А ще, бронь буде у всіх підприємств, які місцеві ради захочуть.
Прям от «своїм рішенням»?
Чи все ж надають пропозиції?
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Додано: Чет 11 кві, 2024 09:00
Бетон
Прям от «своїм рішенням»?
Чи все ж надають пропозиції?
Додано: Чет 11 кві, 2024 09:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 11 кві, 2024 09:23
Додано: Чет 11 кві, 2024 09:26
Бітон, навіщо кривлятися. Я спитав прямо і конкурентно: є повноваження у місцевих громад бронювати кого хочеш, чи все ж ні?
Додано: Чет 11 кві, 2024 09:31
Местная власть наделена полномочиями рассматривать предприятие как критически важное. Нет законодательно описанного критерия "критически важное". Будет это суши или дронопроизводство решается на сессии совета большинством голосов.
Дронопроизводство номер один может быть признано критически важным, номер два - нет...
Востаннє редагувалось stm в Чет 11 кві, 2024 09:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 кві, 2024 09:32
Додано: Чет 11 кві, 2024 09:33
саме рішенням. виконавих комітетів місцевих рад, де я інколи буваю.
є повновадження. виконком вирішує і погоджує з військовими адміністраціями чи штабом. а так, як запитів буде десятки тисяч, все це погодження зведеться до автоматичного проставлення штампів
Додано: Чет 11 кві, 2024 09:34
stm
Пон, спасибо.
Это означает автоматическую бронь?
Треба у Мефали спитати, це перемога чи зрада, коли в перший сорт запишуть робітників піцерії чи сушистів. Начебто плєбсу (с) такий подарунок, нє?
Додано: Чет 11 кві, 2024 09:49
Мемфала я обещала больше не беспокоить. Я сдержу свое обещание.
Из плюсов. Бронь выдаётся на 6 месяцев - это не пожизненный статус. Система: предприятие продается списком на бронь только 50% от сотрудников. Поэтому если у вас женщины, инвалиды и иже с ними это 50%, то автоматом остальные 50% могут попадать на бронь. Это неплохое конкурентное преимущество сейчас. Одни компании получат полную веселую жопу, другие полную рабочую ситуацию найти неработающих более сложно, чем работающих официально. Поэтому исходя из простой математики нехило выгребут незабронированных официалов по максимуму...
Моё любимое директор предприятия будет обязан доставить указанных в повестках людей по месту регистрации ТЦК. Штраф прописан и понятен, а вот как директору собрать хоровод несогласных тут загвоздочка. Короче интересное и невероятное близко.
Додано: Чет 11 кві, 2024 09:55
Рішення про статус крит.інфрастуктури приймає ОВА. Бронювати можна не більше 50% військовозобов'язаних працівників. Працівник, який бронюється, має пройти веріфікацію: взяти документи, які є в нього, що є в ТЦК та яка інфа в "Оберігі" і все це звести до єдиного, пройти медкомісію. Потім генштаб видає наказ про бронювання. На сьогодні це 6 міс. Потім все по новому.
На днях спілкувався з адміністрацією РЕС - критична інфаструктура. Частина працівників має бронювання, до 25.03.24. Зараз вони намагаються отримати бронювання на наступні 6 місяців. Так от цим заброньованим при проходженні медкомісії видали повістки на 26.03.24 з'явитися з речами. Отаким чином критична інфраструктура "отримала" подовження бронювання. Тож умовне сміття вивозити не будуть все частіше.
Роботодавцю стає все вигідніше всих "звільняти" і працювати по-чорному.
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