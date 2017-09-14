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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 11 кві, 2024 10:52
Hotab написав:
Крч зрозуміло, дякую.. Місцева влада це лише перша сходинка. Бітон як завжди..
2 стм: мені здається ті 50% жінок , а також 60+ та інші з інвалідністю ніяк не допоможуть..
бо бронь для 50% від зобовʼязаних
Бетон, як завжди правий.
Хотаб як завжди, викручуеться не зна вже як виправдати цирк на дротьях з сушистами.
Саме тому тисячі вакансій помічені словом бронь
Востаннє редагувалось Бетон
в Чет 11 кві, 2024 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 10:54
Бетон написав: Hotab написав:
Крч зрозуміло, дякую.. Місцева влада це лише перша сходинка. Бітон як завжди..
2 стм: мені здається ті 50% жінок , а також 60+ та інші з інвалідністю ніяк не допоможуть..
бо бронь для 50% від зобовʼязаних
Бетон, як завжди правий.
Хотаб як завжди, викручуеться не зна вже як виправдати цирк на дротьях з сушистами
Хотаб классно корчит рожи. Всегда с удовольствием читаю.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 11 кві, 2024 10:56
Letusrock написав:
а що в Стрию?
вони дійсно не мали ракет в зимку, чи зараз проблема у виснаженні ППО та нестачі ракет для відбиття? якщо дійсно вже так погано з ТЕС то такі атаки в листопаді/грудні привели б до гуманітарної та економічної катастрофи
В Стрию - наші основні газосховища, судячи по сьгоднішній атаці - там був армагедон (з десяток шахедів, пару десятків ракет + 6-8 кинджалів)
Навіть якщо газ буде в сховищах під землею, то після знищення обладнання і інфраструктури на поверхні, його ані закачати туди (зараз починається сезон закачки), ані підняти назад взимку - не вийде.
Атака по нашим ТЕС, думаю це така собі "месть" за НПЗ
ну і + проблеми з ППО в нас зіграли кацапам на лапу
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Додано: Чет 11 кві, 2024 10:57
vitaliiangel написав: Бетон написав: Hotab написав:
Крч зрозуміло, дякую.. Місцева влада це лише перша сходинка. Бітон як завжди..
2 стм: мені здається ті 50% жінок , а також 60+ та інші з інвалідністю ніяк не допоможуть..
бо бронь для 50% від зобовʼязаних
Бетон, як завжди правий.
Хотаб як завжди, викручуеться не зна вже як виправдати цирк на дротьях з сушистами
Хотаб классно корчит рожи. Всегда с удовольствием читаю.
Начинает мне лапшать про порядки какой-то сказочной страны
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Бетон
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Додано: Чет 11 кві, 2024 11:00
Letusrock написав:
вони дійсно не мали ракет в зимку, чи зараз проблема у виснаженні ППО та нестачі ракет для відбиття? якщо дійсно вже так погано з ТЕС то такі атаки в листопаді/грудні привели б до гуманітарної та економічної катастрофи
Незручні веселі питання))))))))))))))))))))
Звісно, що і ракети вони мали, і ППО в нас поки не виснажено.
А от чому не взимку?
Імхо. Бо *ті, хто можуть, але не хочуть* (Штати, Німеччина) все ж таки мабуть мають вплив на мордор...
Тобто якісь домовленості все ж таки є.
Перед зимою генерали і політики партнерів попереджали, що взимку буде, м'яко кажучи, важко. Воно і повинно було так бути.
Але...
Ліньки шукати, але якщо голосніше всіх попереджали британці, то взагалі пазл до пазлу. Хоча і без цього картинка є.
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detroytred
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Додано: Чет 11 кві, 2024 11:08
Бетон написав:
Начинает мне лапшать про порядки какой-то сказочной страны
я думаю он из дома не выходит. Слишком общее понятие о реальности. Как будто только марафон смотрит.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 11 кві, 2024 11:10
Бетон написав: vitaliiangel написав: Бетон написав:
Бетон, як завжди правий.
Хотаб як завжди, викручуеться не зна вже як виправдати цирк на дротьях з сушистами
Хотаб классно корчит рожи. Всегда с удовольствием читаю.
Начинает мне лапшать про порядки какой-то сказочной страны
Бітон, не люблю нахрюки. Інфа любить точність. Якщо місцева влада лише ініціює (або ні) бронювання, то тут саме це слово. А не приймає якісь рішення. При цьому я ніде не виказував підтримку чи осуд броні для барісто -кловунів. Побачимо як це буде працювати
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Hotab
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Додано: Чет 11 кві, 2024 11:10
detroytred написав:
Тобто якісь домовленості все ж таки є.
я вам уже сказал какие. РФ достаются наши территории, а Европа забирает людей. им люди нужны, с рождаемостью швах. А РФ наоборот украинцы не нужны. Нафига им территории тоже вопрос наверное, чтобы гордиться победами. Там этим люто болеют.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 11:13
vitaliiangel
ти нещодавно з піною переконував, що території також не треба. «а иначе зачем бы они ушли из-под Киева и оставили Херсон».
Шось змінилось?
Ти помилився?
Чи то було «мнєніє»
Чи то був «генерал СВР»?
Слишком общее понятие о реальности.
Наприклад?
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 11 кві, 2024 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 11:14
stm написав:
Из плюсов. Бронь выдаётся на 6 месяцев - это не пожизненный статус. Система: предприятие продается списком на бронь только 50% от сотрудников. Поэтому если у вас женщины, инвалиды и иже с ними это 50%, то автоматом остальные 50% могут попадать на бронь. Это неплохое конкурентное преимущество сейчас.
вообще то 50% считается не от общего количества сотрудников а от военнообязанных.
НО
если в высоких кабинетах посчитают что предприятие супер-пупер критичное то количество забронированных может превышать 50% от военнообязанных.
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mephala
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