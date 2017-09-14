вам надо полазить по психбольницам, если шо.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 11:35
Додано: Чет 11 кві, 2024 11:42
Додано: Чет 11 кві, 2024 11:42
Да ж не знаю, чи варто починати своє уныле?))
Якщо вам дійсно цікаво (те, що знаю я від нього):
1. Деяким дітям)) в іншому місті вже виплачють нехилі гроші. Вже.
2. В нього є дитина. Він схотів теж скористатися цим правом.
3. Отримав відповідь, що такого нема і йдіть.
4. Поки пішов.
Крапка.
Про точно знав статті Законс в моєї розповіді не було.
Мова була, що такий підхід є типовим. Аргументація елементарна. Прикладів купа куп.
Є Закон про перерахунок пенсій, по пайкові, речові; був про відпускні атошикам --- чиновник показує дулю дульну прямо у лоба. Через суд без проблем.
Да що казати, якщо колись діючим всл не виплатили тринадцяту (чи оздоровчі,вже не пам'ятаю, бо так і простив їх державі). І публічно командир з фініком усьому особовому складу заявляли -- через суд без проблем. Йдіть.
Публічно. Тобто офіційно.
Додано: Чет 11 кві, 2024 11:43
В схроні під доманьовкою пересидить. 100 баксів в місяць за інет від Старлінка для інтерет-залежного - це «недорого».
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