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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 760376047605760676077608>
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:30

Letusrock


Андрій незнав про що, що жінки не громадяни?
" обов'язками громадян України є захист Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності"


Андрій (і виходить ви також) далі Конституції не читаєте нічого. А «воно» є. І було.
А про «забруднення диханням» нема. І не було.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 11 кві, 2024 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:30

  mephala написав:нада купить попкорн

Ні, непотрібно. Суспільство хворе, тому я тут буду - дебілом або "несправжнім" або ще кимось. Я ще в першому повідомленні казав, що не знаю як лікувати це суспільство і створити суспільство, в якому не існує гендерних ролей, тим паче на законодавчому рівні. Сподіваюсь, що в школах не розпочнуть розповідати дівчатам, що їхня роль - не навчатися, не будувати кар'єру, а вблагати і годувати чоловіків. Хоча про що я - жінки у нас вільні. Якщо їм скажешь: "будь справжньою жінкою", тебе посадять або оштрафують, а якщо ти відмовишся бути "справжнім чоловіком", то тебе теж посадять або оштрафують. Рівність.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:32

🤬 У Шойгу зробили цинічну заяву після масованої атаки на українську енергетику

Міноборони Росії стверджує, що завдало удару "високоточною зброєю" повітряного та морського базування, а також безпілотниками по об'єктах паливно-енергетичного комплексу України. Традиційно Москва запевняє, що цілі досягнуто, а "усі об'єкти вражені".

У Шойгу заявили, що масштабна атака була відповідь на удари України по нафтогазові галузі та енергетиці РФ.

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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:36

  Hotab написав:Андрій (і виходить ви також) далі Конституції не читаєте нічого. А «воно» є. І було.

Ви про ту саму Конституцію, яка гарантує усім громадянам України рівні права і обов'язки? Яка забороняє привілеї і заборони за ознакою статі навіть в умовах воєнного стану? Яка каже, що життя громадянина є найвищою цінністю? Про Конституцію, яка каже, що кожен громадянин повинен захищати Україну, а Президент - обраний на 5 років менеджер - каже: "плювати на Конституцію, лише громадяни з пенісами повинні"? Для мене Конституція - найвищий закон. Вона обіцяє меня рівність, але є купа людей, які намагаються довести мені, що я на рівність і свободу не заслуговую. Просто помилка в Конституції є.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:40

  АндрейМ написав:
  Hotab написав:Андрій (і виходить ви також) далі Конституції не читаєте нічого. А «воно» є. І було.

Ви про ту саму Конституцію, яка гарантує усім громадянам України рівні права і обов'язки? Яка забороняє привілеї і заборони за ознакою статі навіть в умовах воєнного стану? Яка каже, що життя громадянина є найвищою цінністю? Про Конституцію, яка каже, що кожен громадянин повинен захищати Україну, а Президент - обраний на 5 років менеджер - каже: "плювати на Конституцію, лише громадяни з пенісами повинні"? Для мене Конституція - найвищий закон. Вона обіцяє меня рівність, але є купа людей, які намагаються довести мені, що я на рівність і свободу не заслуговую. Просто помилка в Конституції є.

Сильно.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:42

АндрейМ
Ваша (на вашу думку) « нерівність» визначена в Законах України. Ви не конституційний суд, щоб тлумачити відповідність цих законів Конституції.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:42

  Letusrock написав:
  Бетон написав:В України закінчились ракети для "Patriot", "IRIS-T" та інших систем ППО, - військовий експерт Bild Юліан Ріпке

Такий висновок він зробив після удару по Трипільській ТЕС у Київській області.

"І це при тому, що у нас на складах сотні систем та тисячі ракет. Немає слів. Просто гнів", - пише Репке.


це все ІПСО, бо як каже Хотаб "допомога не тільки до літа"
іпсо це розділити бюджетні кошти порівну ,сума не мала 9,7 млрд грн, хватило б на багато необхідних речей. Безвідповідальність 100%!
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:43

  Hotab написав:АндрейМ
Ваша (на вашу думку) « нерівність» визначена в Законах України. Ви не конституційний суд, щоб тлумачити відповідність цих законів Конституції.

Проте цитує правильно і вірно тлумачить
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:46

Дардом на присьбі.. публіка виносить вердикти відповідності

sens

вірно тлумачить


Серега, Головатый, ты? :lol:
Это я, Толик!

Потужний у нас юрист «Сенс». Взяв і видав вердикт «отой закон не відповідає конституції», «отой також».
Нє, нуашо… :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 11 кві, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:51

  АндрейМ написав:
  mephala написав:нада купить попкорн

Ні, непотрібно. Суспільство хворе, тому я тут буду - дебілом або "несправжнім" або ще кимось. Я ще в першому повідомленні казав, що не знаю як лікувати це суспільство і створити суспільство, в якому не існує гендерних ролей, тим паче на законодавчому рівні. Сподіваюсь, що в школах не розпочнуть розповідати дівчатам, що їхня роль - не навчатися, не будувати кар'єру, а вблагати і годувати чоловіків. Хоча про що я - жінки у нас вільні. Якщо їм скажешь: "будь справжньою жінкою", тебе посадять або оштрафують, а якщо ти відмовишся бути "справжнім чоловіком", то тебе теж посадять або оштрафують. Рівність.

Не треба передьоргувати. Да в жінок зараз нема обовязку рожати і годувати дітей і це погано. Рівність має бути нерівною, но всім, у нас же філософ сковорода на 500грн це написав.
Андрій, ваше право носити спідницю і колупатись в хоть в носі у партнера ,даж без розбору статі, главне щоб по взаємній згоді, не є безусловним. (Воно тримається на озброєних чоловіках. Зараз з цим трохи напрьожанка, противні дядьки в формі не справляються, їм потрібна допомога.
Якщо не втримається держава , на цій території почнеться анархія. Анархія ж це не тепличні умови для унікальних особистостей. Анархія це конкуруючі порядки(банди) де на кожному хуторі свій батько атаман. А це значить ,що все вернеться на круги своя. Чоловіки озброєні газди. Жінки босі ,бєрємєнні і на кухні :lol: . У вас шанс повернути свою унікальність лиш коли суспільний розвиток сягне нового рівня, тоді зможете стати євнухом при гаремі :lol:
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