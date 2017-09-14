Додано: Чет 11 кві, 2024 15:26

Banderlog написав: а самі вдівайте спідницю а самі вдівайте спідницю

Banderlog написав: і сидіть з дітьми . і сидіть з дітьми .

Banderlog написав: буде вам гендерна рівність буде вам гендерна рівність

Banderlog написав: Чи може ви хочете щоб чужа жінка за вас воювала? Чи може ви хочете щоб чужа жінка за вас воювала?

Тобто, Ви саме підтверджуєте мої слова про гендерні стереотипи? Чоловіки носили і носять спідниці.А якщо дітей немає? Чоловіки все одно мають обов'язок перед державою, а жинки - ні.Ні, її не буде. Зеленський вже сказав, наплювавши на Конституцію, що жінки - вільні, а чоловіки - ні. Де у нас в законах прописано, що жінки - репродуктивнозобов'язані? Їх не випускають, якщо вони не народили 10 дітей? У нас же демографічна криза! Чому держава не претендує на їхні тіла і життя, а претендує на мої? Рівність буде тоді, коли ми матимемо рівні права і обов'язки, але цьому хворому суспільству ще далеко до цього. Українські чоловіки зараз живуть у середньовіччі, а жінки - у 21 сторіччі. І це провина чоловіків, що вони дозволили так до себе ставитись.Я не хочу робити те, що не вмію і те, що не здатний робити. Жити в державі, яка ставить одну стать громадян вище за іншу стать громадян, теж не хочу. Як міняти цю державу - не знаю. Навколо - печерні людожери, які виправдовують претензії до чоловіків, причому в законах їх прописують, а до жінок взагалі жодних вимог. Ось така - рівність. Жінки мають воювати, як вони це роблять в інших країнах. Якщо питання лише в тому, чи є руки і ноги, то вони є і у жінок.