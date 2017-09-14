RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 75927593759475957596>
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 00:37

stm
я таки правильно понял вашу жизненную позицию - если не можешь победить то возглавь.
в вашей интерпритации стать первым сортом.
сделайте одолжение - свое восприятие мира не нужно на других переносить.
mephala
 
Повідомлень: 9112
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 00:43

  mephala написав:stm
я таки правильно понял вашу жизненную позицию - если не можешь победить то возглавь.
в вашей интерпритации стать первым сортом.
сделайте одолжение - свое восприятие мира не нужно на других переносить.

Равноправное равноправие. Ок. Дерзайте. Я не мешаю и оставляю вас в покое.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4720
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 04:32

Бетон

спасибо им за мотивацию. читаю и отпадают сомнения - делаю всё правильно


Человек, принявший непростое решение, во всем и всюду будет видеть знаки, что он правильно сделал)) . Сегодняшняя рак. атака вам туда же в копилку.
Там в одной из веток видео пловца через Тису. Опыт штанги наконец сгодится..
stm

Вы говорили про сорта. Очень часто. Прям максимально часто. Это для меня как мир во всем мире на конкурсе красоты. Прям обязательная фраза.


При приеме на работу в бродячий цирк HR попросил кандидата показать «номера», юморески в СМИ.. Придется нам всем потерпеть…Хорошо хоть не просит «лайки», подписки, , шеринг..
Hotab
 
Повідомлень: 11728
З нами з: 15.02.09
Подякував: 444 раз.
Подякували: 2207 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 06:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

РФ атаковала Украину ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС и "Кинжалами"
Обновлено 06:06: Зафиксированы повторные пуски Кинжалов.

"Николаевский Ванек" ранее написал, что пуски этих ракет производились не с 4 бортов МиГ-31К, а сразу с 8.

Обновлено 06:04: Ракеты "Кинжал" в направлении Стрыя (Львовская область).

Обновлено 06:01: Аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" в направлении Львова!

Обновлено 05:59: "Кинжал" в направлении Киева!

Обновлено 05:58: "Кинжал" – в направлении Ривне. Также зафиксированы повторные пуски.

Обновлено 05:57: В воздухе уже 4 МиГ-31К, сообщили Воздушные силы.

Обновлено 05:53: Ракеты заходят в воздушное пространство Ивано-Франковской области, курс – западный. Также фиксируются ракеты западнее Луцка – меняют курс на Львовщину.

Обновлено 05:50: Ракеты в Волынской области, меняют курс на Львовщину.

Обновлено 05:49: Ракеты в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области, курс – западный.

Обновлено 05:48: Зафиксирована ракета в направлении города Ривне. В то же время жителей Тернополя призвали пройти в укрытия.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9460
З нами з: 31.08.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 06:56

А де дивляться хто жме *Жалоба*? Цікаво. Може з-за цього?
Бо вже навіть причини було не вказано.
Добре. Матриця, так Матриця. В ній навпаки веселіше. Тому треба в ногу...
Захопливі історіі та веселі (неунылі) картинки.

Ось:
*У новому проекті закону щодо мобілізаційних заходів передбачено нововведення для чоловіків які знаходяться поза межею Батьківщини.

Для таких громадян у документі передбачено можливість оновити дистанційно дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського. За словами політики, чоловіки зможуть це зробити з-за кордону через телефонний дзвінок, електронний кабінет чи електронну адресу.*
https://www.unian.ua/politics/zakonopro ... 00951.html

Читати треба, звернувши увагу на родовий відмінок (хто забув зі школи -- *кого?*).
3 в 1: актуально, по темі, весело.
detroytred
 
Повідомлень: 28052
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 07:13



Класика (захоплива історія і сухий висновок) від чергового експерта:
*"Враховуючи, що швидкість цієї машини сягає до 2400 кілометрів за годину, радіус може бути від 500 до 1700 км, то в боротьбі з крилатими ракетами навіть одна машина зробить якщо не революцію, то колосальний крок уперед. І кілька таких машин можуть різко збільшити рівень збиття ворожих ракет", – пояснив він.
Черник також відзначив, що 24 літаки F-16, які Україна має отримати в червні, допоможуть Силам оборони, але не зможуть переламати хід війни.
"Ламає всю історію у частині воєнного протиборства машин так 120 з великим ракетно-бомбовим навантажуванням", – резюмував експерт.
https://www.unian.ua/war/f-16-dlya-ukra ... 99571.html
Треба вимагати (чи прохати?) забезпечення 120 літаками.

А от для протиборства з КАБами ситуація значно краща:
*І навіть дві пари таких літаків, не кажучи вже навіть про ескадрилью, можуть здійснити переворот. Але ця зброя має нарешті надійти", – каже Черник.*
Майже як *Переворот думок" (с) Успіх
detroytred
 
Повідомлень: 28052
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 07:31

  vitaliiangel написав:
  alibob написав:""навіть якщо громадянин не знаходиться за адресою, яка вказана у ТЦК, і фізично нічого не отримав""

Знаходився на роботі, фізично не отримав і всьо...
больше того. физически не принесли, физически не получил и блокировка. Так можно всех заблокировать, где доказательства что та повестка вообще была? я в почтовый ящик лет 10 не смотрю и где ключ от него не знаю.


Це взагалі правовий нігілізм і крапка. Нема чого тут обговорювати. Мені на електронну пошту приходить повістка в суд. Я звертаюся до секретаря суду який направив мені пдф скан повістки - вона взяла інформацію з юконтрол. Однакова назва є декількох юросіб,проте адресат в Черкаській області і це не дивує. До чого це я? Ви впевнені що повістки складає уповноважена особа яка має вищу освіту і не має права на помилку??
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16412
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 07:34

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  alibob написав:""навіть якщо громадянин не знаходиться за адресою, яка вказана у ТЦК, і фізично нічого не отримав""

Знаходився на роботі, фізично не отримав і всьо...
больше того. физически не принесли, физически не получил и блокировка. Так можно всех заблокировать, где доказательства что та повестка вообще была? я в почтовый ящик лет 10 не смотрю и где ключ от него не знаю.

Ти додаток встановиш. Туди прийде. Якщо знов «не вмію», я допоможу.
Подумай : тебе турбує щоб тебе не притягнули невинуватого, чи як сховатись краще?
Хоча я знаю відповідь . :lol:




Ви підтримуєте цирк і бронювання працівників цирку,може підтримувати й надалі - позиція зрозуміла.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16412
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 07:40

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Но про это почему-то говорите только вы и на форуме. А не, например, зеля в своих ежевечерных "небритых видосиках"
хотаб теперь и зелю подменяет, не только вашего военкома. Как же Зеля такое скажет, "платите в 2р больше но мы всё равно вас мобилизуем. Сейчас нехватает людей, когда станет нехватать денег тогда и тем вопросом займёмся".


Під час другої світової фюрер по радіо теж постійно виступав з промовою . Проте фюрер покінчив життя самогубством .
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16412
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 07:43

Ще у дискусії про незгодних побачив отакі нестиковку:
- незгодні: не підемо захищати мажорів, корупціонерів і т.д.;
- ті, хто вимагає від них: так ви будете захищати не їх, а своє (свої родини, домівки. Свої, а не чиїсь). Ота публіка (мажорів, корупціонерів, алконавтів і т.д.) тут не до чого. Захищайте своє.

Так тоді виходить, що і зараз захисники захищають своє, свої...
І те, що попутно ще і чиїсь, ролі не видіграє.

А от за критерієм черговості виконання загального для усіх обов'язку - цілком доречно та має підстави.
Але тут знов виникає питання критеріїв черги -- чому мажори, корупціонери, чиновники, впенси, силовики і т.д. в кінці?

А якщо справедливість неможлива (нема її у світі) і недоречна (бо потрібна ефективність), то також недоречні докори будь-кому з будь-якого приводу (хоч мобілізації, хоч податків, хоч чого).
Ну це ж очевидно... Що або труси, або хрестик.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 кві, 2024 07:50, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 28052
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 75927593759475957596>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 21473
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 182189
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 604157
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.