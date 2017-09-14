Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:27
холява написав: prodigy написав: холява написав:
Дякую, теж бажаю здоров"я і витримки.
Сьогодні особливий день? ні
десь вже місяць в такому режимі...
на цьому тижні - загіблі і поранені з ЗСУ (розвідка з дронів, чи знов місцеві навели?)
є декілька чутливих приходів по інфраструктурі(де і що писати не буду)
-в день багато дронів-розвідників (останнім часом)
Я в субботу поміняв всі шибки на лоджії , так зранку по місту гатили що жах .....
Тримайтесь , нехай Господь Береже .
Тримайтесь всі
pesikot
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:32
vitaliiangel написав: холява написав:
Якщо ,послуги паталагоанатома з мене .
начните с себя)
Тай до мене черга прийде , дай трохи часу , років з 25-30 .
А ось знаєте що я перше зроблю під час вашого розтину ?
Обов,язково понюхаю чим тхнуть ваші мізки .(це при розтині обов,язково ) )))
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:34
[quote="5710790:pesikot"
Все чекаєшь на Расію-матушку[/quote] С чего ты сделало вывод?
Востаннє редагувалось
Vadim_
в Сер 10 кві, 2024 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:39
Xenon написав:
Питання мобілізації жінок в Україні не розглядають - ЦПД
https://pravdatutnews.com/emergency/202 ... adayut-cpd
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:41
Vadim_ написав:
[quote="5710790:pesikot"
Все чекаєшь на Расію-матушку
С чего ты сделало вывод?[/quote]
Если выглядишь, как утка, крякаешь, как утка, ходишь, как утка, то ты - утка
Понимаю, сложно осознать ...
Но ты сам, ЗСУ не помогаешь, и всячески критикуешь тех, кто помогает ЗСУ или кто был в ЗСУ
То кто ты ? твоя версия ? или уже обписался от страха ?
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:42
"Мы уже так получили в Украине, что больше не хочется!" Скандал в эфире! Скабеева против Царева
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:43
холява написав:
А ось знаєте що я перше зроблю під час вашого розтину ?
Обов,язково понюхаю чим тхнуть ваші мізки .(це при розтині обов,язково ) )))
попрошу выслать вам не только мозг, но и кишечник. Нюхать не перенюхать. Небольшие холявины радости.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:46
pesikot написав: Vadim_ написав:
[quote="5710790:pesikot"
Все чекаєшь на Расію-матушку
С чего ты сделало вывод?
Если выглядишь, как утка, крякаешь, как утка, ходишь, как утка, то ты - утка
Понимаю, сложно осознать ...
Но ты сам, ЗСУ не помогаешь, и всячески критикуешь тех, кто помогает ЗСУ или кто был в ЗСУ
То кто ты ? твоя версия ? или уже обписался от страха ?[/quote]
Пи*дё* и провокация , ты из фсб?
Vadim_
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:51
vitaliiangel
Завтра ответственная командировка. Надо подготовиться.
Куясі.. як тільки не назвеш вояж на самокаті по сусіднім вулицям для збору неоподаткованої щомісячної мзди з арендарів
Вітос, ти не відповів.. що заважає фінансувати ЗСУ без посередників?
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