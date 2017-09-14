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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7591759275937594
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 00:37

stm
я таки правильно понял вашу жизненную позицию - если не можешь победить то возглавь.
в вашей интерпритации стать первым сортом.
сделайте одолжение - свое восприятие мира не нужно на других переносить.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 00:43

  mephala написав:stm
я таки правильно понял вашу жизненную позицию - если не можешь победить то возглавь.
в вашей интерпритации стать первым сортом.
сделайте одолжение - свое восприятие мира не нужно на других переносить.

Равноправное равноправие. Ок. Дерзайте. Я не мешаю и оставляю вас в покое.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 04:32

Бетон

спасибо им за мотивацию. читаю и отпадают сомнения - делаю всё правильно


Человек, принявший непростое решение, во всем и всюду будет видеть знаки, что он правильно сделал)) . Сегодняшняя рак. атака вам туда же в копилку.
Там в одной из веток видео пловца через Тису. Опыт штанги наконец сгодится..
stm

Вы говорили про сорта. Очень часто. Прям максимально часто. Это для меня как мир во всем мире на конкурсе красоты. Прям обязательная фраза.


При приеме на работу в бродячий цирк HR попросил кандидата показать «номера», юморески в СМИ.. Придется нам всем потерпеть…Хорошо хоть не просит «лайки», подписки, , шеринг..
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 06:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

РФ атаковала Украину ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС и "Кинжалами"
Обновлено 06:06: Зафиксированы повторные пуски Кинжалов.

"Николаевский Ванек" ранее написал, что пуски этих ракет производились не с 4 бортов МиГ-31К, а сразу с 8.

Обновлено 06:04: Ракеты "Кинжал" в направлении Стрыя (Львовская область).

Обновлено 06:01: Аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" в направлении Львова!

Обновлено 05:59: "Кинжал" в направлении Киева!

Обновлено 05:58: "Кинжал" – в направлении Ривне. Также зафиксированы повторные пуски.

Обновлено 05:57: В воздухе уже 4 МиГ-31К, сообщили Воздушные силы.

Обновлено 05:53: Ракеты заходят в воздушное пространство Ивано-Франковской области, курс – западный. Также фиксируются ракеты западнее Луцка – меняют курс на Львовщину.

Обновлено 05:50: Ракеты в Волынской области, меняют курс на Львовщину.

Обновлено 05:49: Ракеты в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области, курс – западный.

Обновлено 05:48: Зафиксирована ракета в направлении города Ривне. В то же время жителей Тернополя призвали пройти в укрытия.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 06:56

А де дивляться хто жме *Жалоба*? Цікаво. Може з-за цього?
Бо вже навіть причини було не вказано.
Добре. Матриця, так Матриця. В ній навпаки веселіше. Тому треба в ногу...
Захопливі історіі та веселі (неунылі) картинки.

Ось:
*У новому проекті закону щодо мобілізаційних заходів передбачено нововведення для чоловіків які знаходяться поза межею Батьківщини.

Для таких громадян у документі передбачено можливість оновити дистанційно дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського. За словами політики, чоловіки зможуть це зробити з-за кордону через телефонний дзвінок, електронний кабінет чи електронну адресу.*
https://www.unian.ua/politics/zakonopro ... 00951.html

Читати треба, звернувши увагу на родовий відмінок (хто забув зі школи -- *кого?*).
3 в 1: актуально, по темі, весело.
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