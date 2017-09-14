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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 759575967597759875997600>
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:09

  whois2010 написав:
  Hotab написав:Бітон, навіщо кривлятися. Я спитав прямо і конкурентно: є повноваження у місцевих громад бронювати кого хочеш, чи все ж ні?

Рішення приймає ОВА. Бронювати можна не більше 50% військовозобов'язаних працівників. Працівник, який бронюється, має пройти веріфікацію: взяти документи, які є в нього, що є в ТЦК та яка інфа в "Оберігі" і все це звести до єдиного, пройти медкомісію. Потім генштаб видає наказ про бронювання. На сьогодні це 6 міс. Потім все по новому.
На днях спілкувався з адміністрацією РЕС - критична інфаструктура. Частина працівників має бронювання, до 25.03.24. Зараз вони намагаються отримати бронювання на наступні 6 місяців. Так от цим заброньованим при проходженні медкомісії видали повістки на 26.03.24 з'явитися з речами. Отаким чином критична інфраструктура "отримала" подовження бронювання. Тож умовне сміття вивозити не будуть все частіше.
Роботодавцю стає все вигідніше всих "звільняти" і працювати по-чорному.

Так це чергова класика в нашій країні.
На лоха -- це якщо формулювати прямо.
І сам вирішуй свої питання -- це по культурному.

Я ж вище давав посилання та цитату, як маючого право на відстрочку ТЦК призивав. Повістка і уперед.
Той нелох подав до суду. Суд законно виграв. Постанова -- задовільнити право на відстрочку.

З броньованими буде -- задовільнити право на бронь.
Да така схема в багатьох питаннях. З усіма.
По суті державні структури УСУВАЮТЬСЯ від виконання своїх обов'язків. Наприклад, повинні перераховувати пенсію. Не перераховують. Повинні то-то і те-те, не роблять, то судись.
Не надали всл відпустку? Да твоя проблема, судись.
Хочеш скористатися своїми правами? То через суд.

Це тупікова схема... Суд стає владою. Для нелохів. А виконавча влада залишається владою для лохів. Яких і стриже.
Якщо ж і суди отримують негласну вказівку, то лохами роблять всіх.

Знайомий нещодавно пішов в соціальну чи як там службу, каже начальниці -- ось треба мені ... Он там так зробили і роблять, так є, по закону.
А вона йому -- ні. Нема такого. Вільний.
(Тобто йди судись, якщо не згоден з моїм визначенням).

Або хабар, або судись. Ось і весь сказ.
Або нічого не роби))
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 кві, 2024 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Армія рф в Україні зараз на 15% більше, ніж на момент вторгнення 24 лютого 2022 року, - Business Insider

"За останній рік рф збільшила чисельність своїх військ із 360 000 до 470 000", - сказав генерал Каволі.

За його словами, рф перебуває на шляху до того, щоб командувати найбільшою армією на континенті.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Крч зрозуміло, дякую.. Місцева влада це лише перша сходинка. Бітон як завжди..
2 стм: мені здається ті 50% жінок , а також 60+ та інші з інвалідністю ніяк не допоможуть..
бо бронь для 50% від зобовʼязаних
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:27

Сьогодні Україна втратила останню ТЕС (Трипільську) (((
з генерації фактично лишається тільки 3 АЕС (Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська).

З урахуванням що відбувається в Стрию , то до наступної зими можемо лишитися і без газу...
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:28

  Бетон написав:Армія рф в Україні зараз на 15% більше, ніж на момент вторгнення 24 лютого 2022 року, - Business Insider

"За останній рік рф збільшила чисельність своїх військ із 360 000 до 470 000", - сказав генерал Каволі.

За його словами, рф перебуває на шляху до того, щоб командувати найбільшою армією на континенті.

Ключове, що визначає результат, це не що там в орків або наші захопливі історіі, а оце:
https://varta1.com.ua/news/isnuie-tri-k ... 79334.html

Одні хочуть, але не можуть.
Другі можуть, але не хочуть.
Колись вони об'єднаються. Коли - ?

З.и. але є і суперпозитивна новина від перших. Чергова захоплива історія:
Компанія OneWeb володіє сузір’ям супутників для забезпечення широкосмугового інтернет-зв’язку і є альтернативою Starlink від компанії SpeceX.
«Зараз ми тестуємо з деякими силами оборони технології OneWeb. Ми будемо офіційним представником компанії в Україні. Також зможемо пропонувати ці послуги бізнесу», — розповів Вечір.

Він додав, що OneWeb має власну супутникову мережу і може забезпечити високошвидкісний супутниковий інтернет, зокрема в нестандартних умовах.
https://mil.in.ua/uk/news/kyyivstar-tes ... h-oborony/
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:35

  Бетон написав:
  Hotab написав:sens
Ви підтримуєте цирк і бронювання працівників цирку,може підтримувати й надалі


Не всіх. Випускники КВІРТУ з пенсією 5 числа мають служити.

Лично я підтримую не стільки цирк, скільки сушистів, які отримали бронювання.
Хто буде першим особам суши катать?

Ну і бронювання отримають по два помічника кожного депутата.
А ще, бронь буде у всіх підприємств, які місцеві ради захочуть.

Бетон, піди на аспирантуру КПІ.
Якщо війна буде довго - станешь академіком, доктором технічних наук.
Зараз це модно.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:47

  Xenon написав:Сьогодні Україна втратила останню ТЕС (Трипільську) (((
з генерації фактично лишається тільки 3 АЕС (Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська).

З урахуванням що відбувається в Стрию , то до наступної зими можемо лишитися і без газу...

https://m.youtube.com/watch?v=6KmKgNk5f88

Канал може і *неправильний*, але чувак наче правильний патріотичний патріот.
Так він пояснює позитив руйнування отого всього старого совкового шлаку гігантів енергетики.

Перебудуємося на розподілену дрібну енергетику...

З.и. те, що країна виживе та переможе -- це вже без варіантів.
І ... як положено вбудується у світовий ринок конкурентів. Але вже без: продажу надлишку електроенергії (тепер самі купувати будемо), без логістичних шляхів, і без багато чого...

Спеціалізація, гадаю, очевидна всім. Під це і буде заточено все в країні. А інакше ніяк.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:49

  detroytred написав:Добре. Матриця, так Матриця. В ній навпаки веселіше. Тому треба в ногу...
Захопливі історіі та веселі (неунылі) картинки.


так матрица везде.
например считать что мир во всем мире не зависит от барышень на конкурсе красоты но тут же поддерживать наличие первого сорта и даже пытаться способствовать переходу в него.
сюр полный.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:З урахуванням що відбувається в Стрию , то до наступної зими можемо лишитися і без газу...

а що в Стрию?

  Xenon написав:Сьогодні Україна втратила останню ТЕС (Трипільську)


вони дійсно не мали ракет в зимку, чи зараз проблема у виснаженні ППО та нестачі ракет для відбиття? якщо дійсно вже так погано з ТЕС то такі атаки в листопаді/грудні привели б до гуманітарної та економічної катастрофи
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:51

  mephala написав:
  detroytred написав:Добре. Матриця, так Матриця. В ній навпаки веселіше. Тому треба в ногу...
Захопливі історіі та веселі (неунылі) картинки.


так матрица везде.
например считать что мир во всем мире не зависит от барышень на конкурсе красоты но тут же поддерживать наличие первого сорта и даже пытаться способствовать переходу в него.
сюр полный.

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