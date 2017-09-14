Додано: Сер 10 кві, 2024 23:52

mephala написав: все уже видели видео как рассматривают правки к закону про мобилизацию? все уже видели видео как рассматривают правки к закону про мобилизацию?

mephala, это прям очень важно ))) вы имеете права(водительские)? Если нет, то примут или нет закон вообще для вас ничего не решает. Вот тупо нихрена. Если вы наемный работник то вашему предприятию может прилететь. Но там опять же если хотя бы средний бизнес, то пофиг.Учитывая что Хантер отморозился вытягивать вас из сев.кореи и Антей мне отвечал, а вас не спасет. Решаю вашу проблему - идите в цирк или паприко производство в киев.области. У них бронь. Сейчас даже на ворк.юа смотрите охранника/грузчика на определенные фирмы, там прям и пишут "бронь даём" ))) сработала бронь о которой я думала: 7 критериев, надо соответствовать 3. И там прям 2 сразу 15000 з/п и есв без долгов выполняют тупо все, кроме неадекватов, а дальше решение любого совета города/области о том что предприятие критически важное )))