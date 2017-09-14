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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 кві, 2024 19:10
vitaliiangel
Я вижу как мой бывший приятель тыловая крыса купил в 2023 2 SUV
Який це стосунок має до мене? А до тебе? Ти чому не фінансуєш захисників на фронті?
Я до сих пор из убытков 2022года не вылез.
Це знов брехня «для красного слова». Ти в збитки записав недоотримані прибутки від простоюючої нерухомості. На це пряме запитання від когось ти злився.
Ладно если бы вы реально воевали, там жизнью рисковали. Нивапрос. Ты же сутками на форуме сидиш
Хто «ви»? Я не твій приятель, ти трохи заплутався. Я не отримую гроші з бюджету, я вже рік тебе не захищаю, , а навпаки в бюджет плачу. Де хочу там і сиджу. Ти платиш в бюджет зі своїх доходів?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 10 кві, 2024 19:15, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 19:11
vitaliiangel написав:
по крупному это в размере стоимости киевской квартиры?
3-5-7-10 тысяч гривен каждый месяц донатить у богатого ленд-лорда не находится ?
Странно, а почему ?
Тут два варианта, или этих денег нет, или нет желания
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Додано: Сер 10 кві, 2024 19:13
prodigy
Як у вас ?
Кажуть що 18,30 приходи .......
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Додано: Сер 10 кві, 2024 19:14
vitaliiangel написав:
Я вижу как мой бывший приятель тыловая крыса купил в 2023 два SUV (себе и супруге)
Это который по 70 тысяч каждый месяц ?
70 000 х 12 = 840 000
И какие два SUV можно купить за эти деньги ? И кушать ещё что-то надо тоже
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Додано: Сер 10 кві, 2024 19:28
Hotab написав:tumos
С какого момента от рождения лицо начинает пользоваться правами ?
З народження.
Проте більшість обовʼязків здобуває з повноліттям.
Але навіть здобувши потенційний обовʼязок захищати державу в разі збройної агресії, не обовʼязково має почати його виконувати , бо агресія відсутня була. Тобто кожен притомний , хто читав закони України хоча б основні, мав можливість не вступати в обовʼязки ще задовго до агресії. Залишивши державу до початку агресії, чим висловити незгоду зі своїми обовʼязками.
На мой взгляд в Конституции идет речь не о какой-то потенциальной обязанности и эта обязанность не зависит от наличия вооруженной агрессии. Пусть эта обязаннность возникает в период получения приписного или в момент совершеннолетия. Значит отказаться от гражданства можно только до возникновения этой обязанности.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 19:30
холява написав:Hotab
Добрий вечір , пане Хоттаб .
(Я з УКРАЇНИ )))))
Як же тяжко розмовляти з тіма "закордоними патріЙотами ".
Про свїх взагалі нема що казати .......
Здоров,я та терпіння .
А шо тут такого важкого, пенс-врач пан Холява всё таки мог ещё поработать по профессии, еслибы захотел, пан Хотаб так же , если бы захотел , так как в Африке он пригоден и летает и научен воинской службе в военном училище Укрины за податки ухилянтив, а вот офисный планктон надо мобилизовать в ружьё и послать на нуль или рядом
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Додано: Сер 10 кві, 2024 19:31
vitaliiangel
Чому затих? Так що тобі заважає фінансувати бійців, якщо ти сам не хочеш (не можеш) захищати?
Моя квартира і зп ? Рік тому вона була невелика, що тоді заважало? SUV сусіда? Що до цього заважало? Неприйняття в школу дитячим психологом? Я вважаю що ні що з названого. Лише жадібність і звичка на чужому кую виїзжати.
пенс-врач пан Холява всё таки мог ещё поработать по профессии, еслибы захотел, пан Хотаб так же , если бы захотел
В принципі кожен може багато, часто навіть не знає наскільки багато. А Вадім що може і коли почне?
Значит отказаться от гражданства можно только до возникновения этой обязанности.
Ну фактичний стан речей такий, що до початку агресії кожен міг «скинути» з себе обовʼязки громадянина. Раз і назавжди. Така опція була.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 19:37
Hotab написав:
Чому затих?
может есть другие дела, кроме как с хотабами целый день общаться? Завтра ответственная командировка. Надо подготовиться.
Hotab написав:
Неприйняття в школу дитячим психологом?
Где я, а где школа... я категорически против любого принуждения. Подумай, смог бы я там работать? Наша школа = сплошное принуждение. Капец ты в людях не разбираешься.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 19:42
Vadim_ написав: холява написав:Hotab
Добрий вечір , пане Хоттаб .
(Я з УКРАЇНИ )))))
Як же тяжко розмовляти з тіма "закордоними патріЙотами ".
Про свїх взагалі нема що казати .......
Здоров,я та терпіння .
А шо тут такого важкого, пенс-врач пан Холява всё таки мог ещё поработать по профессии, еслибы захотел, пан Хотаб так же , если бы захотел , так как в Африке он пригоден и летает и научен воинской службе в военном училище Укрины за податки ухилянтив, а вот офисный планктон надо мобилизовать в ружьё и послать на нуль или рядом
Вы всегда появляетесь вечером и неожиданно .(хотя это спорно )
Я еще раз напомню вам , что УВОЛЕН по возрасту и попытки восстановится не привели к положительному результату .
По профессии я попрежнему бегаю , помогаю , когда обращаются .
Сейчас это стало не так часто .Я все еще скучаю по службе .
Надеюсь , что когда вас мобилизируют , вы мне обязательно напишите о вашей службе .
Удачи вам .
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Додано: Сер 10 кві, 2024 19:43
Hotab написав:vitaliiangel
Джерелом фінансування армії є лише держбюджет.
Это уже ты принятул за уши, что всё обязательно пойдёт бойцам на ноль.
Ти можеш донатити по крупному (в розмірі прихованого податку) якщо не довіряєш посереднику. Ти це робиш?
Якщо всіх платників податків заберуть до армії то , Це будуть робити робітники цирків і верховної ради з поліціянтами чі военпенси у 45 років які не придатні на війну а Микола комбайнер у 58 придатний ?
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