Тобто, Ви саме підтверджуєте мої слова про гендерні стереотипи? Чоловіки носили і носять спідниці.
Banderlog написав:і сидіть з дітьми .
А якщо дітей немає? Чоловіки все одно мають обов'язок перед державою, а жинки - ні.
Banderlog написав:буде вам гендерна рівність
Ні, її не буде. Зеленський вже сказав, наплювавши на Конституцію, що жінки - вільні, а чоловіки - ні. Де у нас в законах прописано, що жінки - репродуктивнозобов'язані? Їх не випускають, якщо вони не народили 10 дітей? У нас же демографічна криза! Чому держава не претендує на їхні тіла і життя, а претендує на мої? Рівність буде тоді, коли ми матимемо рівні права і обов'язки, але цьому хворому суспільству ще далеко до цього. Українські чоловіки зараз живуть у середньовіччі, а жінки - у 21 сторіччі. І це провина чоловіків, що вони дозволили так до себе ставитись.
Banderlog написав:Чи може ви хочете щоб чужа жінка за вас воювала?
Я не хочу робити те, що не вмію і те, що не здатний робити. Жити в державі, яка ставить одну стать громадян вище за іншу стать громадян, теж не хочу. Як міняти цю державу - не знаю. Навколо - печерні людожери, які виправдовують претензії до чоловіків, причому в законах їх прописують, а до жінок взагалі жодних вимог. Ось така - рівність. Жінки мають воювати, як вони це роблять в інших країнах. Якщо питання лише в тому, чи є руки і ноги, то вони є і у жінок.
Що робити слугам,депутатам і президенту якщо безкоштовно вже не дають, тільки обіцяють,тому вони теж не розуміють що краще - обрали конвульсії
Очень не хочу прихода кацапів, жить не буду с ними точно. Но. С каких земель выгоняют? Заставляют менять номера на машинах, документы. Но живут все, кто хочет. Смори квартиры в крыму покупают, как будто ничего не происходит. Олнуха конченная в судаке 50 куе. Это ж дороже, чем в Киеве. Не?
Hotab написав:Протягом 60 днів з дня набуття законом чинності всі українські чоловіки віком від 18 до 60 років (у тому числі й ті, хто перебувають за кордоном) повинні будуть оновити свої військово-облікові дані. Надалі вони будуть зобов'язані протягом усього часу дії військового стану носити свої військово-облікові документи при собі та пред'являти їх на вимогу співробітників ТЦК або поліцейських. У законодавство вводиться поняття електронного кабінету військовозобов'язаного: його може добровільно завести собі кожен український чоловік призовного віку, через нього відбуватиметься його комунікація з армійською системою. Чоловікам, які не перебувають на військовому обліку, не можна буде оформити закордонний паспорт або (тут йдеться про тих, хто перебуває за кордоном) скористатися консульськими послугами. Крім того, закон обмежує можливість "ухилянтів" працювати на держслужбі та дозволяє ТЦК через суд ініціювати позбавлення їх водійських прав. До методів впливу на потенційних порушників законодавства про мобілізацію можна віднести й суттєве збільшення – удесятеро – штрафів за такі порушення. За такий законопроєкт проголосували напередодні у першому читанні, однак його прийняття в цілому виглядає лише питанням часу. Прийнятий у четвер закон підтверджує право на відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків (крім тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів), самотніх батьків, усиновителів, а також тих громадян, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну. Бронь від мобілізації отримають співробітники правоохоронних органів, депутати Верховної Ради та не більше двох їхніх помічників на кожного, керівники центральних органів виконавчої влади, судді. Призову на військову службу не підлягають студенти вишів та закладів профтехосвіти очної форми навчання, а також викладачі, які працюють не менше ніж на три чверті ставки. Тільки за бажанням можуть мобілізувати громадян з інвалідністю, звільнених з полону, а також юнаків молодших 25 років. Окремо в законі прописано, що всі мобілізовані обов'язково проходять необхідний військовий вишкіл. Після ухвалення закону його має підписати спікер Верховної Ради. Далі документ напрвляють на підпис президенту. Закон набуде чинності за місяць після того, як Володимир Зеленський поставить під ним свій підпис.
Толя хватить нести про пенсію і квірту, якщо заздриш - піди довчишся
Толик доучится в Квирту. Я - не смогу. Его вроде уже нет. А выпускники с военной пенсией по 5 числам - есть)
🚘 Друге авто для армії: що має знати кожен🚘
👩🦰Недавній пост Мар'яни Безуглої викликав чимало обговорень. Чи дійсно новий мобілізаційний законопроєкт передбачає можливість конфіскації вашого другого автомобіля на потреби армії? Давайте розберемося в деталях.☝️
У воєнний час з'являються побоювання щодо реквізиції майна (примусове відчуження). Але не все так страшно, як може здатися на перший погляд.
📜 Законодавство чітко визначає умови та порядок цієї процедури:
1️⃣ Реквізиція приватного майна - завжди на оплатній основі (ст.41 Конституції України, ст.353 ЦК України). 2️⃣ Таке рішення може прийматися лише вищим військовим командуванням з погодженням державної адміністрації (ст.3 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану»). 3️⃣ Реквізиція вимагає документального оформлення та компенсації власнику (ст.7 ЗУ «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна...»). 4️⃣ Власник має право на оцінку майна та оскарження її розміру в суді (ст.8 того ж Закону).
👨⚖️ Якщо вам потрібна допомога або консультація щодо захисту ваших прав ?
Бетон написав:Армія рф в Україні зараз на 15% більше, ніж на момент вторгнення 24 лютого 2022 року, - Business Insider
"За останній рік рф збільшила чисельність своїх військ із 360 000 до 470 000", - сказав генерал Каволі.
За його словами, рф перебуває на шляху до того, щоб командувати найбільшою армією на континенті. ㅤ
Дуже занепокоєні партнери Спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон заявив, що станом на 10 квітня деталі щодо заходів щодо надання допомоги Україні в умовах вторгнення Росії все ще опрацьовуються.
Hotab написав:Чоловікам, які не перебувають на військовому обліку, не можна буде оформити закордонний паспорт або (тут йдеться про тих, хто перебуває за кордоном) скористатися консульськими послугами.
Конституція каже, що ми - рівні, але чоловікам нічого не можна. Для виїзду паспорту - згідно закону - недостатньо.... Просто, тупо, в законі прописують дві категорії громадян - вільні і раби. Скандинавія записує в законі обов'язок жінок служити, а Україна закріплює в законі другосортний статус чоловіків.
sens написав:Що робити слугам,депутатам і президенту якщо безкоштовно вже не дають, тільки обіцяють,тому вони теж не розуміють що краще - обрали конвульсії
Я не знаю що робити. Я хочу, щоб мене припинили називати "ресурсом". Ставитись до мене на підставі статевих органів. Я - людина. Так ж сама людина, як і жінки. Мабуть, не "справжній" чоловік в уявах людожерів, але я завжди був за права жінок, за рівність, за те, щоб жінки могли робити все, що вони забажають, а не бути "мамами", "кухарками", "коханками", "справжніми жінками"... Зараз мені відмовляють у праві бути собою. Кажуть бути тим, ким я не можу собі уявити як бути. І на додаток критикують за те, що я не знаю де знайти той перемикач, який включить режим "справжнього чоловіка з яйцями".
Востаннє редагувалось АндрейМ в Чет 11 кві, 2024 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Чоловікам, які не перебувають на військовому обліку, не можна буде оформити закордонний паспорт або (тут йдеться про тих, хто перебуває за кордоном) скористатися консульськими послугами.
Конституція каже, що ми - рівні, але чоловікам нічого не можна. Для виїзду паспорту - згідно закону - недостатньо.... Просто, тупо, в законі прописують дві категорії громадян - вільні і раби. Скандинавія записує в законі обов'язок жінок служити, а Україна закріплює в законі другосортний статус чоловіків.
Зрозуміло що депутати апокаліпсису не читали Конституції України,тому вирішили долю українців як вбачають за потрібне.