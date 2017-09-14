Додано: Чет 11 кві, 2024 10:09

whois2010 написав: Hotab написав: Бітон, навіщо кривлятися. Я спитав прямо і конкурентно: є повноваження у місцевих громад бронювати кого хочеш, чи все ж ні? Бітон, навіщо кривлятися. Я спитав прямо і конкурентно: є повноваження у місцевих громад бронювати кого хочеш, чи все ж ні?

Рішення приймає ОВА. Бронювати можна не більше 50% військовозобов'язаних працівників. Працівник, який бронюється, має пройти веріфікацію: взяти документи, які є в нього, що є в ТЦК та яка інфа в "Оберігі" і все це звести до єдиного, пройти медкомісію. Потім генштаб видає наказ про бронювання. На сьогодні це 6 міс. Потім все по новому.

На днях спілкувався з адміністрацією РЕС - критична інфаструктура. Частина працівників має бронювання, до 25.03.24. Зараз вони намагаються отримати бронювання на наступні 6 місяців. Так от цим заброньованим при проходженні медкомісії видали повістки на 26.03.24 з'явитися з речами. Отаким чином критична інфраструктура "отримала" подовження бронювання. Тож умовне сміття вивозити не будуть все частіше.

Роботодавцю стає все вигідніше всих "звільняти" і працювати по-чорному. Рішення приймає ОВА. Бронювати можна не більше 50% військовозобов'язаних працівників. Працівник, який бронюється, має пройти веріфікацію: взяти документи, які є в нього, що є в ТЦК та яка інфа в "Оберігі" і все це звести до єдиного, пройти медкомісію. Потім генштаб видає наказ про бронювання. На сьогодні це 6 міс. Потім все по новому.На днях спілкувався з адміністрацією РЕС - критична інфаструктура. Частина працівників має бронювання, до 25.03.24. Зараз вони намагаються отримати бронювання на наступні 6 місяців. Так от цим заброньованим при проходженні медкомісії видали повістки на 26.03.24 з'явитися з речами. Отаким чином критична інфраструктура "отримала" подовження бронювання. Тож умовне сміття вивозити не будуть все частіше.Роботодавцю стає все вигідніше всих "звільняти" і працювати по-чорному.

Так це чергова класика в нашій країні.На лоха -- це якщо формулювати прямо.І сам вирішуй свої питання -- це по культурному.Я ж вище давав посилання та цитату, як маючого право на відстрочку ТЦК призивав. Повістка і уперед.Той нелох подав до суду. Суд законно виграв. Постанова -- задовільнити право на відстрочку.З броньованими буде -- задовільнити право на бронь.Да така схема в багатьох питаннях. З усіма.По суті державні структури УСУВАЮТЬСЯ від виконання своїх обов'язків. Наприклад, повинні перераховувати пенсію. Не перераховують. Повинні то-то і те-те, не роблять, то судись.Не надали всл відпустку? Да твоя проблема, судись.Хочеш скористатися своїми правами? То через суд.Це тупікова схема... Суд стає владою. Для нелохів. А виконавча влада залишається владою для лохів. Яких і стриже.Якщо ж і суди отримують негласну вказівку, то лохами роблять всіх.Знайомий нещодавно пішов в соціальну чи як там службу, каже начальниці -- ось треба мені ... Он там так зробили і роблять, так є, по закону.А вона йому -- ні. Нема такого. Вільний.(Тобто йди судись, якщо не згоден з моїм визначенням).Або хабар, або судись. Ось і весь сказ.Або нічого не роби))