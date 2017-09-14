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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7598759976007601
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:12

  stm написав:Смотрим просто как будут выполняться нормы закона и какая будет судебная практика не согласных.


ну если так смотреть - так тогда че кацапию порицать?
там тоже голосуют законы и все дружно смотрят на несогласных.
мы планируем стать второй кацапией?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

на перших сторінках bbc, cnn знову нічого про війну, ще один доказ, що журналісти то підари.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:14

Успіх, треба трошки почекати.

Перед розглядом законопроекту в другому читанні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров звернулися до парламенту, щоб виключити демобілізаційні положення із законопроекту. Вони свою ініціативу пояснювали тим, що питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців буде унормовуватися окремо, іншим законопроектом, який буде запропоновано парламенту.
https://www.unian.ua/politics/verhovna- ... 01449.html

А що заважало визначити в цьому?
Класика...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:17

  mephala написав:
  stm написав:Смотрим просто как будут выполняться нормы закона и какая будет судебная практика не согласных.


ну если так смотреть - так тогда че кацапию порицать?
там тоже голосуют законы и все дружно смотрят на несогласных.
мы планируем стать второй кацапией?

В теории когда проиграем мы вольемся в кацапию. Не будет второй, они поглощают и нападают дальше. Мир во всем мире на них пока не действует от мис мира...
Более того когда они нападают - это они защищаются как мирная страна. Удачи не только нам в будущем.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:21

  mephala написав:
  stm написав:Смотрим просто как будут выполняться нормы закона и какая будет судебная практика не согласных.


ну если так смотреть - так тогда че кацапию порицать?
там тоже голосуют законы и все дружно смотрят на несогласных.
мы планируем стать второй кацапией?

Ще місяць уряд буде визначати механізм реалізації.
*Щойно закон про мобілізацію буде опубліковано, уряд матиме місяць для того, щоб переглянути перелік критично важливих підприємств і визначитися з новим порядком бронювання працівників, пише "Судово-юридична газета".
https://www.unian.ua/politics/zakon-pro ... 01656.html

Це саме ключове.
Постановою Уряду про саме механізм реалізації Закону можна розвернути його сутність ще й як.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:26

  unicdima написав:на перших сторінках bbc, cnn знову нічого про війну, ще один доказ, що журналісти то підари.

Як можна узнати, що зелені пиздять? Просто: вони відкривають рот
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Всі журналісти підори, один Митя серед них стоїть - Д'Артан'ян у білому
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:36

кацапи вже хочуть більше ніж в 22 році

10 апреля Швейцария анонсировала мирную конференцию по Украине, которая должна пройти 15–16 июня в Бюргенштоке. Как отметили в Берне, целью встречи будет «формирование общего понимания» по поводу того, как достичь на Украине справедливого и долгосрочного мира на основе международного права. Как писала Le Temps, МИД Швейцарии рассматривает в качестве варианта мирного договора по Украине проект соглашений, сформулированный в Стамбуле в марте 2022 года.

Отвечая на вопрос о том, считает ли Москва позитивным знаком заявление швейцарского МИДа о готовности опираться на проект мирного плана, который обсуждался в Стамбуле между Россией и Украиной в 2022 году, пресс-секретарь президента указал, что геополитическая реальность с тех пор сильно изменилась. «И не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно», — добавил Песков

Посольство России в Швейцарии сообщило, что российская делегация не поедет на швейцарский саммит по урегулированию ситуации в Украине, даже если Москва получит приглашение.
Востаннє редагувалось Xenon в Чет 11 кві, 2024 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:37

  stm написав:Мир во всем мире на них пока не действует от мис мира...


ну у нас все хотят стать мисс мира (залезть в первый сорт).

так что лям мистеров мира видать думают что подействуют своим мир во всем мире. не то что вы неверующая :D
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:43

  АндрейМ написав:
  Hotab написав:vitaliiangel
Тобі вже пояснювали, що не можна позбавитись обовʼязків громадянина , після як по користувався правами.

Які саме права є у громадян України чоловічої статі? Чим чоловіки в України користувались?

Ти живеш, сплачуєш податки, утримуєш армію, яка має тебе захищати, а потім держава каже тобі, що ми живемо не згідно Конституції, яка каже, що ми усі рівні, а згідно печерним гендерним стереотипам.

хватитить скігліть. Отправляйте свою жінку на фронт,
а самі вдівайте спідницю і сидіть з дітьми .
буде вам гендерна рівність :lol:
Чи може ви хочете щоб чужа жінка за вас воювала?
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:46

  detroytred написав:
  mephala написав:
  stm написав:Смотрим просто как будут выполняться нормы закона и какая будет судебная практика не согласных.


ну если так смотреть - так тогда че кацапию порицать?
там тоже голосуют законы и все дружно смотрят на несогласных.
мы планируем стать второй кацапией?

Ще місяць уряд буде визначати механізм реалізації.
*Щойно закон про мобілізацію буде опубліковано, уряд матиме місяць для того, щоб переглянути перелік критично важливих підприємств і визначитися з новим порядком бронювання працівників, пише "Судово-юридична газета".
https://www.unian.ua/politics/zakon-pro ... 01656.html

Це саме ключове.
Постановою Уряду про саме механізм реалізації Закону можна розвернути його сутність ще й як.


Ну что ж лишат, возможно отсрочки инвалидов 3 гр, а также тех, кто имеет родителей с инвалидностью. И в это время Министерство культуры признает критически важными предприятиями цирки. :mrgreen:

"Хуже не будет", "В мае на шашлыки", "2-3 недели" и "Кофе в Крыму" заканчиваются 82-мя страницами закона про мобилизацию
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