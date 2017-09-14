Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:53
Vadim_ написав: pesikot написав: Vadim_ написав:
[quote="5710790:pesikot"
Все чекаєшь на Расію-матушку
С чего ты сделало вывод?
Если выглядишь, как утка, крякаешь, как утка, ходишь, как утка, то ты - утка
Понимаю, сложно осознать ...
Но ты сам, ЗСУ не помогаешь, и всячески критикуешь тех, кто помогает ЗСУ или кто был в ЗСУ
То кто ты ? твоя версия ? или уже обписался от страха ?
Пи*дё* и провокация , ты из фсб?[/quote]
Я з СБУ - Сільській Бухгалтер України
Ну чё, про своих корешей из ФСБ вспомнил
Ну рассказывай, що ти про поважних панів холява та Hotab розповідав
Як про них брехав
Розповідай тепер все
pesikot
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Додано: Сер 10 кві, 2024 21:03
Hotab написав: _hunter
не, например, зеля в своих ежевечерных "небритых видосиках"...
«захищай або плати»(с) Зеленський..
Это он сколько -- раз сказал? И месяца с два назад? -- а нужно каждый день хотя бы: что бы ни у кого что в Раде что "в нариде" вопросов не возникло -- зачем эБронь нужна...
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Додано: Сер 10 кві, 2024 21:05
_hunter написав: Hotab написав: _hunter
не, например, зеля в своих ежевечерных "небритых видосиках"...
«захищай або плати»(с) Зеленський..
Это он сколько -- раз сказал? И месяца с два назад? -- а нужно каждый день хотя бы: что бы ни у кого что в Раде что "в нариде" вопросов не возникло -- зачем эБронь нужна...
Якби він казав частіше, ви б почали фінансувати ЗСУ?
Чи «гори оно огнем, чем хуже тем быстрее падет железный занавес»?
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Додано: Сер 10 кві, 2024 21:08
tumos написав: Hotab написав: vitaliiangel
Тобі вже пояснювали, що не можна позбавитись обовʼязків громадянина , після як по користувався правами.
Але ти «прєдлагал»))
Если правильно понял, то лишиться гражданства после пользования правами проблематично или невозможно.
Оно-то с одной стороны да. С другой стороны в недалеком прошлом у крепостных прав не было вообще. Чуть позже по мутной процедуре разрешили хозяина менять. А потом вообще всю эту бадягу отменили
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Додано: Сер 10 кві, 2024 21:08
Hotab написав: tumos
С какого момента от рождения лицо начинает пользоваться правами ?
З народження.
Проте більшість обовʼязків здобуває з повноліттям.
Але навіть здобувши потенційний обовʼязок захищати державу в разі збройної агресії, не обовʼязково має почати його виконувати , бо агресія відсутня була. Тобто кожен притомний , хто читав закони України хоча б основні, мав можливість не вступати в обовʼязки ще задовго до агресії. Залишивши державу до початку агресії, чим висловити незгоду зі своїми обовʼязками.
Хантер, ви це зробили ДО широкомасштабного вторгнення рф в Україну 24.02.22?
После
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Додано: Сер 10 кві, 2024 21:11
Hotab написав: _hunter написав:
Это он сколько -- раз сказал? И месяца с два назад? -- а нужно каждый день хотя бы: что бы ни у кого что в Раде что "в нариде" вопросов не возникло -- зачем эБронь нужна...
Якби він казав частіше, ви б почали фінансувати ЗСУ?
Чи «гори оно огнем, чем хуже тем быстрее падет железный занавес»?
ИЧСХ, о неприемлемости "железного занавеса" сейчас пишут те, кто в СССР этот занавес очень даже приветствовал ...
pesikot
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Додано: Сер 10 кві, 2024 21:12
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав: _hunter не, например, зеля в своих ежевечерных "небритых видосиках"...
«захищай або плати»(с) Зеленський..
Это он сколько -- раз сказал? И месяца с два назад? -- а нужно каждый день хотя бы: что бы ни у кого что в Раде что "в нариде" вопросов не возникло -- зачем эБронь нужна...
Якби він казав частіше, ви б почали фінансувати ЗСУ?
Чи «гори оно огнем, чем хуже тем быстрее падет железный занавес»?
Вы на полном серьезе считаете, что только мои налоги и держат сейчас весь фронт?
Или мы все же об общественном мнении продолжим говорить?
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Додано: Сер 10 кві, 2024 21:27
_hunter
Или мы все же об общественном мнении продолжим говорить
Про яке «обшєствєнноє» мненіє ви можете казати, якщо ви не є членом цього «общєства»?
Для вас війна в Україні , з ваших слів, як для пересічного українця переворот в Нігерії.
Тому лише персонально: вам не вистачає прохання Зе щоб ви почали фінансувати ЗСУ?
Військовим присвячується:
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