stm
я таки правильно понял вашу жизненную позицию - если не можешь победить то возглавь.
в вашей интерпритации стать первым сортом.
сделайте одолжение - свое восприятие мира не нужно на других переносить.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 00:37
stm
я таки правильно понял вашу жизненную позицию - если не можешь победить то возглавь.
в вашей интерпритации стать первым сортом.
сделайте одолжение - свое восприятие мира не нужно на других переносить.
Додано: Чет 11 кві, 2024 00:43
Додано: Чет 11 кві, 2024 04:32
Бетон
Человек, принявший непростое решение, во всем и всюду будет видеть знаки, что он правильно сделал)) . Сегодняшняя рак. атака вам туда же в копилку.
Там в одной из веток видео пловца через Тису. Опыт штанги наконец сгодится..
stm
При приеме на работу в бродячий цирк HR попросил кандидата показать «номера», юморески в СМИ.. Придется нам всем потерпеть…Хорошо хоть не просит «лайки», подписки, , шеринг..
Додано: Чет 11 кві, 2024 06:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 11 кві, 2024 06:56
А де дивляться хто жме *Жалоба*? Цікаво. Може з-за цього?
Бо вже навіть причини було не вказано.
Добре. Матриця, так Матриця. В ній навпаки веселіше. Тому треба в ногу...
Захопливі історіі та веселі (неунылі) картинки.
Ось:
*У новому проекті закону щодо мобілізаційних заходів передбачено нововведення для чоловіків які знаходяться поза межею Батьківщини.
Для таких громадян у документі передбачено можливість оновити дистанційно дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського. За словами політики, чоловіки зможуть це зробити з-за кордону через телефонний дзвінок, електронний кабінет чи електронну адресу.*
Читати треба, звернувши увагу на родовий відмінок (хто забув зі школи -- *кого?*).
3 в 1: актуально, по темі, весело.
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