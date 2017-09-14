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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7590759175927593
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 22:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

все уже видели видео как рассматривают правки к закону про мобилизацию?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 23:02

  Волинь написав:Покарання теж несерйозне. Штраф та права.


А нельзя серьезное делать. Потому что в Украине, в отличии от скажем США, наказания не суммируются а большее покрывает меньшее. Например убийца может бить полицию при задержании и ему злостну непокору не впаяют, она растворится в его и так пожизненном за убийство. Соответственно если сажать за неприход в ТЦК то в этом растворятся возможное хулиганство, избиения военкомов, подделки документов, езда за рулем пьяным, угрозы и взятки и т.п. То есть это будет провокация увеличения кол-ва преступлений помноженная на кол-во народа не желающего идти в ТЦК.
katso
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  #<1 ... 7590759175927593
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