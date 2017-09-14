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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:12
pesikot написав: Vadim_ написав:
Я 50+ ,отслужил срочную солдатом, но на меня не потрачено ни одного рубля с гривной на відміну від лейтенантів 1992 року в Україні
Отслужил срочную и ни рубля советского на тебя не потрачено ?
Больше вопросов не имею ...
Тогда лучше продолжай бухать, но свои претензии к другим засунь себе в жопу.
И продолжай наяривать на советский союз под Зыкину
дурилка картонная , з 1992 року ... , далі розтлумачувати, чі хвате мізків зрозуміти?
или ты на солях?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Сер 10 кві, 2024 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:16
b]Vadim_[/b]
на відміну від лейтенантів 1992 року в Україні
Якщо «з 92-го року» до сьогодні не вдалося розрахуватися , то вже не вийде. Сенс старатись.
Тим більше Віталік наприклад вважає, що чим більше служиш , тим більше винен державі
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:18
vitaliiangel написав: Vadim_ написав:
одновременно Хотаб и Холява?
хотаблява
ангел-віталька , твоя черга наразі захищати Батьківщину .
я обов,язково дочекаюсь ваших сповіщень з бліндажів чи окопів .
не пропетляєшь
До речі , я добре ставлюсь до Флая , його почуття гумору ,мені до вподоби .
А ось у вас з гумором провал .
Ну нічого такого вразливого .
Війна і не таке списувала .
Якщо ,послуги паталагоанатома з мене .
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:19
vitaliiangel написав: Vadim_ написав:
одновременно Хотаб и Холява?
хотаблява
Ты так и не ответил, почему у тебя нет 3-5-7-10 тысяч гривен на ЗСУ ?
Если ты у нас богатый лэнд-лорд
Таки денег нет или таки жадный ?
Но уже и так понятно, что и денег нет, и жадный. Легенда рассыпалась
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:21
холява написав: vitaliiangel написав: Vadim_ написав:
одновременно Хотаб и Холява?
хотаблява
ангел-віталька , твоя черга наразі захищати Батьківщину .
я обов,язково дочекаюсь ваших сповіщень з бліндажів чи окопів .
не пропетляєшь
До речі , я добре ставлюсь до Флая , його почуття гумору ,мені до вподоби .
А ось у вас з гумором провал .
Ну нічого такого вразливого .
Війна і не таке списувала .
Якщо ,послуги паталагоанатома з мене .
Тонко ... тонко ...
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 10 кві, 2024 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:23
Так шо робити бувшим врачам і військовим ЗСУ з досвідом від 1991 року ?
Недосмотр ВР України.
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Vadim_
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:23
холява написав:
Якщо ,послуги паталагоанатома з мене .
начните с себя)
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:24
prodigy написав: холява написав:prodigy
Як у вас ?
Кажуть що 18,30 приходи .......
Дякую, теж бажаю здоров"я і витримки.
Сьогодні особливий день? ні
десь вже місяць в такому режимі...
на цьому тижні - загіблі і поранені з ЗСУ (розвідка з дронів, чи знов місцеві навели?)
є декілька чутливих приходів по інфраструктурі(де і що писати не буду)
-в день багато дронів-розвідників (останнім часом)
Я в субботу поміняв всі шибки на лоджії , так зранку по місту гатили що жах .....
Тримайтесь , нехай Господь Береже .
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:26
Vadim_ написав: pesikot написав: Vadim_ написав:
Я 50+ ,отслужил срочную солдатом, но на меня не потрачено ни одного рубля с гривной на відміну від лейтенантів 1992 року в Україні
Отслужил срочную и ни рубля советского на тебя не потрачено ?
Больше вопросов не имею ...
Тогда лучше продолжай бухать, но свои претензии к другим засунь себе в жопу.
И продолжай наяривать на советский союз под Зыкину
Яка ти нікчемна потвора.
Ну да, ти живешь в Україні, жерешь українське сало, пьешь українську горілку, а не бояришник
Але допомогти ЗСУ не хочешь
Все чекаєшь на Расію-матушку
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:26
Vadim_ написав:
Так шо робити бувшим врачам і військовим ЗСУ з досвідом від 1991 року ?
Недосмотр ВР України.
Ви так вразливо війшли в "образ" !!!
Ще не вечір і маю надію на вашу обережність .
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