Додано: Чет 11 кві, 2024 16:00

mephala написав:

так вони (і ви) за обов’язки жінок і не боролися. так що все по чесному так вони (і ви) за обов’язки жінок і не боролися. так що все по чесному

Я і не збираюсь боротися за обов'язки жінок. Я боровся за те, щоб обов'язків згідно статі не існувало. Я боровся за те, щоб вигнати жінок з кухні, а зараз мене намагаються загнати мене у військо із упевненістю, що лише через стать це - все, що я маю і можу зробити. Всі люди - різні. Я проти того, щоб примушувати жінок і чоловіків щось робити лише в силу того, що вони жінки або чоловіки і в них є певні статеві органи. Стать не визначає здібності. Якщо людина хоче відповідати гендерним стереотипам, це - її право, але суспільство, тим паче, закон, не повинні нав'язувати свої стереотипи. Якщо я - "слабкий чоловік без яєць", то закон має ставитися до мене так само, як і до жінки без "материнського інстинкту". Але повторюсь, що держава жодних вимог до жінок не ставить. Жодних гендерних стереотипів до них. Будь тим, ким бажаєш. А я маю відповідати цим стереотипам, щоб не бути "ухилянтом", "мамкіною квіточкою", "сцикуном" і т.д. Для "несправжніх жінок" таких образ не існує. Вони - вільні.