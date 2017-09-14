Волинь написав:
Покарання теж несерйозне. Штраф та права.
А нельзя серьезное делать. Потому что в Украине, в отличии от скажем США, наказания не суммируются а большее покрывает меньшее. Например убийца может бить полицию при задержании и ему злостну непокору не впаяют, она растворится в его и так пожизненном за убийство. Соответственно если сажать за неприход в ТЦК то в этом растворятся возможное хулиганство, избиения военкомов, подделки документов, езда за рулем пьяным, угрозы и взятки и т.п. То есть это будет провокация увеличения кол-ва преступлений помноженная на кол-во народа не желающего идти в ТЦК.