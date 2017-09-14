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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7597759875997600
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:35

холява тогда я вам завещаю ещё и кишечник. Будете носить как шарфик)
  холява написав:Ви розумієте, що зараз треба полазити по сайту
вам надо полазить по психбольницам, если шо.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:42

  vitaliiangel написав:холява тогда я вам завещаю ещё и кишечник. Будете носить как шарфик)
  холява написав:Ви розумієте, що зараз треба полазити по сайту
вам надо полазить по психбольницам, если шо.


ХА , не переймайтесь ,........ я там кращу половину життя провів .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:42

  stm написав:
  detroytred написав:Чому я дуже обережно підхожу з принципу *кому вигідно* в якості основних причин?
Тому що ситуацією користуються по максимуму всі. А головна причина початку, да і ходу подій може бути дрібна в дрібного; або дрібна у великого.
Скористатися ж залюбки можуть великі по великому.

Поки видно: усі конкуренти нас неслабо покоцали...
І чудово вбудовують в глобальну мапу світу. Визначили спеціалізацію.
Всі. В шоколаді.

Правильно ли я поняла что ваш знакомый имея законные основания которые он точно знал что есть (статья Закона) на отказ лица в соц.службе обиделся и ушёл?

Да ж не знаю, чи варто починати своє уныле?))
Якщо вам дійсно цікаво (те, що знаю я від нього):
1. Деяким дітям)) в іншому місті вже виплачють нехилі гроші. Вже.
2. В нього є дитина. Він схотів теж скористатися цим правом.
3. Отримав відповідь, що такого нема і йдіть.
4. Поки пішов.
Крапка.

Про точно знав статті Законс в моєї розповіді не було.
Мова була, що такий підхід є типовим. Аргументація елементарна. Прикладів купа куп.
Є Закон про перерахунок пенсій, по пайкові, речові; був про відпускні атошикам --- чиновник показує дулю дульну прямо у лоба. Через суд без проблем.

Да що казати, якщо колись діючим всл не виплатили тринадцяту (чи оздоровчі,вже не пам'ятаю, бо так і простив їх державі). І публічно командир з фініком усьому особовому складу заявляли -- через суд без проблем. Йдіть.
Публічно. Тобто офіційно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:43

  холява написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тобто якісь домовленості все ж таки є.
я вам уже сказал какие. РФ достаются наши территории, а Европа забирает людей. им люди нужны, с рождаемостью швах. А РФ наоборот украинцы не нужны. Нафига им территории тоже вопрос наверное, чтобы гордиться победами. Там этим люто болеют.



Ангел , ви почуваєте як мотузка затягуєтся ?
Ви розумієте, що зараз треба полазити по сайту "робота уа " і знайти собі частину , бо в ТЦК таке не запропонують .
Так що ЖГІ далі .
Я візьму ДНК з твоїх залишок 100 відсотків .

В схроні під доманьовкою пересидить. 100 баксів в місяць за інет від Старлінка для інтерет-залежного - це «недорого».
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  #<1 ... 7597759875997600
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