесы (10 квітня 1944 війська Третього Українського), цього року мер вкотре зганьбився цим привітанням, після немецьких загарбників прийшли радянські окупанти з нквд, смершем і Гулагом
коли вже вата поздихає? за труханова немає питання, яке кончене (ще і салют на додачу)
просто піпец
Додано: Сер 10 кві, 2024 18:48
Если правильно понял, то лишиться гражданства после пользования правами проблематично или невозможно. Лицо, имеющее право на приобретение гражданства Украины по рождению, является гражданином Украины с момента рождения. С какого момента от рождения лицо начинает пользоваться правами ?
Додано: Сер 10 кві, 2024 18:52
tumos
З народження.
Проте більшість обовʼязків здобуває з повноліттям.
Але навіть здобувши потенційний обовʼязок захищати державу в разі збройної агресії, не обовʼязково має почати його виконувати , бо агресія відсутня була. Тобто кожен притомний , хто читав закони України хоча б основні, мав можливість не вступати в обовʼязки ще задовго до агресії. Залишивши державу до початку агресії, чим висловити незгоду зі своїми обовʼязками.
Хантер, ви це зробили ДО широкомасштабного вторгнення рф в Україну 24.02.22?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 кві, 2024 18:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 кві, 2024 18:56
между налогами и зарплатами на нуле есть посредники - воровитые чиновники, телемарафонцы и другие нужные/ненужные бюджетники. Когда Зеля говорил "плати", он не уточнял кому именно пойдут эти платежи.Это уже ты принятул за уши, что всё обязательно пойдёт бойцам на ноль. Может они пойдут тебе на квартиру?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 кві, 2024 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 кві, 2024 18:56
Доброго вечора .
Увесь час слідкую що відбувається у Одесі , Миколаєві , Аккермані , Овідіополі .
Ми десь схожі по обстрілам .Багато прилітає ......
Здоров,я та терпіння .
Додано: Сер 10 кві, 2024 18:58
vitaliiangel
Джерелом фінансування армії є лише держбюджет.
Ти можеш донатити по крупному (в розмірі прихованого податку) якщо не довіряєш посереднику. Ти це робиш?
Додано: Сер 10 кві, 2024 18:59
по крупному это в размере стоимости киевской квартиры? эквивалент которой ты почему то не донатишь, предпочитая купить себе квартиру, а другие должны. Я квартир не покупаю если что, у меня с начала войны нет таких доходов. В этом весь ты, воевать/донатить должен кто-то, а ты по африкам на заработках, а потом квартиру купить ищешь. Скажи всем прямо что ты 1й сорт чтобы лишних вопросов тебе не задавали. Ходим вокруг да около. Об одном и том же с разных сторон.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 кві, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 кві, 2024 19:04
vitaliiangel
Ти всіх переконуєш що і у мене нема.
Як би там не було я і податок відповідний сплачую. З великих доходів великий податок.
Але у тебе є інші (нехай менші) доходи. Ти з усієї суми доходу платиш податок, чи з мінімально можливої?
Ти з цього моменту почав брехати, чи раніше?
Бо вимоги у мене однакові і до себе, і до інших. І ти це знаєш, але чомусь брешеш.
Я і воював, і плачу податки. Ти ні те, ні інше. Коли ти станеш чесним як тут, так і перед державою в особі захисників, яким ти не платиш зарплату своїми податками? Раніше ти називав сете чесним. Чому брешеш зараз?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 кві, 2024 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 кві, 2024 19:08
да мне пофиг что там у тебя. Я вижу как мой бывший приятель тыловая крыса купил в 2023 два SUV (себе и супруге) и как ты ищешь купить в Киеве квартиру. Это точно война, или какой то сюр? Я до сих пор из убытков 2022года не вылез. Купить квартиру или SUV для меня анриал. Но вопросы почему то ко мне, а не к вам. А вы не окуели 1й сорт? Ладно если бы вы реально воевали, там жизнью рисковали. Нивапрос. Ты же сутками на форуме сидишь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 кві, 2024 19:12, всього редагувалось 2 разів.
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