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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75917592759375947595>
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:12

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:Я 50+ ,отслужил срочную солдатом, но на меня не потрачено ни одного рубля с гривной на відміну від лейтенантів 1992 року в Україні

Отслужил срочную и ни рубля советского на тебя не потрачено ?
Больше вопросов не имею ...

Тогда лучше продолжай бухать, но свои претензии к другим засунь себе в жопу.
И продолжай наяривать на советский союз под Зыкину

дурилка картонная , з 1992 року ... , далі розтлумачувати, чі хвате мізків зрозуміти? :(
или ты на солях?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 10 кві, 2024 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:16

b]Vadim_[/b]
на відміну від лейтенантів 1992 року в Україні

Якщо «з 92-го року» до сьогодні не вдалося розрахуватися , то вже не вийде. Сенс старатись. :mrgreen:
Тим більше Віталік наприклад вважає, що чим більше служиш , тим більше винен державі :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:18

  vitaliiangel написав:
  Vadim_ написав:одновременно Хотаб и Холява?
хотаблява



ангел-віталька , твоя черга наразі захищати Батьківщину .
я обов,язково дочекаюсь ваших сповіщень з бліндажів чи окопів .
не пропетляєшь
До речі , я добре ставлюсь до Флая , його почуття гумору ,мені до вподоби .
А ось у вас з гумором провал .

Ну нічого такого вразливого .
Війна і не таке списувала .
Якщо ,послуги паталагоанатома з мене .
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:19

  vitaliiangel написав:
  Vadim_ написав:одновременно Хотаб и Холява?
хотаблява

Ты так и не ответил, почему у тебя нет 3-5-7-10 тысяч гривен на ЗСУ ?
Если ты у нас богатый лэнд-лорд

Таки денег нет или таки жадный ?

Но уже и так понятно, что и денег нет, и жадный. Легенда рассыпалась
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:21

  холява написав:
  vitaliiangel написав:
  Vadim_ написав:одновременно Хотаб и Холява?
хотаблява



ангел-віталька , твоя черга наразі захищати Батьківщину .
я обов,язково дочекаюсь ваших сповіщень з бліндажів чи окопів .
не пропетляєшь
До речі , я добре ставлюсь до Флая , його почуття гумору ,мені до вподоби .
А ось у вас з гумором провал .

Ну нічого такого вразливого .
Війна і не таке списувала .
Якщо ,послуги паталагоанатома з мене .

Тонко ... тонко ...
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 10 кві, 2024 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так шо робити бувшим врачам і військовим ЗСУ з досвідом від 1991 року ?
Недосмотр ВР України.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:23

  холява написав:Якщо ,послуги паталагоанатома з мене .
начните с себя)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:24

  prodigy написав:
  холява написав:prodigy
Як у вас ?
Кажуть що 18,30 приходи .......


Дякую, теж бажаю здоров"я і витримки.
Сьогодні особливий день? ні
десь вже місяць в такому режимі...
на цьому тижні - загіблі і поранені з ЗСУ (розвідка з дронів, чи знов місцеві навели?)
є декілька чутливих приходів по інфраструктурі(де і що писати не буду)

-в день багато дронів-розвідників (останнім часом)


Я в субботу поміняв всі шибки на лоджії , так зранку по місту гатили що жах .....
Тримайтесь , нехай Господь Береже .
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:26

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  Vadim_ написав:Я 50+ ,отслужил срочную солдатом, но на меня не потрачено ни одного рубля с гривной на відміну від лейтенантів 1992 року в Україні

Отслужил срочную и ни рубля советского на тебя не потрачено ?
Больше вопросов не имею ...

Тогда лучше продолжай бухать, но свои претензии к другим засунь себе в жопу.
И продолжай наяривать на советский союз под Зыкину

Яка ти нікчемна потвора.

Ну да, ти живешь в Україні, жерешь українське сало, пьешь українську горілку, а не бояришник
Але допомогти ЗСУ не хочешь

Все чекаєшь на Расію-матушку
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:26

  Vadim_ написав:Так шо робити бувшим врачам і військовим ЗСУ з досвідом від 1991 року ?
Недосмотр ВР України.


Ви так вразливо війшли в "образ" !!!
Ще не вечір і маю надію на вашу обережність .
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  #<1 ... 75917592759375947595>
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