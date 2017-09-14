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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 кві, 2024 22:58
все уже видели видео как рассматривают правки к закону про мобилизацию?
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mephala
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Додано: Сер 10 кві, 2024 23:02
Волинь написав:
Покарання теж несерйозне. Штраф та права.
А нельзя серьезное делать. Потому что в Украине, в отличии от скажем США, наказания не суммируются а большее покрывает меньшее. Например убийца может бить полицию при задержании и ему злостну непокору не впаяют, она растворится в его и так пожизненном за убийство. Соответственно если сажать за неприход в ТЦК то в этом растворятся возможное хулиганство, избиения военкомов, подделки документов, езда за рулем пьяным, угрозы и взятки и т.п. То есть это будет провокация увеличения кол-ва преступлений помноженная на кол-во народа не желающего идти в ТЦК.
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katso
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Додано: Сер 10 кві, 2024 23:19
Україна сподівається домовитись про якнайшвидше постачання семи додаткових батарей системи ППО Patriot і розглядає для цього варіант зокрема позичити їх у деяких країн. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю The Washington Post.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 23:49
mephala написав:
все уже видели видео как рассматривают правки к закону про мобилизацию?
"товарищам" здесь лучше остаться в одиночестве. они тогда смогут посылать на войну друг друга.
спасибо им за мотивацию. читаю и отпадают сомнения - делаю всё правильно
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Бетон
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Додано: Сер 10 кві, 2024 23:52
mephala написав:
все уже видели видео как рассматривают правки к закону про мобилизацию?
mephala, это прям очень важно ))) вы имеете права(водительские)? Если нет, то примут или нет закон вообще для вас ничего не решает. Вот тупо нихрена. Если вы наемный работник то вашему предприятию может прилететь. Но там опять же если хотя бы средний бизнес, то пофиг.
Учитывая что Хантер отморозился вытягивать вас из сев.кореи и Антей мне отвечал, а вас не спасет. Решаю вашу проблему - идите в цирк или паприко производство в киев.области. У них бронь. Сейчас даже на ворк.юа смотрите охранника/грузчика на определенные фирмы, там прям и пишут "бронь даём" ))) сработала бронь о которой я думала: 7 критериев, надо соответствовать 3. И там прям 2 сразу 15000 з/п и есв без долгов выполняют тупо все, кроме неадекватов, а дальше решение любого совета города/области о том что предприятие критически важное )))
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stm
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Додано: Чет 11 кві, 2024 00:05
Бетон написав: mephala написав:
все уже видели видео как рассматривают правки к закону про мобилизацию?
"товарищам" здесь лучше остаться в одиночестве. они тогда смогут посылать на войну друг друга.
спасибо им за мотивацию. читаю и отпадают сомнения - делаю всё правильно
Но поздно )
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stm
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Додано: Чет 11 кві, 2024 00:10
stm написав: Бетон написав: mephala написав:
все уже видели видео как рассматривают правки к закону про мобилизацию?
"товарищам" здесь лучше остаться в одиночестве. они тогда смогут посылать на войну друг друга.
спасибо им за мотивацию. читаю и отпадают сомнения - делаю всё правильно
Но поздно )
...чем никогда).
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Бетон
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Додано: Чет 11 кві, 2024 00:11
Бетон написав: stm написав:
Но поздно )
...чем никогда).
Логично, претензий не имею. )
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stm
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Додано: Чет 11 кві, 2024 00:25
stm написав:
Решаю вашу проблему
ну во первых я не просил решать мои проблемы и давать советы.
напомнить крылатую фразу про помогите материально?
а во вторых вам таки сложно понять о чем я писал 100500 раз
ЗЫ
походу вы свою навязчивую идею приписываете другим.
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mephala
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Додано: Чет 11 кві, 2024 00:30
mephala написав: stm написав:
Решаю вашу проблему
ну во первых я не просил решать мои проблемы и давать советы.
напомнить крылатую фразу про помогите материально?
а во вторых вам таки сложно понять о чем я писал 100500 раз
ЗЫ
походу вы свою навязчивую идею приписываете другим.
Вы говорили про сорта. Очень часто. Прям максимально часто. Это для меня как мир во всем мире на конкурсе красоты. Прям обязательная фраза. Но мира в мире от пламенных речей красивых барышень не происходит. Но платья и туфли таки отличные )
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stm
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