prodigy написав:10 тривог за неповний день, рекорд? Балістика декілька разів, за 25 місяців не пам'ятаю що так активно
тому що у нас "свято"-день асвабаждения Адесы (10 квітня 1944 війська Третього Українського), цього року мер вкотре зганьбився цим привітанням, після немецьких загарбників прийшли радянські окупанти з нквд, смершем і Гулагом коли вже вата поздихає? за труханова немає питання, яке кончене (ще і салют на додачу) просто піпец
Доброго вечора . Увесь час слідкую що відбувається у Одесі , Миколаєві , Аккермані , Овідіополі . Ми десь схожі по обстрілам .Багато прилітає ...... Здоров,я та терпіння .
В приморському р-ні Одеси постійно чутно вибухи. Є і тут вулиця 10-ого квітня (апреля), у вихідні завжди можна побачити барахолку ,у звичайні дні людей немає... Людей в місті взагалі мало, в маршрутці або трамваї завжди є вільні сидячі місця, у час пік немає заторів.... Увечері всі затори на узбережжі,поблизу моря, кав'ярні вже зараз працюють на "повну".
vitaliiangel написав:Я вижу как мой бывший приятель тыловая крыса купил в 2023 два SUV (себе и супруге)
Это который по 70 тысяч каждый месяц ?
70 000 х 12 = 840 000
И какие два SUV можно купить за эти деньги ? И кушать ещё что-то надо тоже
В трейд-ін можна взяти при офіційному працевлаштуванні, авто бу до 10 років майже в ідеальному технічному стані. Не купувати таврії і вази за такі зп . Подивіться коли в Києві на Соломинці біля апеляційного суду які авто припарковані і зрозумієте вартість виРІШЕННЯ питання. Біля кожного ТСЦ завжди стояли нові іномарки працівників ще до декларування в НАЗК.
Это уже ты принятул за уши, что всё обязательно пойдёт бойцам на ноль.
Джерелом фінансування армії є лишедержбюджет. Ти можеш донатити по крупному (в розмірі прихованого податку) якщо не довіряєш посереднику. Ти це робиш?
Якщо всіх платників податків заберуть до армії то , Це будуть робити робітники цирків і верховної ради з поліціянтами чі военпенси у 45 років які не придатні на війну а Микола комбайнер у 58 придатний ?
Вот вам мотивація - розшукувати хто не працює більше 90 календарних днів і надати можливість стати офіційно працевлаштованим,до лав ЗСУ.
sens написав:Треба почитати Безуглу - якщо пише що будуть,то вважайте що питання часу
а чому ні, судячи з логіки, після того, як закінчаться чоловіки, чи я щось не розумію
Логіка, припущення, чутки, заяви чиновників? Є факт. І не від якоїсь Безуглої, а від Гаранта. Куди ще поважніше, гарантовіше?
Факт: *Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє, – додав Президент https://mil.in.ua/uk/news/zelenskyj-pro ... -i-zhinky/
Умова (мордор не зрозумів, велика війна почалась) виконана. Тепер лише виконання запевнень. Це ж не 4 тис.долл. вчителям тощо.
Навіть ще у 2020 році було визначено пріоритет чим саме стримувати ворога: *Відповідно до рішенням РНБО «Про Стратегію національної безпеки України» від 14 вересня 2020 року, що основним завданням у сфері воєнної безпеки є розвиток потенціалу стримування, зокрема, пріоритетом є підготовлений і вмотивований військовий резерв та ефективна територіальна оборона.* (Кулеба лише не так вітієвато виразився).
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 кві, 2024 08:23, всього редагувалось 1 раз.