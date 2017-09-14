Hotab написав:Бітон, навіщо кривлятися. Я спитав прямо і конкурентно: є повноваження у місцевих громад бронювати кого хочеш, чи все ж ні?
Рішення приймає ОВА. Бронювати можна не більше 50% військовозобов'язаних працівників. Працівник, який бронюється, має пройти веріфікацію: взяти документи, які є в нього, що є в ТЦК та яка інфа в "Оберігі" і все це звести до єдиного, пройти медкомісію. Потім генштаб видає наказ про бронювання. На сьогодні це 6 міс. Потім все по новому. На днях спілкувався з адміністрацією РЕС - критична інфаструктура. Частина працівників має бронювання, до 25.03.24. Зараз вони намагаються отримати бронювання на наступні 6 місяців. Так от цим заброньованим при проходженні медкомісії видали повістки на 26.03.24 з'явитися з речами. Отаким чином критична інфраструктура "отримала" подовження бронювання. Тож умовне сміття вивозити не будуть все частіше. Роботодавцю стає все вигідніше всих "звільняти" і працювати по-чорному.
Так це чергова класика в нашій країні. На лоха -- це якщо формулювати прямо. І сам вирішуй свої питання -- це по культурному.
Я ж вище давав посилання та цитату, як маючого право на відстрочку ТЦК призивав. Повістка і уперед. Той нелох подав до суду. Суд законно виграв. Постанова -- задовільнити право на відстрочку.
З броньованими буде -- задовільнити право на бронь. Да така схема в багатьох питаннях. З усіма. По суті державні структури УСУВАЮТЬСЯ від виконання своїх обов'язків. Наприклад, повинні перераховувати пенсію. Не перераховують. Повинні то-то і те-те, не роблять, то судись. Не надали всл відпустку? Да твоя проблема, судись. Хочеш скористатися своїми правами? То через суд.
Це тупікова схема... Суд стає владою. Для нелохів. А виконавча влада залишається владою для лохів. Яких і стриже. Якщо ж і суди отримують негласну вказівку, то лохами роблять всіх.
Знайомий нещодавно пішов в соціальну чи як там службу, каже начальниці -- ось треба мені ... Он там так зробили і роблять, так є, по закону. А вона йому -- ні. Нема такого. Вільний. (Тобто йди судись, якщо не згоден з моїм визначенням).
Або хабар, або судись. Ось і весь сказ. Або нічого не роби))
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 кві, 2024 10:20, всього редагувалось 1 раз.
Крч зрозуміло, дякую.. Місцева влада це лише перша сходинка. Бітон як завжди.. 2 стм: мені здається ті 50% жінок , а також 60+ та інші з інвалідністю ніяк не допоможуть.. бо бронь для 50% від зобовʼязаних
Одні хочуть, але не можуть. Другі можуть, але не хочуть. Колись вони об'єднаються. Коли - ?
З.и. але є і суперпозитивна новина від перших. Чергова захоплива історія: Компанія OneWeb володіє сузір’ям супутників для забезпечення широкосмугового інтернет-зв’язку і є альтернативою Starlink від компанії SpeceX. «Зараз ми тестуємо з деякими силами оборони технології OneWeb. Ми будемо офіційним представником компанії в Україні. Також зможемо пропонувати ці послуги бізнесу», — розповів Вечір.
Канал може і *неправильний*, але чувак наче правильний патріотичний патріот. Так він пояснює позитив руйнування отого всього старого совкового шлаку гігантів енергетики.
Перебудуємося на розподілену дрібну енергетику...
З.и. те, що країна виживе та переможе -- це вже без варіантів. І ... як положено вбудується у світовий ринок конкурентів. Але вже без: продажу надлишку електроенергії (тепер самі купувати будемо), без логістичних шляхів, і без багато чого...
Спеціалізація, гадаю, очевидна всім. Під це і буде заточено все в країні. А інакше ніяк.
detroytred написав:Добре. Матриця, так Матриця. В ній навпаки веселіше. Тому треба в ногу... Захопливі історіі та веселі (неунылі) картинки.
так матрица везде. например считать что мир во всем мире не зависит от барышень на конкурсе красоты но тут же поддерживать наличие первого сорта и даже пытаться способствовать переходу в него. сюр полный.
Xenon написав:З урахуванням що відбувається в Стрию , то до наступної зими можемо лишитися і без газу...
а що в Стрию?
Xenon написав:Сьогодні Україна втратила останню ТЕС (Трипільську)
вони дійсно не мали ракет в зимку, чи зараз проблема у виснаженні ППО та нестачі ракет для відбиття? якщо дійсно вже так погано з ТЕС то такі атаки в листопаді/грудні привели б до гуманітарної та економічної катастрофи
detroytred написав:Добре. Матриця, так Матриця. В ній навпаки веселіше. Тому треба в ногу... Захопливі історіі та веселі (неунылі) картинки.
так матрица везде. например считать что мир во всем мире не зависит от барышень на конкурсе красоты но тут же поддерживать наличие первого сорта и даже пытаться способствовать переходу в него. сюр полный.
Мемфала, прошу называйте меня Изольда и примите то, что я вам всю жизнь испортила )