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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75887589759075917592>
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 18:47

_hunter
не, например, зеля в своих ежевечерных "небритых видосиках"... :roll:


«захищай або плати»(с) Зеленський..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 18:47

10 тривог за неповний день, рекорд? Балістика декілька разів, за 25 місяців не пам'ятаю що так активно

тому що у нас "свято"-день асвабаждения Адесы (10 квітня 1944 війська Третього Українського), цього року мер вкотре зганьбився цим привітанням, після немецьких загарбників прийшли радянські окупанти з нквд, смершем і Гулагом
коли вже вата поздихає? за труханова немає питання, яке кончене (ще і салют на додачу)
просто піпец
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 18:48

  Hotab написав:vitaliiangel
Тобі вже пояснювали, що не можна позбавитись обовʼязків громадянина , після як по користувався правами.
Але ти «прєдлагал»))

Если правильно понял, то лишиться гражданства после пользования правами проблематично или невозможно. Лицо, имеющее право на приобретение гражданства Украины по рождению, является гражданином Украины с момента рождения. С какого момента от рождения лицо начинает пользоваться правами ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 18:52

tumos
С какого момента от рождения лицо начинает пользоваться правами ?

З народження.
Проте більшість обовʼязків здобуває з повноліттям.
Але навіть здобувши потенційний обовʼязок захищати державу в разі збройної агресії, не обовʼязково має почати його виконувати , бо агресія відсутня була. Тобто кожен притомний , хто читав закони України хоча б основні, мав можливість не вступати в обовʼязки ще задовго до агресії. Залишивши державу до початку агресії, чим висловити незгоду зі своїми обовʼязками.

Хантер, ви це зробили ДО широкомасштабного вторгнення рф в Україну 24.02.22?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 кві, 2024 18:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 18:56

  Hotab написав:«захищай або плати»(с) Зеленський..
  Hotab написав:До тих, хто не допомагає зробити заплатити 200к.

между налогами и зарплатами на нуле есть посредники - воровитые чиновники, телемарафонцы и другие нужные/ненужные бюджетники. Когда Зеля говорил "плати", он не уточнял кому именно пойдут эти платежи.Это уже ты принятул за уши, что всё обязательно пойдёт бойцам на ноль. Может они пойдут тебе на квартиру?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 кві, 2024 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 18:56

  prodigy написав:10 тривог за неповний день, рекорд? Балістика декілька разів, за 25 місяців не пам'ятаю що так активно

тому що у нас "свято"-день асвабаждения Адесы (10 квітня 1944 війська Третього Українського), цього року мер вкотре зганьбився цим привітанням, після немецьких загарбників прийшли радянські окупанти з нквд, смершем і Гулагом
коли вже вата поздихає? за труханова немає питання, яке кончене (ще і салют на додачу)
просто піпец


Доброго вечора .
Увесь час слідкую що відбувається у Одесі , Миколаєві , Аккермані , Овідіополі .
Ми десь схожі по обстрілам .Багато прилітає ......
Здоров,я та терпіння .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 18:58

vitaliiangel

Это уже ты принятул за уши, что всё обязательно пойдёт бойцам на ноль.

Джерелом фінансування армії є лише держбюджет.
Ти можеш донатити по крупному (в розмірі прихованого податку) якщо не довіряєш посереднику. Ти це робиш?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 18:59

  Hotab написав:vitaliiangel

Это уже ты принятул за уши, что всё обязательно пойдёт бойцам на ноль.

Джерелом фінансування армії є лише держбюджет.
Ти можеш донатити по крупному (в розмірі прихованого податку) якщо не довіряєш посереднику. Ти це робиш?

по крупному это в размере стоимости киевской квартиры? эквивалент которой ты почему то не донатишь, предпочитая купить себе квартиру, а другие должны. Я квартир не покупаю если что, у меня с начала войны нет таких доходов. В этом весь ты, воевать/донатить должен кто-то, а ты по африкам на заработках, а потом квартиру купить ищешь. Скажи всем прямо что ты 1й сорт чтобы лишних вопросов тебе не задавали. Ходим вокруг да около. Об одном и том же с разных сторон.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 кві, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 19:04

vitaliiangel
если что, у меня нет таких доходов


Ти всіх переконуєш що і у мене нема.
Як би там не було я і податок відповідний сплачую. З великих доходів великий податок.
Але у тебе є інші (нехай менші) доходи. Ти з усієї суми доходу платиш податок, чи з мінімально можливої?

В этом весь ты, воевать/донатить должен кто-то,

Ти з цього моменту почав брехати, чи раніше?
Бо вимоги у мене однакові і до себе, і до інших. І ти це знаєш, але чомусь брешеш.
Я і воював, і плачу податки. Ти ні те, ні інше. Коли ти станеш чесним як тут, так і перед державою в особі захисників, яким ти не платиш зарплату своїми податками? Раніше ти називав сете чесним. Чому брешеш зараз?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 кві, 2024 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 19:08

  Hotab написав:vitaliiangel
если что, у меня нет таких доходов


Ти всіх переконуєш що і у мене нема.

да мне пофиг что там у тебя. Я вижу как мой бывший приятель тыловая крыса купил в 2023 два SUV (себе и супруге) и как ты ищешь купить в Киеве квартиру. Это точно война, или какой то сюр? Я до сих пор из убытков 2022года не вылез. Купить квартиру или SUV для меня анриал. Но вопросы почему то ко мне, а не к вам. А вы не окуели 1й сорт? Ладно если бы вы реально воевали, там жизнью рисковали. Нивапрос. Ты же сутками на форуме сидишь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 кві, 2024 19:12, всього редагувалось 2 разів.
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