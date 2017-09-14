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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 76027603760476057606 ... 7608>
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 15:51

  sens написав:Зрозуміло що депутати апокаліпсису не читали Конституції України,тому вирішили долю українців як вбачають за потрібне.

Навіть, якщо б вони її прочитали, все одно в Україні нічого б не змінилось. Гендерні стереотипи тут з радянського союзу. Річ у тому, що для жінок ці гендерні стереотипи в законі не прописують, а для чоловіків - прописують. Я не знаю як чоловікам в Україні жити, якщо їх життя ніхто не цінує. Вони - ресурс. Чоловіки - ресурс, а жінки - вільні. Мені дико відчувати себе ресурсом. Може, вони завтра приймуть закон, що всі чоловіки мають бути 1.80м. ростом? а хто ні - ухилянт? Це ж все законом визначається? Людожери будуть кричати: "а чого ти - не 1.80м? Ти ж - чоловік!"
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:00

  mephala написав:
так вони (і ви) за обов’язки жінок і не боролися. так що все по чесному :wink:

Я і не збираюсь боротися за обов'язки жінок. Я боровся за те, щоб обов'язків згідно статі не існувало. Я боровся за те, щоб вигнати жінок з кухні, а зараз мене намагаються загнати мене у військо із упевненістю, що лише через стать це - все, що я маю і можу зробити. Всі люди - різні. Я проти того, щоб примушувати жінок і чоловіків щось робити лише в силу того, що вони жінки або чоловіки і в них є певні статеві органи. Стать не визначає здібності. Якщо людина хоче відповідати гендерним стереотипам, це - її право, але суспільство, тим паче, закон, не повинні нав'язувати свої стереотипи. Якщо я - "слабкий чоловік без яєць", то закон має ставитися до мене так само, як і до жінки без "материнського інстинкту". Але повторюсь, що держава жодних вимог до жінок не ставить. Жодних гендерних стереотипів до них. Будь тим, ким бажаєш. А я маю відповідати цим стереотипам, щоб не бути "ухилянтом", "мамкіною квіточкою", "сцикуном" і т.д. Для "несправжніх жінок" таких образ не існує. Вони - вільні.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Чет 11 кві, 2024 16:06, всього редагувалось 1 раз.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:04

  Бетон написав:В України закінчились ракети для "Patriot", "IRIS-T" та інших систем ППО, - військовий експерт Bild Юліан Ріпке

Такий висновок він зробив після удару по Трипільській ТЕС у Київській області.

"І це при тому, що у нас на складах сотні систем та тисячі ракет. Немає слів. Просто гнів", - пише Репке.


це все ІПСО, бо як каже Хотаб "допомога не тільки до літа"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:04

  АндрейМ написав:
  mephala написав:
так вони (і ви) за обов’язки жінок і не боролися. так що все по чесному :wink:

Я і не збираюсь боротися

Я немного уточню. Дело ведь не в яйцах и женщинах ) вы - идеальный, сортовой тип, не переживайте. Мир всегда будет таких ценить, потому что иначе это нарушит вашу целостную натуру )
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:05

АндрейМ
Не може це бути тому, що жінки не дуже здатні день копати яму (окоп), чи нести мішок з амуніцією на 30-40 кг?
Не всі, але більшість.
Не може бути тут цього звʼязку?

Летусрок, вас Детройт шукав,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:13

  Hotab написав:
Не всі, але більшість.

Не всі чоловіки можуть. І що? Закон розглядає їх лише через їх стать. Є жінки, багато жінок, які сильніші фізично за чоловіків, але закон до них претензій не має.

Але справа не в тому. Чому чоловіків розглядають як ресурс, а жінок - ні? Чоловіків розглядають через гендерні стереотипи, а жінок - ні. Чи є для жінок обов'язок народжувати? Штрафи існують, якщо вони не зареєструються як репродуктивнозобов'язані? Ми або усі маємо рівні права і обов'язки, або ні. Я лише про це. Я проти примусу, проти гендерних стереотипів. Якщо "справжнім чоловікам" або "справжнім жінкам" це не зрозуміти, то залиште "несправжніх" в спокої. Хоча, знов таки, "несправжніх" жінок ніхто не чіпає. Держава їм дозволяє усе, а "несправжні чоловіки" - мразі...

  Hotab написав:Не може це бути тому, що жінки не дуже здатні день копати яму (окоп), чи нести мішок з амуніцією на 30-40 кг?

А в Ізраїлі інші жінки? В Скандинавських країнах? В США в армії 3- відсотків жінок. Українські жінки інші? Справа в примусу, а не в статі. Жінки можуть воювати. Статевий диморфізм у гомо сапієнсів - мізерний. Просто гендерні стереотипи вирішили, що жінки - тендітні, а чоловікам тендітними бути не можна. Чоловіки мають бути якимись брутальними мачо, які з народження хочуть і вміють воювати. Якщо держава дозволяє жінкам бути "несправжніми", то дайте чоловікам право бути "несправжніми".
Востаннє редагувалось АндрейМ в Чет 11 кві, 2024 16:18, всього редагувалось 1 раз.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:16

  АндрейМ написав:
  Banderlog написав: а самі вдівайте спідницю

Тобто, Ви саме підтверджуєте мої слова про гендерні стереотипи? Чоловіки носили і носять спідниці.

  Banderlog написав:і сидіть з дітьми .

А якщо діте

все здаюсь . Упустив з віду шо гендернорівні обично трудно находять й путають точки сопрікосновєнія з протилежною статтю. Дітей їм трудно робити :lol:
Закон не доработаний. Треба поправку щоб мама могла піти за синочка. Одіслали б свою. Вона того заробила , раз виховала гендернорівного чоловіка в спідниці. За цю поправку й боріться.
Чи ви хочете щоб за вас воювали чужі жінки?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:18

  Hotab написав:АндрейМ
Я можу сказати лише «це сталось не сьогодні». Невже ви не знали про це кілька років тому?


Андрій незнав про що, що жінки не громадяни?
" обов'язками громадян України є захист Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності"


Ви постійно радите що потрібно було виїхати ДО.
Є така стаття цікава
"Ст. 66 Конституції України покладає на своїх громадян обов'язок не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ними збитки"
Якщо колись всім громадянам виставлять мільйонні рахунки за шкоду природі (використане повітря, засмічення, забруднення продуктами життєдіяльності, атмос.викиди та загальне виснаження прир.ресусрів), то теж скажете - потрібно було виїхати до народження?
Якщо натягувати сову на глобус, то вже по повній
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:22

  Banderlog написав:Чи ви хочете щоб за вас воювали чужі жінки?

Чому жінки без дітей не воюють? Чому чужі жінки без дітей десь в Парижі хочуть, щоб я воював за них? Вони будуть зобов'язані повернутися в Україну і народити мені дитину? Ні. У них є всі права бути тим, ким вони бажають. Вони можуть взагалі ніколи не мати дітей. Десь третина жінок їх ніколи і не мають. Держава їх якось за це карає? Ні. Обов'язки є лише у мене.
АндрейМ
 
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Re: Напад росії і білорусі на Україну

нада купить попкорн
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