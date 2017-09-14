stm написав:Из плюсов. Бронь выдаётся на 6 месяцев - это не пожизненный статус. Система: предприятие продается списком на бронь только 50% от сотрудников. Поэтому если у вас женщины, инвалиды и иже с ними это 50%, то автоматом остальные 50% могут попадать на бронь. Это неплохое конкурентное преимущество сейчас.
вообще то 50% считается не от общего количества сотрудников а от военнообязанных. НО если в высоких кабинетах посчитают что предприятие супер-пупер критичное то количество забронированных может превышать 50% от военнообязанных.
Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76. Цією ж постановою визначено Порядок та критерії віднесення підприємств, установ, організацій до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Ознакомится не лишне. Предметно может поговорим. А может и нет...
и где в постанове написано что бронируют от всей штатной численности? или как понимать ваше "если у вас женщины, инвалиды и иже с ними это 50%, то автоматом остальные 50% могут попадать на бронь"
"Фізичний захист критично важливих елементів об’єктів ТЕС від падіння уламків ракет, не прямих атак БПЛА та інших ушкоджень, виконується шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них. Так, на Трипільській ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування та 70% на Зміївський ТЕС."