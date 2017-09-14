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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7592759375947595>
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:27

  холява написав:
  prodigy написав:
  холява написав:Дякую, теж бажаю здоров"я і витримки.
Сьогодні особливий день? ні
десь вже місяць в такому режимі...
на цьому тижні - загіблі і поранені з ЗСУ (розвідка з дронів, чи знов місцеві навели?)
є декілька чутливих приходів по інфраструктурі(де і що писати не буду)

-в день багато дронів-розвідників (останнім часом)


Я в субботу поміняв всі шибки на лоджії , так зранку по місту гатили що жах .....
Тримайтесь , нехай Господь Береже .

Тримайтесь всі
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:30

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Якщо ,послуги паталагоанатома з мене .
начните с себя)

Дивно шо такий патриот , моментально слинял на пенсию по возрасту на пенсию... :mrgreen:
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:32

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Якщо ,послуги паталагоанатома з мене .
начните с себя)


Тай до мене черга прийде , дай трохи часу , років з 25-30 .
А ось знаєте що я перше зроблю під час вашого розтину ?
Обов,язково понюхаю чим тхнуть ваші мізки .(це при розтині обов,язково ) )))
холява
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:34

[quote="5710790:pesikot"

Все чекаєшь на Расію-матушку[/quote]
С чего ты сделало вывод?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 10 кві, 2024 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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  Xenon написав:
В найближчі роки доведеться мобілізувати і жінок, – радник з гендерних питань командувача Сухопутних військ Григор'єва для The Times.

https://www.thetimes.co.uk/article/with ... -6bz929qvq


Питання мобілізації жінок в Україні не розглядають - ЦПД


https://pravdatutnews.com/emergency/202 ... adayut-cpd
холява
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:41

  Vadim_ написав:[quote="5710790:pesikot"

Все чекаєшь на Расію-матушку

С чего ты сделало вывод?[/quote]
Если выглядишь, как утка, крякаешь, как утка, ходишь, как утка, то ты - утка
Понимаю, сложно осознать ...

Но ты сам, ЗСУ не помогаешь, и всячески критикуешь тех, кто помогает ЗСУ или кто был в ЗСУ

То кто ты ? твоя версия ? или уже обписался от страха ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы уже так получили в Украине, что больше не хочется!" Скандал в эфире! Скабеева против Царева

pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:43

  холява написав:А ось знаєте що я перше зроблю під час вашого розтину ?
Обов,язково понюхаю чим тхнуть ваші мізки .(це при розтині обов,язково ) )))
попрошу выслать вам не только мозг, но и кишечник. Нюхать не перенюхать. Небольшие холявины радости.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:46

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:[quote="5710790:pesikot"

Все чекаєшь на Расію-матушку

С чего ты сделало вывод?

Если выглядишь, как утка, крякаешь, как утка, ходишь, как утка, то ты - утка
Понимаю, сложно осознать ...

Но ты сам, ЗСУ не помогаешь, и всячески критикуешь тех, кто помогает ЗСУ или кто был в ЗСУ

То кто ты ? твоя версия ? или уже обписался от страха ?[/quote]
Пи*дё* и провокация , ты из фсб?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:51

vitaliiangel
Завтра ответственная командировка. Надо подготовиться.


Куясі.. як тільки не назвеш вояж на самокаті по сусіднім вулицям для збору неоподаткованої щомісячної мзди з арендарів :lol:
Вітос, ти не відповів.. що заважає фінансувати ЗСУ без посередників?
Hotab
 
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  #<1 ... 7592759375947595>
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