Hotab написав:



Толя хватить нести про пенсію і квірту, якщо заздриш - піди довчишся





Протягом 60 днів з дня набуття законом чинності всі українські чоловіки віком від 18 до 60 років (у тому числі й ті, хто перебувають за кордоном) повинні будуть оновити свої військово-облікові дані. Надалі вони будуть зобов'язані протягом усього часу дії військового стану носити свої військово-облікові документи при собі та пред'являти їх на вимогу співробітників ТЦК або поліцейських.У законодавство вводиться поняття електронного кабінету військовозобов'язаного: його може добровільно завести собі кожен український чоловік призовного віку, через нього відбуватиметься його комунікація з армійською системою.Чоловікам, які не перебувають на військовому обліку, не можна буде оформити закордонний паспорт або (тут йдеться про тих, хто перебуває за кордоном) скористатися консульськими послугами.Крім того, закон обмежує можливість "ухилянтів" працювати на держслужбі та дозволяє ТЦК через суд ініціювати позбавлення їх водійських прав.До методів впливу на потенційних порушників законодавства про мобілізацію можна віднести й суттєве збільшення – удесятеро – штрафів за такі порушення. За такий законопроєкт проголосували напередодні у першому читанні, однак його прийняття в цілому виглядає лише питанням часу.Прийнятий у четвер закон підтверджує право на відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків (крім тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів), самотніх батьків, усиновителів, а також тих громадян, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну.Бронь від мобілізації отримають співробітники правоохоронних органів, депутати Верховної Ради та не більше двох їхніх помічників на кожного, керівники центральних органів виконавчої влади, судді.Призову на військову службу не підлягають студенти вишів та закладів профтехосвіти очної форми навчання, а також викладачі, які працюють не менше ніж на три чверті ставки.Тільки за бажанням можуть мобілізувати громадян з інвалідністю, звільнених з полону, а також юнаків молодших 25 років.Окремо в законі прописано, що всі мобілізовані обов'язково проходять необхідний військовий вишкіл.Після ухвалення закону його має підписати спікер Верховної Ради. Далі документ напрвляють на підпис президенту. Закон набуде чинності за місяць після того, як Володимир Зеленський поставить під ним свій підпис.Толик доучится в Квирту. Я - не смогу. Его вроде уже нет. А выпускники с военной пенсией по 5 числам - есть)