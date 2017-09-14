Додано: Чет 11 кві, 2024 12:08

Hotab написав: vitaliiangel

Тобі вже пояснювали, що не можна позбавитись обовʼязків громадянина , після як по користувався правами.

Тобі вже пояснювали, що не можна позбавитись обовʼязків громадянина , після як по користувався правами.

Які саме права є у громадян України чоловічої статі? Чим чоловіки в України користувались?Ти живеш, сплачуєш податки, утримуєш армію, яка має тебе захищати, а потім держава каже тобі, що ми живемо не згідно Конституції, яка каже, що ми усі рівні, а згідно печерним гендерним стереотипам. На жаль, Україна зробила свій вибір. Вона буде державою для жінок, які мають всі права і жодних обов'язків. Чоловікам, які не відповідають середньовічним гендерним стереотипам, немає місця в Україні. Мабуть, наступний закон приймуть про те, що "несправжніх" чоловіків з дитинства потрібно розстрілювати? Навіщо вони Україні, якщо вони - "несправжні"? Створимо орган, який визначатиме "справжність".І давайте вже перепише Конституцію і зафіксуємо, що право на життя мають лише жінки, а чоловіки - ні. Обов'язки перед державою мають лише чоловіки, а жінки - ні. Жінки користуються правами безкоштовно. У них немає зобов'язання бути "справжніми" жінками. Вони можуть не народжувати, не куховарити, вони можуть бути ким завгодно. Вони собі це право навіть не виборювали, а ідіоти чоловіки навіть не спромоглися поміняти суспільний договір і зробити себе людьми в Україні, а не гендерним стереотипом.