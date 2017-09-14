10 апреля Швейцария анонсировала мирную конференцию по Украине, которая должна пройти 15–16 июня в Бюргенштоке. Как отметили в Берне, целью встречи будет «формирование общего понимания» по поводу того, как достичь на Украине справедливого и долгосрочного мира на основе международного права. Как писала Le Temps, МИД Швейцарии рассматривает в качестве варианта мирного договора по Украине проект соглашений, сформулированный в Стамбуле в марте 2022 года.



Отвечая на вопрос о том, считает ли Москва позитивным знаком заявление швейцарского МИДа о готовности опираться на проект мирного плана, который обсуждался в Стамбуле между Россией и Украиной в 2022 году, пресс-секретарь президента указал, что геополитическая реальность с тех пор сильно изменилась. «И не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно» , — добавил Песков



Посольство России в Швейцарии сообщило, что российская делегация не поедет на швейцарский саммит по урегулированию ситуации в Украине, даже если Москва получит приглашение.

