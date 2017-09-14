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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7591759275937594
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 00:37

stm
я таки правильно понял вашу жизненную позицию - если не можешь победить то возглавь.
в вашей интерпритации стать первым сортом.
сделайте одолжение - свое восприятие мира не нужно на других переносить.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 00:43

  mephala написав:stm
я таки правильно понял вашу жизненную позицию - если не можешь победить то возглавь.
в вашей интерпритации стать первым сортом.
сделайте одолжение - свое восприятие мира не нужно на других переносить.

Равноправное равноправие. Ок. Дерзайте. Я не мешаю и оставляю вас в покое.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 04:32

Бетон

спасибо им за мотивацию. читаю и отпадают сомнения - делаю всё правильно


Человек, принявший непростое решение, во всем и всюду будет видеть знаки, что он правильно сделал)) . Сегодняшняя рак. атака вам туда же в копилку.
Там в одной из веток видео пловца через Тису. Опыт штанги наконец сгодится..
stm

Вы говорили про сорта. Очень часто. Прям максимально часто. Это для меня как мир во всем мире на конкурсе красоты. Прям обязательная фраза.


При приеме на работу в бродячий цирк HR попросил кандидата показать «номера», юморески в СМИ.. Придется нам всем потерпеть…Хорошо хоть не просит «лайки», подписки, , шеринг..
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