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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7593759475957596>
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 07:45

  Hotab написав:_hunter
не, например, зеля в своих ежевечерных "небритых видосиках"... :roll:


«захищай або плати»(с) Зеленський..

Ульянов - вчитися, вчитися,вчитися...

Вища освіта і працюйте ФОП,все по закону
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 07:51

  холява написав:
  prodigy написав:10 тривог за неповний день, рекорд? Балістика декілька разів, за 25 місяців не пам'ятаю що так активно

тому що у нас "свято"-день асвабаждения Адесы (10 квітня 1944 війська Третього Українського), цього року мер вкотре зганьбився цим привітанням, після немецьких загарбників прийшли радянські окупанти з нквд, смершем і Гулагом
коли вже вата поздихає? за труханова немає питання, яке кончене (ще і салют на додачу)
просто піпец


Доброго вечора .
Увесь час слідкую що відбувається у Одесі , Миколаєві , Аккермані , Овідіополі .
Ми десь схожі по обстрілам .Багато прилітає ......
Здоров,я та терпіння .

В приморському р-ні Одеси постійно чутно вибухи. Є і тут вулиця 10-ого квітня (апреля), у вихідні завжди можна побачити барахолку ,у звичайні дні людей немає... Людей в місті взагалі мало, в маршрутці або трамваї завжди є вільні сидячі місця, у час пік немає заторів.... Увечері всі затори на узбережжі,поблизу моря, кав'ярні вже зараз працюють на "повну".
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 07:56

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:Я вижу как мой бывший приятель тыловая крыса купил в 2023 два SUV (себе и супруге)

Это который по 70 тысяч каждый месяц ?

70 000 х 12 = 840 000

И какие два SUV можно купить за эти деньги ? И кушать ещё что-то надо тоже

В трейд-ін можна взяти при офіційному працевлаштуванні, авто бу до 10 років майже в ідеальному технічному стані. Не купувати таврії і вази за такі зп . Подивіться коли в Києві на Соломинці біля апеляційного суду які авто припарковані і зрозумієте вартість виРІШЕННЯ питання. Біля кожного ТСЦ завжди стояли нові іномарки працівників ще до декларування в НАЗК.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 07:59

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:vitaliiangel

Это уже ты принятул за уши, что всё обязательно пойдёт бойцам на ноль.

Джерелом фінансування армії є лише держбюджет.
Ти можеш донатити по крупному (в розмірі прихованого податку) якщо не довіряєш посереднику. Ти це робиш?

Якщо всіх платників податків заберуть до армії то , Це будуть робити робітники цирків і верховної ради з поліціянтами чі военпенси у 45 років які не придатні на війну а Микола комбайнер у 58 придатний ?

Вот вам мотивація - розшукувати хто не працює більше 90 календарних днів і надати можливість стати офіційно працевлаштованим,до лав ЗСУ.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 08:00

  холява написав:
  Xenon написав:
В найближчі роки доведеться мобілізувати і жінок, – радник з гендерних питань командувача Сухопутних військ Григор'єва для The Times.

https://www.thetimes.co.uk/article/with ... -6bz929qvq


Питання мобілізації жінок в Україні не розглядають - ЦПД


https://pravdatutnews.com/emergency/202 ... adayut-cpd


Треба почитати Безуглу - якщо пише що будуть,то вважайте що питання часу
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 08:05

  sens написав:Безуглу

А от дійсно: хто-небудь хоч припускав, що може таке трапитися -- Безугла залишиться, як нічого не бувало, а Залужний піде?

Тому так -- можливо все.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 08:06

  sens написав:Треба почитати Безуглу - якщо пише що будуть,то вважайте що питання часу

а чому ні, судячи з логіки, після того, як закінчаться чоловіки, чи я щось не розумію
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 08:12

  Примат написав:
  sens написав:Треба почитати Безуглу - якщо пише що будуть,то вважайте що питання часу

а чому ні, судячи з логіки, після того, як закінчаться чоловіки, чи я щось не розумію



Чоловіки не закінчаться доки буде надзвичайний стан і живі Зеленський та Єрмак. Жарт. Не треба цього допустити - необхідно підтримувати на необхідному рівні.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 08:14

  Примат написав:
  sens написав:Треба почитати Безуглу - якщо пише що будуть,то вважайте що питання часу

а чому ні, судячи з логіки, після того, як закінчаться чоловіки, чи я щось не розумію

Логіка, припущення, чутки, заяви чиновників?
Є факт. І не від якоїсь Безуглої, а від Гаранта. Куди ще поважніше, гарантовіше?

Факт:
*Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє, – додав Президент
https://mil.in.ua/uk/news/zelenskyj-pro ... -i-zhinky/

Умова (мордор не зрозумів, велика війна почалась) виконана. Тепер лише виконання запевнень.
Це ж не 4 тис.долл. вчителям тощо.

Навіть ще у 2020 році було визначено пріоритет чим саме стримувати ворога:
*Відповідно до рішенням РНБО «Про Стратегію національної безпеки України» від 14 вересня 2020 року, що основним завданням у сфері воєнної безпеки є розвиток потенціалу стримування, зокрема, пріоритетом є підготовлений і вмотивований військовий резерв та ефективна територіальна оборона.*
(Кулеба лише не так вітієвато виразився).
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 кві, 2024 08:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 08:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Человек, принявший непростое решение, во всем и всюду будет видеть знаки, что он правильно сделал)) . Сегодняшняя рак. атака вам туда же в копилку.
Ще "добрий" знак, що вчора правки до закону про мобільзацію розглядади аж тридцять депутатів у сесійній залі, зі всього парламенту.
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