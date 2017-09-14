stm написав:В теории когда проиграем мы вольемся в кацапию.
Им нужно чтоб люди бежали и на землю без народа, прийдёт народ без земли.
Это не так, им не нужны только проактивные. Такие как Виталий, Мэмфала, Детройт очень даже не мешают. В час "ч" новых земель они сыграют свою важную роль, в лесах Киевской области крайне мало москвичей и крайне много бурятов, дагестанцев и иже с ними. В Донецкой много горловских любителей рубля. Так что система, а я люблю системы, пока действует и менять её смысла не имеет.
Гы-гы. От тільки детройти і т.д. і не збираються з ними жити. Отака оказія у ваших чергових вигадках.
Навіть більше: Детройт навіть в теорії не припускає програшу і влиття в кацапію.
Все у вас, як і завжди, на брехні. Побудовано. Класична гєбня...
вони дійсно не мали ракет в зимку, чи зараз проблема у виснаженні ППО та нестачі ракет для відбиття? якщо дійсно вже так погано з ТЕС то такі атаки в листопаді/грудні привели б до гуманітарної та економічної катастрофи
В Стрию - наші основні газосховища, судячи по сьгоднішній атаці - там був армагедон (з десяток шахедів, пару десятків ракет + 6-8 кинджалів) Навіть якщо газ буде в сховищах під землею, то після знищення обладнання і інфраструктури на поверхні, його ані закачати туди (зараз починається сезон закачки), ані підняти назад взимку - не вийде.
Атака по нашим ТЕС, думаю це така собі "месть" за НПЗ ну і + проблеми з ППО в нас зіграли кацапам на лапу
Тепер по Ямалу треба партизанити доки "джонсон і палата#5 лордів" вирішить долю партнерської допомоги
stm написав:Это не так, им не нужны только проактивные. Такие как Виталий, Мэмфала, Детройт очень даже не мешают. В час "ч" новых земель они сыграют свою важную роль, в лесах Киевской области крайне мало москвичей и крайне много бурятов, дагестанцев и иже с ними. В Донецкой много горловских любителей рубля. Так что система, а я люблю системы, пока действует и менять её смысла не имеет.
Гы-гы. От тільки детройти і т.д. і не збираються з ними жити. Отака оказія у ваших чергових вигадках.
Навіть більше: Детройт навіть в теорії не припускає програшу і влиття в кацапію.
Все у вас, як і завжди, на брехні. Побудовано. Класична гєбня...
Да, вы любите факты но свои. Я люблю свои. Это норма. На сегодня каждый в государстве Украина решает что война на долго и что он делает в случае призыва, женщины без детей в т.ч. В оберег есть все. Государство только администрирует, но не может сломать тенденции. Тяжёлое вооружение и деньги тоже из вне. И из вне решает свои задачи. Поэтому погнали к светлому или не очень будущему, каждый со своим видиньем.
Тобто, Ви саме підтверджуєте мої слова про гендерні стереотипи? Чоловіки носили і носять спідниці.
Banderlog написав:і сидіть з дітьми .
А якщо дітей немає? Чоловіки все одно мають обов'язок перед державою, а жинки - ні.
Banderlog написав:буде вам гендерна рівність
Ні, її не буде. Зеленський вже сказав, наплювавши на Конституцію, що жінки - вільні, а чоловіки - ні. Де у нас в законах прописано, що жінки - репродуктивнозобов'язані? Їх не випускають, якщо вони не народили 10 дітей? У нас же демографічна криза! Чому держава не претендує на їхні тіла і життя, а претендує на мої? Рівність буде тоді, коли ми матимемо рівні права і обов'язки, але цьому хворому суспільству ще далеко до цього. Українські чоловіки зараз живуть у середньовіччі, а жінки - у 21 сторіччі. І це провина чоловіків, що вони дозволили так до себе ставитись.
Banderlog написав:Чи може ви хочете щоб чужа жінка за вас воювала?
Я не хочу робити те, що не вмію і те, що не здатний робити. Жити в державі, яка ставить одну стать громадян вище за іншу стать громадян, теж не хочу. Як міняти цю державу - не знаю. Навколо - печерні людожери, які виправдовують претензії до чоловіків, причому в законах їх прописують, а до жінок взагалі жодних вимог. Ось така - рівність. Жінки мають воювати, як вони це роблять в інших країнах. Якщо питання лише в тому, чи є руки і ноги, то вони є і у жінок.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Чет 11 кві, 2024 15:29, всього редагувалось 3 разів.
наделена полномочиями рассматривать предприятие как критически важное.
Пон, спасибо. Это означает автоматическую бронь?
Треба у Мефали спитати, це перемога чи зрада, коли в перший сорт запишуть робітників піцерії чи сушистів. Начебто плєбсу (с) такий подарунок, нє?
Піцайола і сушіст скільки триває навчання? Скільки часу на навчання патрульного поліцейського ?? Є броня ??? Скільки треба часу щоб отримати посвідчення водія категорії С,СЕ,D,DE ? Бронювання ... Треба слуг вчити рахувати,а не множити клонів у тікток
Hotab написав:Бітон, навіщо кривлятися. Я спитав прямо і конкурентно: є повноваження у місцевих громад бронювати кого хочеш, чи все ж ні?
Рішення про статус крит.інфрастуктури приймає ОВА. Бронювати можна не більше 50% військовозобов'язаних працівників. Працівник, який бронюється, має пройти веріфікацію: взяти документи, які є в нього, що є в ТЦК та яка інфа в "Оберігі" і все це звести до єдиного, пройти медкомісію. Потім генштаб видає наказ про бронювання. На сьогодні це 6 міс. Потім все по новому. На днях спілкувався з адміністрацією РЕС - критична інфаструктура. Частина працівників має бронювання, до 25.03.24. Зараз вони намагаються отримати бронювання на наступні 6 місяців. Так от цим заброньованим при проходженні медкомісії видали повістки на 26.03.24 з'явитися з речами. Отаким чином критична інфраструктура "отримала" подовження бронювання. Тож умовне сміття вивозити не будуть все частіше. Роботодавцю стає все вигідніше всих "звільняти" і працювати по-чорному.
Протягом 60 днів з дня набуття законом чинності всі українські чоловіки віком від 18 до 60 років (у тому числі й ті, хто перебувають за кордоном) повинні будуть оновити свої військово-облікові дані. Надалі вони будуть зобов'язані протягом усього часу дії військового стану носити свої військово-облікові документи при собі та пред'являти їх на вимогу співробітників ТЦК або поліцейських. У законодавство вводиться поняття електронного кабінету військовозобов'язаного: його може добровільно завести собі кожен український чоловік призовного віку, через нього відбуватиметься його комунікація з армійською системою. Чоловікам, які не перебувають на військовому обліку, не можна буде оформити закордонний паспорт або (тут йдеться про тих, хто перебуває за кордоном) скористатися консульськими послугами. Крім того, закон обмежує можливість "ухилянтів" працювати на держслужбі та дозволяє ТЦК через суд ініціювати позбавлення їх водійських прав. До методів впливу на потенційних порушників законодавства про мобілізацію можна віднести й суттєве збільшення – удесятеро – штрафів за такі порушення. За такий законопроєкт проголосували напередодні у першому читанні, однак його прийняття в цілому виглядає лише питанням часу. Прийнятий у четвер закон підтверджує право на відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків (крім тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів), самотніх батьків, усиновителів, а також тих громадян, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну. Бронь від мобілізації отримають співробітники правоохоронних органів, депутати Верховної Ради та не більше двох їхніх помічників на кожного, керівники центральних органів виконавчої влади, судді. Призову на військову службу не підлягають студенти вишів та закладів профтехосвіти очної форми навчання, а також викладачі, які працюють не менше ніж на три чверті ставки. Тільки за бажанням можуть мобілізувати громадян з інвалідністю, звільнених з полону, а також юнаків молодших 25 років. Окремо в законі прописано, що всі мобілізовані обов'язково проходять необхідний військовий вишкіл. Після ухвалення закону його має підписати спікер Верховної Ради. Далі документ напрвляють на підпис президенту. Закон набуде чинності за місяць після того, як Володимир Зеленський поставить під ним свій підпис.