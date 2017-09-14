stm
я таки правильно понял вашу жизненную позицию - если не можешь победить то возглавь.
в вашей интерпритации стать первым сортом.
сделайте одолжение - свое восприятие мира не нужно на других переносить.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 00:37
stm
я таки правильно понял вашу жизненную позицию - если не можешь победить то возглавь.
в вашей интерпритации стать первым сортом.
сделайте одолжение - свое восприятие мира не нужно на других переносить.
Додано: Чет 11 кві, 2024 00:43
Додано: Чет 11 кві, 2024 04:32
Бетон
Человек, принявший непростое решение, во всем и всюду будет видеть знаки, что он правильно сделал)) . Сегодняшняя рак. атака вам туда же в копилку.
Там в одной из веток видео пловца через Тису. Опыт штанги наконец сгодится..
stm
При приеме на работу в бродячий цирк HR попросил кандидата показать «номера», юморески в СМИ.. Придется нам всем потерпеть…Хорошо хоть не просит «лайки», подписки, , шеринг..
Додано: Чет 11 кві, 2024 06:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 11 кві, 2024 06:56
А де дивляться хто жме *Жалоба*? Цікаво. Може з-за цього?
Бо вже навіть причини було не вказано.
Добре. Матриця, так Матриця. В ній навпаки веселіше. Тому треба в ногу...
Захопливі історіі та веселі (неунылі) картинки.
Ось:
*У новому проекті закону щодо мобілізаційних заходів передбачено нововведення для чоловіків які знаходяться поза межею Батьківщини.
Для таких громадян у документі передбачено можливість оновити дистанційно дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського. За словами політики, чоловіки зможуть це зробити з-за кордону через телефонний дзвінок, електронний кабінет чи електронну адресу.*
Читати треба, звернувши увагу на родовий відмінок (хто забув зі школи -- *кого?*).
3 в 1: актуально, по темі, весело.
Додано: Чет 11 кві, 2024 07:13
Класика (захоплива історія і сухий висновок) від чергового експерта:
*"Враховуючи, що швидкість цієї машини сягає до 2400 кілометрів за годину, радіус може бути від 500 до 1700 км, то в боротьбі з крилатими ракетами навіть одна машина зробить якщо не революцію, то колосальний крок уперед. І кілька таких машин можуть різко збільшити рівень збиття ворожих ракет", – пояснив він.
Черник також відзначив, що 24 літаки F-16, які Україна має отримати в червні, допоможуть Силам оборони, але не зможуть переламати хід війни.
"Ламає всю історію у частині воєнного протиборства машин так 120 з великим ракетно-бомбовим навантажуванням", – резюмував експерт.
Треба вимагати (чи прохати?) забезпечення 120 літаками.
А от для протиборства з КАБами ситуація значно краща:
*І навіть дві пари таких літаків, не кажучи вже навіть про ескадрилью, можуть здійснити переворот. Але ця зброя має нарешті надійти", – каже Черник.*
Майже як *Переворот думок" (с) Успіх
Додано: Чет 11 кві, 2024 07:31
Це взагалі правовий нігілізм і крапка. Нема чого тут обговорювати. Мені на електронну пошту приходить повістка в суд. Я звертаюся до секретаря суду який направив мені пдф скан повістки - вона взяла інформацію з юконтрол. Однакова назва є декількох юросіб,проте адресат в Черкаській області і це не дивує. До чого це я? Ви впевнені що повістки складає уповноважена особа яка має вищу освіту і не має права на помилку??
Додано: Чет 11 кві, 2024 07:34
Ви підтримуєте цирк і бронювання працівників цирку,може підтримувати й надалі - позиція зрозуміла.
Додано: Чет 11 кві, 2024 07:40
Під час другої світової фюрер по радіо теж постійно виступав з промовою . Проте фюрер покінчив життя самогубством .
Додано: Чет 11 кві, 2024 07:43
Ще у дискусії про незгодних побачив отакі нестиковку:
- незгодні: не підемо захищати мажорів, корупціонерів і т.д.;
- ті, хто вимагає від них: так ви будете захищати не їх, а своє (свої родини, домівки. Свої, а не чиїсь). Ота публіка (мажорів, корупціонерів, алконавтів і т.д.) тут не до чого. Захищайте своє.
Так тоді виходить, що і зараз захисники захищають своє, свої...
І те, що попутно ще і чиїсь, ролі не видіграє.
А от за критерієм черговості виконання загального для усіх обов'язку - цілком доречно та має підстави.
Але тут знов виникає питання критеріїв черги -- чому мажори, корупціонери, чиновники, впенси, силовики і т.д. в кінці?
А якщо справедливість неможлива (нема її у світі) і недоречна (бо потрібна ефективність), то також недоречні докори будь-кому з будь-якого приводу (хоч мобілізації, хоч податків, хоч чого).
Ну це ж очевидно... Що або труси, або хрестик.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 кві, 2024 07:50, всього редагувалось 1 раз.
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