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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7598759976007601>
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:41

  Бетон написав:"Трипільска ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%" Центренерго



Воно й видно 🥲

❗️Трипільську ТЕС на Київщині повністю знищено нічним ударом орків, – Центренерго

думаю, вырвано из контекста, скорее всего "облаштовано" на 100% от запланированных и профинансированных работ. Коню понятно, что нельзя такой "огромный" объект защитить.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 13:00

  Примат написав:
  Бетон написав:"Трипільска ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%" Центренерго



Воно й видно 🥲

❗️Трипільську ТЕС на Київщині повністю знищено нічним ударом орків, – Центренерго

думаю, вырвано из контекста, скорее всего "облаштовано" на 100% от запланированных и профинансированных работ. Коню понятно, что нельзя такой "огромный" объект защитить.


https://www.centrenergo.com/post/andriy ... go-sezonu/

"Фізичний захист критично важливих елементів об’єктів ТЕС від падіння уламків ракет, не прямих атак БПЛА та інших ушкоджень, виконується шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них. Так, на Трипільській ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування та 70% на Зміївський ТЕС."
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 13:18

  mephala написав:
и где в постанове написано что бронируют от всей штатной численности?
или как понимать ваше "если у вас женщины, инвалиды и иже с ними это 50%, то автоматом остальные 50% могут попадать на бронь"

Изольда конечно признает цепляние к словам, но есть вот такой прекрасный абзац:
Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку. У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку.
Что автоматом ведёт к богоизбранности, но не вас... И абсолютно законно для Изольды.
Так люди делятся на тех кто читает и живёт в том мире который предлагают и тех кто даже прочитав не оствечивает и потом опять ноет про сорта. Как-то так. Я не хочу вас обидеть. Я просто уже играю с тем что есть и что хотят принять, а у вас всё стабильно.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 13:54

  alibob написав:
  Примат написав:
  Бетон написав:"Трипільска ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%" Центренерго



Воно й видно 🥲

❗️Трипільську ТЕС на Київщині повністю знищено нічним ударом орків, – Центренерго

думаю, вырвано из контекста, скорее всего "облаштовано" на 100% от запланированных и профинансированных работ. Коню понятно, что нельзя такой "огромный" объект защитить.

"Фізичний захист критично важливих елементів об’єктів ТЕС від падіння уламків ракет, не прямих атак БПЛА та інших ушкоджень, виконується шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них. Так, на Трипільській ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування та 70% на Зміївський ТЕС."

но вот, я так и думал, не думаю, что есть чья-то вина со стороны Укрэнерго, закопать всю ТЭС под землю они не могли даже теоретически, могли только от "уламків" и т.п.
А вообще, всё это борьба с последствиями, это не правильный подход, нужно искоренять причину.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 13:58

  stm написав:
  mephala написав:
и где в постанове написано что бронируют от всей штатной численности?
или как понимать ваше "если у вас женщины, инвалиды и иже с ними это 50%, то автоматом остальные 50% могут попадать на бронь"

Изольда конечно признает цепляние к словам, но есть вот такой прекрасный абзац:
Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку. У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку.


то что вы написали изначально абсолютно не соответствует тому что вы сейчас привели из постановы. и это не придирание к словам. просто перечитайте еще раз первое свое сообщение и второе.
мое же сообщение в фривольной манере но по смыслу полностью соответствовало вашему второму. так что я не понимаю с чего ви решили мне были написать ответ про изучение постановы которую я и так знаю.

ЗЫ
декабристы хоть и были из определенного сословия но все же понимали что нужно что то менять в консерватории :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

9,7 млрд грн з бюджету пішло на захист Трипільської ТЕС від російських атак

Відзначимо, ця ТЕС є найбільшим постачальником електроенергії у три області та в столицю України.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:04

  mephala написав:
  stm написав:
  mephala написав:
и где в постанове написано что бронируют от всей штатной численности?
или как понимать ваше "если у вас женщины, инвалиды и иже с ними это 50%, то автоматом остальные 50% могут попадать на бронь"

Изольда конечно признает цепляние к словам, но есть вот такой прекрасный абзац:
Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку. У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку.


то что вы написали изначально абсолютно не соответствует тому что вы сейчас привели из постановы. и это не придирание к словам. просто перечитайте еще раз первое свое сообщение и второе.
мое же сообщение в фривольной манере но по смыслу полностью соответствовало вашему второму. так что я не понимаю с чего ви решили мне были написать ответ про изучение постановы которую я и так знаю.

ЗЫ
декабристы хоть и были из определенного сословия но все же понимали что нужно что то менять в консерватории :wink:

Мемфала, всё, закон о мобилизации принят. 15 дней на подписание Президентом и публикацию. С момента подписания абсолютно индифферентно что делали декабристы, я или вы. Как мы видим этот или другой мир. Смотрим просто как будут выполняться нормы закона и какая будет судебная практика не согласных.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:05

  Бетон написав:9,7 млрд грн з бюджету пішло на захист Трипільської ТЕС від російських атак

Відзначимо, ця ТЕС є найбільшим постачальником електроенергії у три області та в столицю України.

Центренерго це був давнішній символ корупції у держпідприємствах, при любій владі. Виходить, росіяни побороли корупцію...
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:09

  alibob написав:
  Примат написав:
  Бетон написав:"Трипільска ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%" Центренерго



Воно й видно 🥲

❗️Трипільську ТЕС на Київщині повністю знищено нічним ударом орків, – Центренерго

думаю, вырвано из контекста, скорее всего "облаштовано" на 100% от запланированных и профинансированных работ. Коню понятно, что нельзя такой "огромный" объект защитить.


https://www.centrenergo.com/post/andriy ... go-sezonu/

"Фізичний захист критично важливих елементів об’єктів ТЕС від падіння уламків ракет, не прямих атак БПЛА та інших ушкоджень, виконується шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них. Так, на Трипільській ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування та 70% на Зміївський ТЕС."

На примерах попадания ракет в монолитные жб жилые дома можно сделать вывод, что бетон это оптимальная защита от ракет. Но бетонный саркофаг над ТЭС это больше из области фантастики. Как и чем защитить масштабный объект от падающих вертикально ракет с боевой частью под 500 кг известно только в центрэнерго. Может они что-то приколхозили для защиты от шахедов.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:12

  Бетон написав:9,7 млрд грн з бюджету пішло на захист Трипільської ТЕС від російських атак

Відзначимо, ця ТЕС є найбільшим постачальником електроенергії у три області та в столицю України.

Надеюсь у вас ошибка в цифре 9,7 млрд
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