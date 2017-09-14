|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 11 кві, 2024 08:22
sens написав: Примат написав: sens написав:
Треба почитати Безуглу - якщо пише що будуть,то вважайте що питання часу
а чому ні, судячи з логіки, після того, як закінчаться чоловіки, чи я щось не розумію
Чоловіки не закінчаться доки буде надзвичайний стан і живі Зеленський та Єрмак. Жарт. Не треба цього допустити - необхідно підтримувати на необхідному рівні.
Добрий ранок .
Вас наче жінка зранку відшлєпала рушником .
Щось прорвало ?
Дуже забагато .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4378
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4114 раз.
- Подякували: 4506 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
Додано: Чет 11 кві, 2024 08:27
sens
Ви підтримуєте цирк і бронювання працівників цирку,може підтримувати й надалі
Не всіх. Випускники КВІРТУ з пенсією 5 числа мають служити.
З іншого я у вас майже нічого не зрозумів. Як завжди..
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 11 кві, 2024 08:33, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11728
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 444 раз.
- Подякували: 2207 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Чет 11 кві, 2024 08:30
Hotab написав:sens
Ви підтримуєте цирк і бронювання працівників цирку,може підтримувати й надалі
Не всіх. Випускники КВІРТУ з пенсією 5 числа мають служити.
Лично я підтримую не стільки цирк, скільки сушистів, які отримали бронювання.
Хто буде першим особам суши катать?
Ну і бронювання отримають по два помічника кожного депутата.
А ще, бронь буде у всіх підприємств, які місцеві ради захочуть.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2313
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|21473
|
|
|1493
|182189
|
|
|6076
|604157
|
|