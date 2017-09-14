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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75967597759875997600>
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:52

  Hotab написав:Крч зрозуміло, дякую.. Місцева влада це лише перша сходинка. Бітон як завжди..
2 стм: мені здається ті 50% жінок , а також 60+ та інші з інвалідністю ніяк не допоможуть..
бо бронь для 50% від зобовʼязаних

Бетон, як завжди правий.
Хотаб як завжди, викручуеться не зна вже як виправдати цирк на дротьях з сушистами.

Саме тому тисячі вакансій помічені словом бронь
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 11 кві, 2024 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:54

  Бетон написав:
  Hotab написав:Крч зрозуміло, дякую.. Місцева влада це лише перша сходинка. Бітон як завжди..
2 стм: мені здається ті 50% жінок , а також 60+ та інші з інвалідністю ніяк не допоможуть..
бо бронь для 50% від зобовʼязаних

Бетон, як завжди правий.
Хотаб як завжди, викручуеться не зна вже як виправдати цирк на дротьях з сушистами

Хотаб классно корчит рожи. Всегда с удовольствием читаю.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:56

  Letusrock написав:а що в Стрию?

вони дійсно не мали ракет в зимку, чи зараз проблема у виснаженні ППО та нестачі ракет для відбиття? якщо дійсно вже так погано з ТЕС то такі атаки в листопаді/грудні привели б до гуманітарної та економічної катастрофи


В Стрию - наші основні газосховища, судячи по сьгоднішній атаці - там був армагедон (з десяток шахедів, пару десятків ракет + 6-8 кинджалів)
Навіть якщо газ буде в сховищах під землею, то після знищення обладнання і інфраструктури на поверхні, його ані закачати туди (зараз починається сезон закачки), ані підняти назад взимку - не вийде.


Атака по нашим ТЕС, думаю це така собі "месть" за НПЗ
ну і + проблеми з ППО в нас зіграли кацапам на лапу
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:57

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:Крч зрозуміло, дякую.. Місцева влада це лише перша сходинка. Бітон як завжди..
2 стм: мені здається ті 50% жінок , а також 60+ та інші з інвалідністю ніяк не допоможуть..
бо бронь для 50% від зобовʼязаних

Бетон, як завжди правий.
Хотаб як завжди, викручуеться не зна вже як виправдати цирк на дротьях з сушистами

Хотаб классно корчит рожи. Всегда с удовольствием читаю.

Начинает мне лапшать про порядки какой-то сказочной страны
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:00

  Letusrock написав:вони дійсно не мали ракет в зимку, чи зараз проблема у виснаженні ППО та нестачі ракет для відбиття? якщо дійсно вже так погано з ТЕС то такі атаки в листопаді/грудні привели б до гуманітарної та економічної катастрофи

Незручні веселі питання))))))))))))))))))))

Звісно, що і ракети вони мали, і ППО в нас поки не виснажено.
А от чому не взимку?

Імхо. Бо *ті, хто можуть, але не хочуть* (Штати, Німеччина) все ж таки мабуть мають вплив на мордор...
Тобто якісь домовленості все ж таки є.

Перед зимою генерали і політики партнерів попереджали, що взимку буде, м'яко кажучи, важко. Воно і повинно було так бути.
Але...

Ліньки шукати, але якщо голосніше всіх попереджали британці, то взагалі пазл до пазлу. Хоча і без цього картинка є.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:08

  Бетон написав:Начинает мне лапшать про порядки какой-то сказочной страны
я думаю он из дома не выходит. Слишком общее понятие о реальности. Как будто только марафон смотрит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:10

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Бетон, як завжди правий.
Хотаб як завжди, викручуеться не зна вже як виправдати цирк на дротьях з сушистами

Хотаб классно корчит рожи. Всегда с удовольствием читаю.

Начинает мне лапшать про порядки какой-то сказочной страны

Бітон, не люблю нахрюки. Інфа любить точність. Якщо місцева влада лише ініціює (або ні) бронювання, то тут саме це слово. А не приймає якісь рішення. При цьому я ніде не виказував підтримку чи осуд броні для барісто -кловунів. Побачимо як це буде працювати
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:10

  detroytred написав:Тобто якісь домовленості все ж таки є.
я вам уже сказал какие. РФ достаются наши территории, а Европа забирает людей. им люди нужны, с рождаемостью швах. А РФ наоборот украинцы не нужны. Нафига им территории тоже вопрос наверное, чтобы гордиться победами. Там этим люто болеют.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:13

vitaliiangel ти нещодавно з піною переконував, що території також не треба. «а иначе зачем бы они ушли из-под Киева и оставили Херсон».
Шось змінилось?
Ти помилився?
Чи то було «мнєніє»
Чи то був «генерал СВР»?


Слишком общее понятие о реальности.


Наприклад?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 11 кві, 2024 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:14

  stm написав:Из плюсов. Бронь выдаётся на 6 месяцев - это не пожизненный статус. Система: предприятие продается списком на бронь только 50% от сотрудников. Поэтому если у вас женщины, инвалиды и иже с ними это 50%, то автоматом остальные 50% могут попадать на бронь. Это неплохое конкурентное преимущество сейчас.


вообще то 50% считается не от общего количества сотрудников а от военнообязанных.
НО
если в высоких кабинетах посчитают что предприятие супер-пупер критичное то количество забронированных может превышать 50% от военнообязанных.
mephala
 
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