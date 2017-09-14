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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7597759875997600>
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:28

  mephala написав:
  stm написав:Из плюсов. Бронь выдаётся на 6 месяцев - это не пожизненный статус. Система: предприятие продается списком на бронь только 50% от сотрудников. Поэтому если у вас женщины, инвалиды и иже с ними это 50%, то автоматом остальные 50% могут попадать на бронь. Это неплохое конкурентное преимущество сейчас.


вообще то 50% считается не от общего количества сотрудников а от военнообязанных.
НО
если в высоких кабинетах посчитают что предприятие супер-пупер критичное то количество забронированных может превышать 50% от военнообязанных.

Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76. Цією ж постановою визначено Порядок та критерії віднесення підприємств, установ, організацій до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Ознакомится не лишне. Предметно может поговорим. А может и нет...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:30

  detroytred написав:Чому я дуже обережно підхожу з принципу *кому вигідно* в якості основних причин?
Тому що ситуацією користуються по максимуму всі. А головна причина початку, да і ходу подій може бути дрібна в дрібного; або дрібна у великого.
Скористатися ж залюбки можуть великі по великому.

Поки видно: усі конкуренти нас неслабо покоцали...
І чудово вбудовують в глобальну мапу світу. Визначили спеціалізацію.
Всі. В шоколаді.

Правильно ли я поняла что ваш знакомый имея законные основания которые он точно знал что есть (статья Закона) на отказ лица в соц.службе обиделся и ушёл?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:42

  stm написав:
  detroytred написав:Чому я дуже обережно підхожу з принципу *кому вигідно* в якості основних причин?
Тому що ситуацією користуються по максимуму всі. А головна причина початку, да і ходу подій може бути дрібна в дрібного; або дрібна у великого.
Скористатися ж залюбки можуть великі по великому.

Поки видно: усі конкуренти нас неслабо покоцали...
І чудово вбудовують в глобальну мапу світу. Визначили спеціалізацію.
Всі. В шоколаді.

Правильно ли я поняла что ваш знакомый имея законные основания которые он точно знал что есть (статья Закона) на отказ лица в соц.службе обиделся и ушёл?

Да ж не знаю, чи варто починати своє уныле?))
Якщо вам дійсно цікаво (те, що знаю я від нього):
1. Деяким дітям)) в іншому місті вже виплачють нехилі гроші. Вже.
2. В нього є дитина. Він схотів теж скористатися цим правом.
3. Отримав відповідь, що такого нема і йдіть.
4. Поки пішов.
Крапка.

Про точно знав статті Законс в моєї розповіді не було.
Мова була, що такий підхід є типовим. Аргументація елементарна. Прикладів купа куп.
Є Закон про перерахунок пенсій, по пайкові, речові; був про відпускні атошикам --- чиновник показує дулю дульну прямо у лоба. Через суд без проблем.

Да що казати, якщо колись діючим всл не виплатили тринадцяту (чи оздоровчі,вже не пам'ятаю, бо так і простив їх державі). І публічно командир з фініком усьому особовому складу заявляли -- через суд без проблем. Йдіть.
Публічно. Тобто офіційно.

Тепер поясніть: звідки ви взяли про "образився" (і пішов)? Якщо в мене написано -- отримав вказівку "вільний" (тобто йди).
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 кві, 2024 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 11:57

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Чому я дуже обережно підхожу з принципу *кому вигідно* в якості основних причин?
Тому що ситуацією користуються по максимуму всі. А головна причина початку, да і ходу подій може бути дрібна в дрібного; або дрібна у великого.
Скористатися ж залюбки можуть великі по великому.

Поки видно: усі конкуренти нас неслабо покоцали...
І чудово вбудовують в глобальну мапу світу. Визначили спеціалізацію.
Всі. В шоколаді.

Правильно ли я поняла что ваш знакомый имея законные основания которые он точно знал что есть (статья Закона) на отказ лица в соц.службе обиделся и ушёл?

Да ж не знаю, чи варто починати своє уныле?))
Якщо вам дійсно цікаво (те, що знаю я від нього):
1. Деяким дітям)) в іншому місті вже виплачють нехилі гроші. Вже.
2. В нього є дитина. Він схотів теж скористатися цим правом.
3. Отримав відповідь, що такого нема і йдіть.
4. Поки пішов.
Крапка.

Про точно знав статті Законс в моєї розповіді не було.
Мова була, що такий підхід є типовим. Аргументація елементарна. Прикладів купа куп.
Є Закон про перерахунок пенсій, по пайкові, речові; був про відпускні атошикам --- чиновник показує дулю дульну прямо у лоба. Через суд без проблем.

Да що казати, якщо колись діючим всл не виплатили тринадцяту (чи оздоровчі,вже не пам'ятаю, бо так і простив їх державі). І публічно командир з фініком усьому особовому складу заявляли -- через суд без проблем. Йдіть.
Публічно. Тобто офіційно.

Тепер поясніть: звідки ви взяли про "образився" (і пішов)? Якщо в мене написано -- отримав вказівку "вільний" (тобто йди).

Он пришёл просто спросить без законодательных оснований? Ему ответили что их нет. Он не уточнил у других как именно им выплачивают, а просто пошёл. Вопросов больше не имею.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

...допомога створює ілюзію, що війни немає. І люди починають непокоїтись про корупцію, а не про війну. Тим більше, як кажуть психологи, це дозволяє людям зняти з себе відповідальність. Бо якщо війна це найбільша проблема, то чого ж я проти мобілізації. А якщо корупція, то все просто, то ж про справедливість можна поговорити і під ширмою цього приховувати своє абсолютно природнє бажання, природній страх, уникати служби в армії.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Трипільска ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%" Центренерго



Воно й видно 🥲

❗️Трипільську ТЕС на Київщині повністю знищено нічним ударом орків, – Центренерго
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 11 кві, 2024 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:04

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Правильно ли я поняла что ваш знакомый имея законные основания которые он точно знал что есть (статья Закона) на отказ лица в соц.службе обиделся и ушёл?

Да ж не знаю, чи варто починати своє уныле?))
Якщо вам дійсно цікаво (те, що знаю я від нього):
1. Деяким дітям)) в іншому місті вже виплачють нехилі гроші. Вже.
2. В нього є дитина. Він схотів теж скористатися цим правом.
3. Отримав відповідь, що такого нема і йдіть.
4. Поки пішов.
Крапка.

Про точно знав статті Законс в моєї розповіді не було.
Мова була, що такий підхід є типовим. Аргументація елементарна. Прикладів купа куп.
Є Закон про перерахунок пенсій, по пайкові, речові; був про відпускні атошикам --- чиновник показує дулю дульну прямо у лоба. Через суд без проблем.

Да що казати, якщо колись діючим всл не виплатили тринадцяту (чи оздоровчі,вже не пам'ятаю, бо так і простив їх державі). І публічно командир з фініком усьому особовому складу заявляли -- через суд без проблем. Йдіть.
Публічно. Тобто офіційно.

Тепер поясніть: звідки ви взяли про "образився" (і пішов)? Якщо в мене написано -- отримав вказівку "вільний" (тобто йди).

Он пришёл просто спросить без законодательных оснований? Ему ответили что их нет. Он не уточнил у других как именно им выплачивают, а просто пошёл. Вопросов больше не имею.

Я тим паче. Хоча на моє питання ви і не відповіли. (Тому губай).
Да ми так і живемо.
З-за такого підходу.

Бо не громадян повинен йти до чиновника з Законами та доказами, а навпаки -- прийти та отримамати від чиновника допомогу.
Це і є робота чиновника -- забезпечення виконання прав громадянина.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:08

  Hotab написав:vitaliiangel
Тобі вже пояснювали, що не можна позбавитись обовʼязків громадянина , після як по користувався правами.

Які саме права є у громадян України чоловічої статі? Чим чоловіки в України користувались?

Ти живеш, сплачуєш податки, утримуєш армію, яка має тебе захищати, а потім держава каже тобі, що ми живемо не згідно Конституції, яка каже, що ми усі рівні, а згідно печерним гендерним стереотипам. На жаль, Україна зробила свій вибір. Вона буде державою для жінок, які мають всі права і жодних обов'язків. Чоловікам, які не відповідають середньовічним гендерним стереотипам, немає місця в Україні. Мабуть, наступний закон приймуть про те, що "несправжніх" чоловіків з дитинства потрібно розстрілювати? Навіщо вони Україні, якщо вони - "несправжні"? Створимо орган, який визначатиме "справжність".

І давайте вже перепише Конституцію і зафіксуємо, що право на життя мають лише жінки, а чоловіки - ні. Обов'язки перед державою мають лише чоловіки, а жінки - ні. Жінки користуються правами безкоштовно. У них немає зобов'язання бути "справжніми" жінками. Вони можуть не народжувати, не куховарити, вони можуть бути ким завгодно. Вони собі це право навіть не виборювали, а ідіоти чоловіки навіть не спромоглися поміняти суспільний договір і зробити себе людьми в Україні, а не гендерним стереотипом.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:14

  Бетон написав:"Трипільска ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%" Центренерго



Воно й видно 🥲

❗️Трипільську ТЕС на Київщині повністю знищено нічним ударом орків, – Центренерго

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