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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7597759875997600>
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:17

  Hotab написав:По парним тут учьотка в образі роботодавця, а по непарним безробітний
а безработный не может нанимать людей да? Например водителя, охрану или уборщицу. Надо самому куда то устроится и только потом нанимать? логика ребенка. даже не подростка.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:18

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тобто якісь домовленості все ж таки є.
я вам уже сказал какие. РФ достаются наши территории, а Европа забирает людей. им люди нужны, с рождаемостью швах. А РФ наоборот украинцы не нужны. Нафига им территории тоже вопрос наверное, чтобы гордиться победами. Там этим люто болеют.

Чому я дуже обережно підхожу з принципу *кому вигідно* в якості основних причин?
Тому що ситуацією користуються по максимуму всі. А головна причина початку, да і ходу подій може бути дрібна в дрібного; або дрібна у великого.
Скористатися ж залюбки можуть великі по великому.

Поки видно: усі конкуренти нас неслабо покоцали...
І чудово вбудовують в глобальну мапу світу. Визначили спеціалізацію.
Всі. В шоколаді.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 кві, 2024 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:23

  Hotab написав:vitaliiangel ти нещодавно з піною переконував, що території також не треба. «а иначе зачем бы они ушли из-под Киева и оставили Херсон».
Шось змінилось?
Ти помилився?
Чи то було «мнєніє»
Чи то був «генерал СВР»?


Слишком общее понятие о реальности.


Наприклад?

Если бы я понимал что у Путина в голове.территории не нужны, нужны победы, чтобы на парадах их праздновать. Что они считают за победу? Наверное капитуляцию. И чтобы ее получить фигачат ракетами, и разрушают города. Что изменилось? Ты ранее не знал, что им нужны победы? Я что то новое сказал? Их устроит победа без территорий. Территорий там своих как у дурака фантиков неужели надо ещё чуть чуть?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:25

  Xenon написав:Сьогодні Україна втратила останню ТЕС (Трипільську) (((
з генерації фактично лишається тільки 3 АЕС (Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська).

З урахуванням що відбувається в Стрию , то до наступної зими можемо лишитися і без газу...

Цікаво, після цапських атак по газовій інфраструктурі ми продовжуємо транспортувати газ до ЄС? Якщо так, то це просто клінічний випадок.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:25

  Xenon написав:Сьогодні Україна втратила останню ТЕС (Трипільську) (((
з генерації фактично лишається тільки 3 АЕС (Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська).

З урахуванням що відбувається в Стрию , то до наступної зими можемо лишитися і без газу...


Ну , головне що коли ви писали то не обісрались зі страху від написанного !
Будем живитись від генераторів . Може ще і зиму без отоплення зустрінем .
Головне щоб ви зїбнули з Країни .
Так буде краще !
Чи ви вже там ?
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:28

vitaliiangel

Если бы я понимал


І не тільки це, а всюди.
Якщо ти «нє панімаю», то максимум викажи свою думку і баста. А не те що ти тут витворяєш, сторінками доказуючи свою правоту. А потім «єслі би я понімал»..
Оці всі «вы как дети , думаете вас будут годами содержать, максимум до лета 23» і тд.. Так хто діти? Хто «нє панімалЪ»???
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 11 кві, 2024 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:28

  mephala написав:
  stm написав:Из плюсов. Бронь выдаётся на 6 месяцев - это не пожизненный статус. Система: предприятие продается списком на бронь только 50% от сотрудников. Поэтому если у вас женщины, инвалиды и иже с ними это 50%, то автоматом остальные 50% могут попадать на бронь. Это неплохое конкурентное преимущество сейчас.


вообще то 50% считается не от общего количества сотрудников а от военнообязанных.
НО
если в высоких кабинетах посчитают что предприятие супер-пупер критичное то количество забронированных может превышать 50% от военнообязанных.

Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76. Цією ж постановою визначено Порядок та критерії віднесення підприємств, установ, організацій до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Ознакомится не лишне. Предметно может поговорим. А может и нет...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:30

  detroytred написав:Чому я дуже обережно підхожу з принципу *кому вигідно* в якості основних причин?
Тому що ситуацією користуються по максимуму всі. А головна причина початку, да і ходу подій може бути дрібна в дрібного; або дрібна у великого.
Скористатися ж залюбки можуть великі по великому.

Поки видно: усі конкуренти нас неслабо покоцали...
І чудово вбудовують в глобальну мапу світу. Визначили спеціалізацію.
Всі. В шоколаді.

Правильно ли я поняла что ваш знакомый имея законные основания которые он точно знал что есть (статья Закона) на отказ лица в соц.службе обиделся и ушёл?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:33

  холява написав: А ось знаєте що я перше зроблю під час вашого розтину ?
Обов,язково понюхаю чим тхнуть ваші мізки .(це при розтині обов,язково ) )))
добрый день, вы не передумали, ваши планы в силе?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:34

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тобто якісь домовленості все ж таки є.
я вам уже сказал какие. РФ достаются наши территории, а Европа забирает людей. им люди нужны, с рождаемостью швах. А РФ наоборот украинцы не нужны. Нафига им территории тоже вопрос наверное, чтобы гордиться победами. Там этим люто болеют.



Ангел , ви почуваєте як мотузка затягуєтся ?
Ви розумієте, що зараз треба полазити по сайту "робота уа " і знайти собі частину , бо в ТЦК таке не запропонують .
Так що ЖГІ далі .
Я візьму ДНК з твоїх залишок 100 відсотків .
холява
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  #<1 ... 7597759875997600>
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