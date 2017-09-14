Перед розглядом законопроекту в другому читанні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров звернулися до парламенту, щоб виключити демобілізаційні положення із законопроекту. Вони свою ініціативу пояснювали тим, що питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців буде унормовуватися окремо, іншим законопроектом, який буде запропоновано парламенту. https://www.unian.ua/politics/verhovna- ... 01449.html
stm написав:Смотрим просто как будут выполняться нормы закона и какая будет судебная практика не согласных.
ну если так смотреть - так тогда че кацапию порицать? там тоже голосуют законы и все дружно смотрят на несогласных. мы планируем стать второй кацапией?
В теории когда проиграем мы вольемся в кацапию. Не будет второй, они поглощают и нападают дальше. Мир во всем мире на них пока не действует от мис мира... Более того когда они нападают - это они защищаются как мирная страна. Удачи не только нам в будущем.
stm написав:Смотрим просто как будут выполняться нормы закона и какая будет судебная практика не согласных.
ну если так смотреть - так тогда че кацапию порицать? там тоже голосуют законы и все дружно смотрят на несогласных. мы планируем стать второй кацапией?
Ще місяць уряд буде визначати механізм реалізації. *Щойно закон про мобілізацію буде опубліковано, уряд матиме місяць для того, щоб переглянути перелік критично важливих підприємств і визначитися з новим порядком бронювання працівників, пише "Судово-юридична газета". https://www.unian.ua/politics/zakon-pro ... 01656.html
Це саме ключове. Постановою Уряду про саме механізм реалізації Закону можна розвернути його сутність ще й як.
10 апреля Швейцария анонсировала мирную конференцию по Украине, которая должна пройти 15–16 июня в Бюргенштоке. Как отметили в Берне, целью встречи будет «формирование общего понимания» по поводу того, как достичь на Украине справедливого и долгосрочного мира на основе международного права. Как писала Le Temps, МИД Швейцарии рассматривает в качестве варианта мирного договора по Украине проект соглашений, сформулированный в Стамбуле в марте 2022 года.
Отвечая на вопрос о том, считает ли Москва позитивным знаком заявление швейцарского МИДа о готовности опираться на проект мирного плана, который обсуждался в Стамбуле между Россией и Украиной в 2022 году, пресс-секретарь президента указал, что геополитическая реальность с тех пор сильно изменилась. «И не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно», — добавил Песков
Посольство России в Швейцарии сообщило, что российская делегация не поедет на швейцарский саммит по урегулированию ситуации в Украине, даже если Москва получит приглашение.
Востаннє редагувалось Xenon в Чет 11 кві, 2024 14:37, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Смотрим просто как будут выполняться нормы закона и какая будет судебная практика не согласных.
ну если так смотреть - так тогда че кацапию порицать? там тоже голосуют законы и все дружно смотрят на несогласных. мы планируем стать второй кацапией?
Ще місяць уряд буде визначати механізм реалізації. *Щойно закон про мобілізацію буде опубліковано, уряд матиме місяць для того, щоб переглянути перелік критично важливих підприємств і визначитися з новим порядком бронювання працівників, пише "Судово-юридична газета". https://www.unian.ua/politics/zakon-pro ... 01656.html
Це саме ключове. Постановою Уряду про саме механізм реалізації Закону можна розвернути його сутність ще й як.
Ну что ж лишат, возможно отсрочки инвалидов 3 гр, а также тех, кто имеет родителей с инвалидностью. И в это время Министерство культуры признает критически важными предприятиями цирки.
"Хуже не будет", "В мае на шашлыки", "2-3 недели" и "Кофе в Крыму" заканчиваются 82-мя страницами закона про мобилизацию