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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 кві, 2024 19:47
Vadim_ написав: Hotab написав:vitaliiangel
Джерелом фінансування армії є лише держбюджет.
Это уже ты принятул за уши, что всё обязательно пойдёт бойцам на ноль.
Ти можеш донатити по крупному (в розмірі прихованого податку) якщо не довіряєш посереднику. Ти це робиш?
Якщо всіх платників податків заберуть до армії то , Це будуть робити робітники цирків і верховної ради з поліціянтами чі военпенси у 45 років які не придатні на війну а Микола комбайнер у 58 придатний ?
Враховуючи ваші сдібності, ви майже без ввагань потрапите в любу труппу робітників цирка .
Дресувати нутрій , або ховрашків .
На фронті будете виступати на аншлаг .
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Додано: Сер 10 кві, 2024 19:50
Vadim_ написав: холява написав:Hotab
Добрий вечір , пане Хоттаб .
(Я з УКРАЇНИ )))))
Як же тяжко розмовляти з тіма "закордоними патріЙотами ".
Про свїх взагалі нема що казати .......
Здоров,я та терпіння .
А шо тут такого важкого, пенс-врач пан Холява всё таки мог ещё поработать по профессии, еслибы захотел,
Мог бы, но списали по возрасту и не только по возрасту, и на пенсию
Vadim_ написав:
пан Хотаб так же , если бы захотел
Мог бы, но списали по возрасту. Любой военный лётчик 40+ - это уже нонсенс, специфика профессии
Ты бы тоже мог пойти в ЗСУ ... но не хочешь
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Додано: Сер 10 кві, 2024 19:52
холява написав: Vadim_ написав:
Якщо всіх платників податків заберуть до армії то , Це будуть робити робітники цирків і верховної ради з поліціянтами чі военпенси у 45 років які не придатні на війну а Микола комбайнер у 58 придатний ?
Враховуючи ваші сдібності, ви майже без ввагань потрапите в любу труппу робітників цирка .Дресувати нутрій
, або ховрашків .
На фронті будете виступати на аншлаг .
Якщо дресувати нутрій, то на фронті можно буде збирати аншлагі, тільки показом кількістю відсутніх пальців на руках
І кожного разу, все меньше і меньше пальців )
Знаю, про що пишу за нутрій )
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Додано: Сер 10 кві, 2024 19:59
pesikot написав:
пан Хотаб так же , если бы захотел
Мог бы, но списали по возрасту. Любой военный лётчик 40+ -
это уже нонсенс, специфика профессии
Ты бы тоже мог пойти в ЗСУ ... но не хочешь
Я 50+ ,отслужил срочную солдатом, но на меня не потрачено ни одного рубля с гривной на відміну від лейтенантів 1992 року в Україні
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:02
Vadim_ написав:
Я 50+ ,отслужил срочную солдатом, но на меня не потрачено ни одного рубля с гривной на відміну від лейтенантів 1992 року в Україні
Отслужил срочную и ни рубля советского на тебя не потрачено ?
Больше вопросов не имею ...
Тогда лучше продолжай бухать, но свои претензии к другим засунь себе в жопу.
И продолжай наяривать на советский союз под Зыкину
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:03
pesikot написав: Vadim_ написав: холява написав:Hotab
Добрий вечір , пане Хоттаб .
(Я з УКРАЇНИ )))))
Як же тяжко розмовляти з тіма "закордоними патріЙотами ".
Про свїх взагалі нема що казати .......
Здоров,я та терпіння .
А шо тут такого важкого, пенс-врач пан Холява всё таки мог ещё поработать по профессии, еслибы захотел,
Мог бы, но списали по возрасту и не только по возрасту, и на пенсию
Vadim_ написав:
пан Хотаб так же , если бы захотел
Мог бы, но списали по возрасту. Любой военный лётчик 40+ - это уже нонсенс, специфика профессии
Ты бы тоже мог пойти в ЗСУ ... но не хочешь
Песикот , ві одновременно и Хотаб и Холява? Или ві одна морда в тр'х уч'тках?
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:03
холява написав:prodigy
Як у вас ?
Кажуть що 18,30 приходи .......
Дякую, теж бажаю здоров"я і витримки.
Сьогодні особливий день? ні
десь вже місяць в такому режимі...
на цьому тижні - загіблі і поранені з ЗСУ (розвідка з дронів, чи знов місцеві навели?)
є декілька чутливих приходів по інфраструктурі(де і що писати не буду)
-в день багато дронів-розвідників (останнім часом)
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:04
Vadim_ написав:
одновременно Хотаб и Холява?
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:05
pesikot написав: Vadim_ написав:
Я 50+ ,отслужил срочную солдатом, но на меня не потрачено ни одного рубля с гривной на відміну від лейтенантів 1992 року в Україні
Отслужил срочную и ни рубля советского на тебя не потрачено ?
Больше вопросов не имею ...
Тогда лучше продолжай бухать, но свои претензии к другим засунь себе в жопу.
И продолжай наяривать на советский союз под Зыкину
Яка ти нікчемна потвора.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:12
Vadim_ написав:
Песикот , ві одновременно и Хотаб и Холява? Или ві одна морда в тр'х уч'тках?
Я б спокійно себе почував в тій компанії....
Тому так для тебе , трошки економіки
1 Україна - нехай 40 млн мешканців ( і ти один з них)
2 В 2022+2023 Україна витратила тільки через Бюдет
1499469,9млн грн(2022)+2580676,6млн грн(2023)=4 080 146 млн грн
3 Виходячи з п2
Особисто на тебе було витрачено Державою
4 080 146 млн грн /40 млн осіб=102 000 грн/особу...
Тому свої оповідання про те що на тебе з 1992 року нічого не витрачено - засунь собі в пяту точку.
Для всіх інших
Якщо Ваша сімя складається з 4 осіб і Ваші податки/донати з сімї становлять менше 400000 грн за час війни- значить
а - Ви особисто недопрацювали
б - Ви винні тому хто за Вас доплачує
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