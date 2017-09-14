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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7593759475957596
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 08:22

  sens написав:
  Примат написав:
  sens написав:Треба почитати Безуглу - якщо пише що будуть,то вважайте що питання часу

а чому ні, судячи з логіки, після того, як закінчаться чоловіки, чи я щось не розумію



Чоловіки не закінчаться доки буде надзвичайний стан і живі Зеленський та Єрмак. Жарт. Не треба цього допустити - необхідно підтримувати на необхідному рівні.



Добрий ранок .
Вас наче жінка зранку відшлєпала рушником .
Щось прорвало ?
Дуже забагато .
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 08:27

sens
Ви підтримуєте цирк і бронювання працівників цирку,може підтримувати й надалі


Не всіх. Випускники КВІРТУ з пенсією 5 числа мають служити.
З іншого я у вас майже нічого не зрозумів. Як завжди..
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 11 кві, 2024 08:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 08:30

  Hotab написав:sens
Ви підтримуєте цирк і бронювання працівників цирку,може підтримувати й надалі


Не всіх. Випускники КВІРТУ з пенсією 5 числа мають служити.

Лично я підтримую не стільки цирк, скільки сушистів, які отримали бронювання.
Хто буде першим особам суши катать?

Ну і бронювання отримають по два помічника кожного депутата.
А ще, бронь буде у всіх підприємств, які місцеві ради захочуть.
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