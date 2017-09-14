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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7592759375947595
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:53

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  Vadim_ написав:[quote="5710790:pesikot"

Все чекаєшь на Расію-матушку

С чего ты сделало вывод?

Если выглядишь, как утка, крякаешь, как утка, ходишь, как утка, то ты - утка
Понимаю, сложно осознать ...

Но ты сам, ЗСУ не помогаешь, и всячески критикуешь тех, кто помогает ЗСУ или кто был в ЗСУ

То кто ты ? твоя версия ? или уже обписался от страха ?

Пи*дё* и провокация , ты из фсб?[/quote]
Я з СБУ - Сільській Бухгалтер України

Ну чё, про своих корешей из ФСБ вспомнил

Ну рассказывай, що ти про поважних панів холява та Hotab розповідав
Як про них брехав
Розповідай тепер все
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 21:03

  Hotab написав:_hunter
не, например, зеля в своих ежевечерных "небритых видосиках"... :roll:


«захищай або плати»(с) Зеленський..

Это он сколько -- раз сказал? И месяца с два назад? -- а нужно каждый день хотя бы: что бы ни у кого что в Раде что "в нариде" вопросов не возникло -- зачем эБронь нужна...
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 21:05

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
не, например, зеля в своих ежевечерных "небритых видосиках"... :roll:


«захищай або плати»(с) Зеленський..

Это он сколько -- раз сказал? И месяца с два назад? -- а нужно каждый день хотя бы: что бы ни у кого что в Раде что "в нариде" вопросов не возникло -- зачем эБронь нужна...

Якби він казав частіше, ви б почали фінансувати ЗСУ?
Чи «гори оно огнем, чем хуже тем быстрее падет железный занавес»?
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 21:08

  tumos написав:
  Hotab написав:vitaliiangel
Тобі вже пояснювали, що не можна позбавитись обовʼязків громадянина , після як по користувався правами.
Але ти «прєдлагал»))

Если правильно понял, то лишиться гражданства после пользования правами проблематично или невозможно.

Оно-то с одной стороны да. С другой стороны в недалеком прошлом у крепостных прав не было вообще. Чуть позже по мутной процедуре разрешили хозяина менять. А потом вообще всю эту бадягу отменили :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 21:08

  Hotab написав:tumos
С какого момента от рождения лицо начинает пользоваться правами ?

З народження.
Проте більшість обовʼязків здобуває з повноліттям.
Але навіть здобувши потенційний обовʼязок захищати державу в разі збройної агресії, не обовʼязково має почати його виконувати , бо агресія відсутня була. Тобто кожен притомний , хто читав закони України хоча б основні, мав можливість не вступати в обовʼязки ще задовго до агресії. Залишивши державу до початку агресії, чим висловити незгоду зі своїми обовʼязками.

Хантер, ви це зробили ДО широкомасштабного вторгнення рф в Україну 24.02.22?

После :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 21:11

  Hotab написав:
  _hunter написав:Это он сколько -- раз сказал? И месяца с два назад? -- а нужно каждый день хотя бы: что бы ни у кого что в Раде что "в нариде" вопросов не возникло -- зачем эБронь нужна...

Якби він казав частіше, ви б почали фінансувати ЗСУ?
Чи «гори оно огнем, чем хуже тем быстрее падет железный занавес»?

ИЧСХ, о неприемлемости "железного занавеса" сейчас пишут те, кто в СССР этот занавес очень даже приветствовал ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 21:12

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

не, например, зеля в своих ежевечерных "небритых видосиках"... :roll:


«захищай або плати»(с) Зеленський..

Это он сколько -- раз сказал? И месяца с два назад? -- а нужно каждый день хотя бы: что бы ни у кого что в Раде что "в нариде" вопросов не возникло -- зачем эБронь нужна...

Якби він казав частіше, ви б почали фінансувати ЗСУ?
Чи «гори оно огнем, чем хуже тем быстрее падет железный занавес»?

Вы на полном серьезе считаете, что только мои налоги и держат сейчас весь фронт? :lol: Или мы все же об общественном мнении продолжим говорить? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 21:27

_hunter
Или мы все же об общественном мнении продолжим говорить


Про яке «обшєствєнноє» мненіє ви можете казати, якщо ви не є членом цього «общєства»?
Для вас війна в Україні , з ваших слів, як для пересічного українця переворот в Нігерії.
Тому лише персонально: вам не вистачає прохання Зе щоб ви почали фінансувати ЗСУ?

Військовим присвячується:
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