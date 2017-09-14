stm
я таки правильно понял вашу жизненную позицию - если не можешь победить то возглавь.
в вашей интерпритации стать первым сортом.
сделайте одолжение - свое восприятие мира не нужно на других переносить.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 00:37
stm
я таки правильно понял вашу жизненную позицию - если не можешь победить то возглавь.
в вашей интерпритации стать первым сортом.
сделайте одолжение - свое восприятие мира не нужно на других переносить.
Додано: Чет 11 кві, 2024 00:43
Додано: Чет 11 кві, 2024 04:32
Бетон
Человек, принявший непростое решение, во всем и всюду будет видеть знаки, что он правильно сделал)) . Сегодняшняя рак. атака вам туда же в копилку.
Там в одной из веток видео пловца через Тису. Опыт штанги наконец сгодится..
stm
При приеме на работу в бродячий цирк HR попросил кандидата показать «номера», юморески в СМИ.. Придется нам всем потерпеть…Хорошо хоть не просит «лайки», подписки, , шеринг..
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